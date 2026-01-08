Lịch thi đấu cực nặng chờ HLV mới của MU, "Quỷ đỏ" nguy cơ văng top 10

⚽ HLV Darren Fletcher bỏ lỡ cơ hội

Trận đấu đầu tiên của Man United sau khi Ruben Amorim rời ghế nóng khép lại với tỷ số hòa 2-2 trên sân Burnley. Cú đúp của Benjamin Sesko là không đủ để mang về trọn vẹn ba điểm cho thầy trò HLV tạm quyền Darren Fletcher.

MU không thể đánh bại Burnley trên sân khách

Man United sớm rơi vào thế bám đuổi trong hiệp một, khi pha chạm bóng đổi hướng của Ayden Heaven vô tình đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà ở ngay phút 13. Sesko sau đó chấm dứt cơn khát bàn thắng kể từ đầu tháng 10 bằng pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes ở phút 50, trước khi hoàn tất cú đúp với một pha kết thúc đẳng cấp phút 60.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn không đủ để giúp "Quỷ đỏ" tránh khỏi việc mất điểm. Bàn thua phút 66 (Jaidon Anthony ghi bàn cho Burnley) khiến Man United hụt cơ hội chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh.

📅 Lịch thi đấu sắp tới: Áp lực chồng áp lực

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mùa này vẫn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Ngoại trừ Arsenal, Man City và Aston Villa đã bỏ xa phần còn lại, suất còn lại trong hàng ngũ top 4 là cuộc đua của các đội xếp từ thứ 4 (hiện do Liverpool nắm giữ) đến thứ 14 (Tottenham).

Tiền đạo Sesko đã ghi bàn trở lại

Trong số này, 3 ông lớn Liverpool, MU và Chelsea vẫn được đánh giá là có nhiều cơ sở vào top 4 khi mùa giải khép lại hơn các đối thủ khác.

Dưới đây là lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của Man United, đặt cạnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool và Chelsea – nơi mỗi vòng đấu đều có thể trở thành bước ngoặt cho cuộc đua top 4.

MU Liverpool Chelsea Newcastle Brentford Brighton Burnley Brentford Wolves Chelsea Man City Bournemouth Crystal Palace Aston Villa Nottingham Forest Arsenal Newcastle West Ham Liverpool Aston Villa Fulham Man City Wolves Brentford Newcastle Tottenham Sunderland Leeds Tottenham Arsenal

🔴 "Quỷ đỏ" nguy cơ văng top 10

Về hành trình 5 trận sắp tới, lịch thi đấu MU cực nặng khi gặp các đội bóng lớn gồm Man City, Arsenal và Tottenham, cùng các đội có phong độ cao như Fulham (hòa Liverpool ở vòng 20, thắng Chelsea ở vòng 21) hay Brighton (hòa Man City ngay tại Etihad ở vòng 21).

Nếu không có kết quả tốt trong giai đoạn này, MU hoàn toàn có thể trôi xa trên bảng xếp hạng. Hiện "Quỷ đỏ" chỉ hơn đội xếp thứ 10 là Sunderland 2 điểm. Vì thế, hoàn toàn có khả năng sau chặng tourmalet sắp tới, MU văng xa khỏi nhóm đua top 4, thậm chí đứng ngoài top 10.

Lợi thế hiếm hoi của "Quỷ đỏ", đó là việc không thi đấu ở cúp châu Âu, đồng thời cũng đã bị loại ở League Cup. Bên cạnh Ngoại hạng Anh, MU chỉ còn 1 đấu trường nữa là FA Cup.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại