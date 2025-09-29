Mourinho sắp trở lại Stamford Bridge, chê Chelsea tiêu tiền hoang phí

⚠️Mourinho chỉ trích cách mua cầu thủ của Chelsea

Mourinho đã có khởi đầu suôn sẻ kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV của Benfica để thay thế cho Bruno Lage. Ông cùng đội bóng này giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Những gì "Người đặc biệt" mang đến cho Benfica phần nào tái hiện quãng thời gian thành công của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi còn dẫn dắt Chelsea.

Sắp tới, Mourinho đối đầu chính Chelsea ở Cúp C1. Trước thềm trận cầu này, ông đã có những lời chia sẻ đáng chú ý về khó khăn mà "The Blues" đối mặt kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich phải rời bỏ CLB vào năm 2022:

"Chelsea của Abramovich, Chelsea của tôi, Chelsea mà chúng tôi xây dựng và tồn tại nhiều năm là đội bóng có văn hóa chiến thắng. Chelsea đã thắng mọi đối thủ cùng tôi, sau đó cùng Ancelotti, Conte và Tuchel.

Mourinho chỉ trích gay gắt Chelsea

Mỗi mùa giải, Chelsea đều thắng. Sau đó có sự thay đổi lớn với những khoản đầu tư điên rồ và có vài năm mà dường như họ mất phương hướng. Chelsea có quá nhiều cầu thủ, quá nhiều tiền và một đội bóng thiếu triết lý rõ ràng. Trong vài năm, mọi thứ thật khó khăn. Với người hâm mộ CLB, điều đó thật khó chấp nhận".

⚽Mourinho đặt niềm tin vào Maresca

Từ khi HLV Maresca đến, Chelsea vẫn chưa tìm lại vị thế vốn có dù đã có một số danh hiệu. Nhưng Mourinho vẫn đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Italia:

"Maresca đến và làm từng việc một. Ông ấy đã tạo nên những mảnh ghép hoàn thiện. Conference League là danh hiệu tốt dành cho đội bóng như Chelsea. Nó mang lại chiếc cúp đầu tiên và văn hóa chiến thắng cho CLB. Sau đó, họ tới Mỹ và đoạt FIFA Club World Cup. Hiện tại HLV Maresca đã có đội bóng rất tốt".

Chelsea hiện gặp một số khó khăn khi họ đã thua trận thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. "The Blues" bị MU đánh bại với tỷ số 1-2 và gần đây nhất là thất bại trước Brighton với tỷ số 1-3.