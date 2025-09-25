Chelsea sắp tái ngộ Mourinho, bị tố lợi dụng "Người đặc biệt" để kiếm lời

💵Chelsea tăng giá vé trận gặp Benfica

Chelsea sẽ có cuộc chạm trán Benfica ở vòng bảng Cúp C1 (2h, 1/10). Cuộc đấu này được chú ý đặc biệt khi "The Blues" tái ngộ HLV Mourinho sau nhiều năm xa cách. "Người đặc biệt" được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Benfica trong thời gian gần đây.

Chelsea sắp có ngày đối đầu đội bóng của Mourinho

Tưởng chừng điều này sẽ làm các CĐV Chelsea đặc biệt vui mừng, nhưng không. Người hâm mộ "The Blues" đã bày tỏ với tờ Telegraph (Anh) rằng họ vô cùng phẫn nộ khi đội chủ sân Stamford Bridge thông báo trận gặp Benfica được xếp vào hạng AA, loại trận có giá vé rơi vào mức đắt đỏ nhất. Cụ thể, vé dành cho trẻ em và người lớn tuổi bị tăng lên thành 83 bảng.

😡Sự phẫn nộ của fan Chelsea

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 tuần trước ngày Chelsea gặp Benfica. Đại diện của Chelsea Football Fanzine, ông David Johnstone thể hiện sự phẫn nộ với tờ Telegraph: "Tôi thực sự rất tức giận. Đây không chỉ là vấn đề của Chelsea, mà là của cả bóng đá.

Những người đang điều hành bóng đá hiện nay đang hủy hoại nó. Tôi không phản đối nếu ai đó muốn chi 10.000 bảng để ngồi ở khu vực Dugout Club, tận hưởng rượu sâm panh và những tiện nghi xa xỉ. Nhưng đừng quên phần lớn người hâm mộ, những người đang chật vật với hóa đơn điện, gas, trả góp, lo tiền mua thực phẩm, bóng đá là niềm an ủi duy nhất vào cuối ngày, cuối tuần.

Họ không muốn những người như tôi, những người chật vật để có 800 bảng mua vé cả mùa. Chúng tôi không có giá trị với họ. Tại sao không khí ở sân lại tệ như vậy? Vì họ đang lấp đầy khán đài bằng khách du lịch.

Nếu ai đó từ bất kỳ nơi đâu trên thế giới muốn đến xem Chelsea, tôi hoan nghênh. Điều đó thật tuyệt. Nhưng có những người trả 70, 80, 90 bảng cho một vé thường, chi 300 bảng trong cửa hàng lưu niệm và chỉ đến một lần trong đời. Những người như tôi, ở đáy chuỗi thức ăn, sẽ chẳng còn gì".

Trong khi đó, một thành viên giấu tên của Chelsea Supporters’ Trust nhấn mạnh: "Chúng tôi vô cùng lo ngại về cách Chelsea xử lý việc bán vé cho các trận đấu sắp tới tại Cúp C1. Những quyết định gần đây cho thấy sự thiếu minh bạch, tăng giá không hợp lý và thiếu tôn trọng người hâm mộ. Thông điệp rất rõ ràng: Hãy ngừng bóc lột lòng trung thành của chúng tôi".