Man City "rơi vàng" vì Pep học Mourinho bất thành, siêu dự bị khiến Arsenal khó xử

Man City "rơi vàng" vì Pep học Mourinho

Pep Guardiola là HLV có ảnh hưởng nhất bóng đá hiện đại với những ý tưởng chiến thuật mang tính cách mạng. Tuy nhiên trong trận hòa 1-1 giữa Arsenal và Man City ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, tất cả đã thấy một khía cạnh hoàn toàn khác ở Pep, thực dụng và nhàm chán hơn.

Ngay khi Man City có bàn thắng ở phút thứ 9, Pep quyết định "dựng xe bus": Man City lùi sâu, hạn chế tối đa không gian hoạt động của các cầu thủ Arsenal, tích cực phạm lỗi để cắt vụn trận đấu.

Man City không thể mang về 3 điểm nhờ chiến thuật "dựng xe bus"

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự "xấu xí" đó là thời điểm Pep lần lượt rút Phil Foden, Haaland rời sân để chuyển sang hàng thủ 5 người, qua đó dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City ở trận này vỏn vẹn 32%, con số thấp nhất từng được ghi nhận từ một đội bóng do Pep dẫn dắt. Ở trận thắng MU 3-0, Man City cũng chỉ cầm bóng 45%.

Có cảm tưởng, người đang đối đầu với Arteta là... Jose Mourinho chứ không phải chiến lược gia nâng tầm lối chơi kiểm soát bóng. Chắc chắn, cuộc chạm trán Arsenal không phải trận đấu cuối cùng, Man City và Pep mang đến diện mạo như vậy.

Pep và Arteta đều có nhiều quyết định thiếu sáng suốt

Arsenal đau đầu vì "siêu dự bị"

HLV Arteta từng ngụ ý rằng các cầu thủ dự bị có tầm quan trọng tương đương nhóm cầu thủ đá chính. Phát ngôn đó đến sau thời điểm Leandro Trossard và Gabriel Martinelli cùng ghi bàn lẫn kiến tạo khi vào sân thay người, giúp Arsenal đánh bại Bilbao 2-0 ở Champions League.

Bên cạnh đó, lời tung hô từ dư luận rằng Arsenal đang sở hữu dàn nhân sự chất lượng đồng đều đến mức có thể xếp hành 2 đội hình mạnh ngang nhau cũng giúp nhà cầm quân người Tây Ban Nha tự tin. Đối đầu Man City, ông lập tức thể hiện sự tự tin đó bằng cách xếp Trossard, Noni Madueke đá chính thay vì Eze và Bukayo Saka.

Để rồi, bộ đôi này góp công vào "thành tích" tung ra 2 cú dứt điểm xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên (0 lần trúng đích) của Arsenal. Nếu Madueke vẫn tạo ra một vài tình huống xử lí cá nhân đột biến, Trossard gần như vô hại bên hành lang cánh trái.

Rõ ràng, cầu thủ người Bỉ đã đập tan ấn tượng về màn trình diễn chói sáng trước Bilbao, đồng thời vứt đi cơ hội "ghi điểm" với Arteta trong cuộc chiến khốc liệt giành suất đá chính trên hàng công Arsenal.

Martinelli có lẽ chỉ nên hài lòng với vị trí "siêu dự bị" của Arsenal

Arsenal có thực sự sở hữu 2 đội hình mạnh ngang nhau?

Chỉ khi Saka, Eze, Martinelli lần lượt vào sân, lối chơi tấn công của Arsenal mới thực sự khoáng đạt. Thậm chí, Eze còn là tác giả đường kiến tạo đẳng cấp cho Martinelli ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+3.

Arteta lại cho thấy sự "mát tay" trong khả năng điều chỉnh nhân sự. Nhưng rất nhiều câu hỏi đặt ra cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau trận đấu này: Liệu mọi thứ có dễ dàng hơn nếu Saka, Eze ra sân từ đầu? Ai dám đảm bảo Martinelli có thể tỏa sáng nếu được xếp đá chính hay lại chịu chung số phận với Trossard?

Trận hòa "hú vía" trước Man City là bài học mới dành cho Arteta về việc dụng binh, còn Martinelli, Trossard có lẽ nên hài lòng với vị thế "siêu dự bị" hiện tại. Trên hết, viễn cảnh về một Arsenal sở hữu hai đội hình mạnh ngang nhau vẫn còn khá xa vời.