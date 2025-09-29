Chelsea thua 2 trận liên tiếp: Vì sao "The Blues" chưa sa thải HLV Maresca?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

HLV Enzo Maresca vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo Chelsea, bất chấp làn sóng chỉ trích sau 2 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh trước MU và Brighton.

   

Maresca vẫn được Chelsea tin tưởng

Theo The Telegraph (Anh), tương lai của HLV Maresca sẽ chỉ được đánh giá vào cuối mùa giải, và hiện tại không có kế hoạch thay đổi nào từ phía ban lãnh đạo Chelsea. Dù phong độ phập phù, những người đứng đầu “The Blues” vẫn tin rằng mục tiêu lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại các đấu trường cúp vẫn khả thi.

HLV Maresca vẫn an toàn tại&nbsp;Chelsea bất chấp làn sóng chỉ trích

HLV Maresca vẫn an toàn tại Chelsea bất chấp làn sóng chỉ trích

Trang football.london (Anh) tiết lộ, Behdad Eghbali, đồng chủ sở hữu Chelsea, cùng hai giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, cùng các lãnh đạo Joe Shields và Sam Jewell đều có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge trong trận thua ngược 1-3 trước Brighton hôm 27/9, trước khi trực tiếp xuống phòng thay đồ sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận thua đó khiến áp lực dồn nặng lên HLV Maresca. Chelsea dẫn trước 1-0 nhưng mất người sau tấm thẻ đỏ của Trevoh Chalobah, và sau đó nhận 3 bàn thua. Một lần nữa, chiến lược gia người Italia bị chỉ trích vì cách điều chỉnh chiến thuật khi đội nhà thi đấu thiếu người.

Sau mùa hè ấn tượng với danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup, phong độ của Chelsea bắt đầu đi xuống đáng kể. Đội bóng thành London vẫn chưa có chiến thắng nào ở Ngoại hạng Anh trong tháng 9, đồng thời để thua liên tiếp trước MU và Brighton. Ngoài ra, “The Blues” cũng gục ngã trước Bayern Munich ở Champions League, và suýt bị Lincoln City loại ở League Cup.

Ban lãnh đạo Chelsea không hoảng loạn vì hai lý do

Sau 2 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, HLV Maresca đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ các CĐV Chelsea, những người cáo buộc ông phản ứng tiêu cực với các tấm thẻ đỏ.

Nhưng theo nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh), ban lãnh đạo Chelsea cho rằng những thẻ đỏ của Robert Sanchez trước MU và Trevoh Chalobah trước Brighton là yếu tố khách quan cần được xem xét trong chuỗi trận sa sút của “The Blues”. Thực tế, trong 3 tháng qua, Chelsea chỉ thua 5 trận, trong đó có 4 trận họ đều phải chơi thiếu người.

HLV Maresca cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương, khi nhiều trụ cột như Cole Palmer và Liam Delap phải ngồi ngoài. Dù vậy, giới chủ Chelsea vẫn đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia người Italia sẽ giúp đội bóng sớm lấy lại phong độ. Mục tiêu hàng đầu của “The Blues” mùa này vẫn là giành suất dự Champions League mùa sau, bên cạnh việc tiến sâu ở các giải đấu cúp.

Mùa trước, Chelsea từng trải qua giai đoạn khủng hoảng còn dài hơn, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc mùa giải với 2 danh hiệu gồm Conference League và FIFA Club World Cup cùng vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh. Đó cũng là lý do khiến ban lãnh đạo Chelsea, đứng đầu là đồng sở hữu Eghbali, vẫn giữ được cái nhìn toàn cảnh và bình tĩnh trước áp lực, thay vì chạy theo làn sóng chỉ trích HLV Maresca trên mạng xã hội.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

29/09/2025 12:22 PM (GMT+7)
