Chelsea thua 2 trận liên tiếp: Vì sao "The Blues" chưa sa thải HLV Maresca?

Maresca vẫn được Chelsea tin tưởng

Theo The Telegraph (Anh), tương lai của HLV Maresca sẽ chỉ được đánh giá vào cuối mùa giải, và hiện tại không có kế hoạch thay đổi nào từ phía ban lãnh đạo Chelsea. Dù phong độ phập phù, những người đứng đầu “The Blues” vẫn tin rằng mục tiêu lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại các đấu trường cúp vẫn khả thi.

HLV Maresca vẫn an toàn tại Chelsea bất chấp làn sóng chỉ trích

Trang football.london (Anh) tiết lộ, Behdad Eghbali, đồng chủ sở hữu Chelsea, cùng hai giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, cùng các lãnh đạo Joe Shields và Sam Jewell đều có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge trong trận thua ngược 1-3 trước Brighton hôm 27/9, trước khi trực tiếp xuống phòng thay đồ sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận thua đó khiến áp lực dồn nặng lên HLV Maresca. Chelsea dẫn trước 1-0 nhưng mất người sau tấm thẻ đỏ của Trevoh Chalobah, và sau đó nhận 3 bàn thua. Một lần nữa, chiến lược gia người Italia bị chỉ trích vì cách điều chỉnh chiến thuật khi đội nhà thi đấu thiếu người.

Sau mùa hè ấn tượng với danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup, phong độ của Chelsea bắt đầu đi xuống đáng kể. Đội bóng thành London vẫn chưa có chiến thắng nào ở Ngoại hạng Anh trong tháng 9, đồng thời để thua liên tiếp trước MU và Brighton. Ngoài ra, “The Blues” cũng gục ngã trước Bayern Munich ở Champions League, và suýt bị Lincoln City loại ở League Cup.

Ban lãnh đạo Chelsea không hoảng loạn vì hai lý do

Sau 2 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, HLV Maresca đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ các CĐV Chelsea, những người cáo buộc ông phản ứng tiêu cực với các tấm thẻ đỏ.

Nhưng theo nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh), ban lãnh đạo Chelsea cho rằng những thẻ đỏ của Robert Sanchez trước MU và Trevoh Chalobah trước Brighton là yếu tố khách quan cần được xem xét trong chuỗi trận sa sút của “The Blues”. Thực tế, trong 3 tháng qua, Chelsea chỉ thua 5 trận, trong đó có 4 trận họ đều phải chơi thiếu người.

HLV Maresca cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương, khi nhiều trụ cột như Cole Palmer và Liam Delap phải ngồi ngoài. Dù vậy, giới chủ Chelsea vẫn đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia người Italia sẽ giúp đội bóng sớm lấy lại phong độ. Mục tiêu hàng đầu của “The Blues” mùa này vẫn là giành suất dự Champions League mùa sau, bên cạnh việc tiến sâu ở các giải đấu cúp.

Mùa trước, Chelsea từng trải qua giai đoạn khủng hoảng còn dài hơn, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc mùa giải với 2 danh hiệu gồm Conference League và FIFA Club World Cup cùng vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh. Đó cũng là lý do khiến ban lãnh đạo Chelsea, đứng đầu là đồng sở hữu Eghbali, vẫn giữ được cái nhìn toàn cảnh và bình tĩnh trước áp lực, thay vì chạy theo làn sóng chỉ trích HLV Maresca trên mạng xã hội.