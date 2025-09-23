Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mourinho lại phát biểu sốc: "Ở nhà còn kiếm nhiều tiền hơn làm ở Benfica"

Sự kiện: HLV Mourinho
HLV Jose Mourinho tiết lộ sự thật gây sốc là thất nghiệp kiếm tiền còn nhiều hơn đi làm.

Jose Mourinho vẫn nổi tiếng là ông thầy có những phát biểu gây sốc cho giới mộ điệu. "Người đặc biệt" không mất nhiều thời gian để làm điều đó tại Benfica. Chỉ vài ngày sau khi tiếp quản đội bóng từ Bruno Lage, cựu HLV của Chelsea, Real Madrid, Inter Milan thẳng thắn chia sẻ về quyết định của mình.

Jose Mourinho

Jose Mourinho

"Tôi tới đây không phải vì tiền. Nói thật nhé, nếu tôi chỉ ngồi không ở nhà cho tới hết mùa giải này, tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn ở Benfica thời điểm hiện tại. Đó là sự thật đó.

Nếu tôi dành thời gian cho gia đình mình ở London, rồi trở về Bồ Đào Nha nghỉ dưỡng như kiểu tới bãi biển Algarve, tôi vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với bây giờ. Bạn có tin điều đó hay không thì tùy. Tôi ở đây, không hẳn là làm không công, nhưng thực tế là tôi còn bị lỗ khi nhận lời dẫn dắt Benfica".

Mặc dù phát biểu gây sốc nhưng lời của Mourinho lại hoàn toàn đúng. Ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ được nhận khoảng 9 triệu euro tiền bồi thường do Fenerbahçe chi trả do muốn kết thúc hợp đồng sớm. Trong khi đó, Benfica chỉ trả cho Mourinho mức lương khoảng 6 triệu euro, tức là ít hơn 3 triệu euro.

Chưa dừng lại ở đó, cựu HLV của MU và Chelsea còn tiết lộ Porto và Sporting CP đều muốn "phá bĩnh" mối lương duyên của ông và Benfica. Cả André Villas-Boas (chủ tịch Porto) và Frederico Varandas (chủ tịch của Sporting CP) đều liên lạc với Mourinho để thương thảo sau khi biết thông tin.

"Thực ra, nếu là Porto hay Sporting CP mời, tôi chưa chắc đã xem xét chứ đừng nói tới việc nhận lời. Còn câu chuyện với Benfica thì khác.

Chúng tôi không hề có liên hệ với nhau. Khi Benfica thua Qarabağ, tôi đang ở Barcelona cùng vợ, chủ tịch Rui Costa đã gọi điện cho tôi và thẳng thắn hỏi về khả năng tôi dẫn dắt đội bóng. Tôi trả lời là có và câu chuyện kết thúc. Còn mọi người muốn câu chuyện kịch tính hơn, tôi không có gì để chia sẻ thêm".

Mourinho thắng đậm trận ra mắt Benfica, trổ tài bắt bóng trêu chọc đối thủ
Mourinho thắng đậm trận ra mắt Benfica, trổ tài bắt bóng trêu chọc đối thủ

HLV Jose Mourinho đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Benfica bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 trên sân AVS ở vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

-23/09/2025 13:24 PM (GMT+7)
