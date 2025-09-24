Pep Guardiola "dựng xe bus" như Mourinho, giúp Haaland ngày càng toàn diện

🧠Khi Pep Guardiola từ bỏ bóng đá tấn công

HLV Pep Guardiola đã khiến nhiều người bất ngờ với cách bố trí đội hình của Man City trong trận hòa 1-1 trước Arsenal trên sân Emirates ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Trận hòa này khiến “The Citizens” kém ĐKVĐ Liverpool tới 8 điểm chỉ sau 5 vòng đấu. Điều này khiến không ít CĐV Man City tỏ ra lo lắng, bởi khoảng cách đó không dễ để san lấp.

HLV Pep Guardiola sẵn sàng "dựng xe bus"

Một số người không hài lòng với kết quả, số khác lại chỉ trích lối chơi có phần quá phòng ngự. Thực tế, chưa bao giờ một đội bóng của HLV Pep Guardiola cầm bóng ít đến thế ở Ngoại hạng Anh, chỉ 32% trước Arsenal. Man City dường như không còn là thế lực áp đảo tuyệt đối trong các trận đại chiến.

Tuy nhiên, màn trình diễn tại Emirates lại chứng minh HLV Pep Guardiola vẫn còn nhiều “ngón nghề” để đáp trả những hoài nghi. Sau gần 10 năm làm việc tại Anh và luôn giữ triết lý tấn công, chiến lược gia người Tây Ban Nha bất ngờ trình diễn màn phòng ngự kín kẽ hiếm thấy, gợi nhớ đến “đỉnh cao Mourinho”, với bàn thắng phản công dẫn trước và sau đó là những pha câu giờ đầy tính toán. Arsenal thậm chí chỉ tạo ra tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dưới 1.0, dù có được bàn gỡ hòa.

Kết quả hòa tại Emirates lần này rõ ràng là bước tiến so với những thất bại trước đó tại sân đấu này cũng như trước Liverpool. Man City đã không thể thắng hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp kể từ mùa giải đoạt “cú ăn ba”, và lần này họ ít nhiều cho thấy sự cải thiện.

Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực và hoài nghi, HLV Pep Guardiola ít nhất đã chứng minh rằng ông vẫn có thể linh hoạt, sẵn sàng từ bỏ sự cầu toàn để thích ứng. Thay vì cho thấy ông đã “mất kiểm soát”, trận đấu với Arsenal lại chứng minh cựu thuyền trưởng Barcelona vẫn biết cách làm mới mình về mặt chiến thuật.

🎯Haaland thay đổi để thích nghi

Erling Haaland chính là người ghi bàn mở tỷ số cho Man City trước Arsenal. Đó là pha lập công thứ 6 của tiền đạo người Na Uy sau 5 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, giúp anh độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua “Vua phá lưới”. Bên cạnh kỹ năng săn bàn ổn định, chân sút 25 tuổi còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi.

Haaland khởi xướng và cũng là người kết thúc pha phản công mẫu mực trước Arsenal

Kể từ khi được trao thêm trách nhiệm thủ lĩnh trong mùa hè vừa qua, Haaland đã trở thành “người khổng lồ” thực sự của Man City. Tiền đạo người Na Uy thi đấu với phong thái ngạo nghễ, sải bước trên sân như một vị thần Bắc Âu, tạo ra nguồn năng lượng vừa khiến đối thủ khiếp sợ vừa tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội.

Dù không đeo băng đội trưởng, Haaland vẫn mang dáng dấp thủ lĩnh của đội bóng. Anh trở thành trái tim trong lối chơi của Man City theo cách chưa từng có trước đây. Có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng rõ ràng chân sút 25 tuổi này ngày càng tham gia nhiều hơn vào mọi khía cạnh trận đấu.

⚔️ Một phiên bản hoàn thiện của Haaland

Tuần trước, trong trận derby Manchester, Haaland đã có chuỗi 45 giây liên tiếp bật cao đánh đầu cản phá, trở thành bức tường phòng ngự một mình chống lại những đợt tấn công tuyệt vọng của MU.

Tại Emirates, anh tiếp tục phô diễn sự toàn diện. Tình huống phối hợp mở tỷ số là minh chứng rõ nét khi Haaland nhận bóng sâu bên phần sân nhà, chỉ bằng một chạm khéo léo và đường chuyền tức thì, anh đã xé toang hàng thủ Arsenal. Khi đó có tới 5 cầu thủ Arsenal áp sát trong phạm vi chưa đầy 2 mét, nhưng chỉ 7 giây sau, Haaland đã băng thẳng vào vòng cấm, để lại Gabriel hụt hơi phía sau. Việc bóng đi vào lưới chỉ còn là thủ tục.

Dù vậy, câu hỏi lớn đặt ra là liệu những sự thay đổi của HLV Pep Guardiola và Haaland có đủ để Man City đòi lại ngôi vương Ngoại hạng Anh? Liverpool đang khởi đầu đầy ổn định và bản lĩnh, điều mà nửa xanh thành Manchester còn thiếu.