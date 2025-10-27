MU tính chiêu mộ Bellingham ngay tháng 1, gia cố tuyến giữa đua Ngoại hạng Anh

🔥 Em trai của Jude Bellingham trở thành mục tiêu của MU

Jobe Bellingham, em trai của ngôi sao tuyển Anh Jude Bellingham, từng là nhân tố quan trọng giúp Sunderland thăng hạng Premier League mùa trước. Tuy nhiên, anh lại quyết định chia tay đội bóng để chuyển đến Borussia Dortmund vào mùa hè với mức phí 25 triệu bảng, một trong những bản hợp đồng nổi bật của CLB Đức.

Jode Bellingham mới sang Dortmund hồi mùa hè nhưng đang thất vọng với tình cảnh của mình

Thế nhưng, khác với người anh từng tỏa sáng rực rỡ tại Đức, Jobe Bellingham mới chỉ có 2 lần đá chính tại Bundesliga, chưa ghi bàn trong 11 trận ra sân và đang vật lộn để hòa nhập.

⚡ Mâu thuẫn khiến mối quan hệ đi xuống

Rắc rối chồng chất khi mối quan hệ giữa Giám đốc thể thao Sebastian Kehl và cha của Jobe, ông Mark Bellingham, trở nên căng thẳng. Ngay vòng mở màn Bundesliga, ông Mark - cựu cảnh sát và từng là tiền đạo nghiệp dư - đã nổi giận khi con trai bị thay ra giữa hiệp, chờ sẵn trong đường hầm để đối chất với ban lãnh đạo đội bóng.

Jobe Bellingham thường xuyên phải ngồi dự bị

Câu chuyện lan xa tới tận nước Anh, khi huyền thoại Geoff Hurst (người từng vô địch World Cup 1966) lên tiếng chỉ trích: “Tôi thấy thật nực cười khi báo chí gọi cha của Jude Bellingham là ‘người quyền lực nhất bóng đá Anh’. Việc ông ta phàn nàn vì con trai bị thay ra thật là một trò hề. Nếu không loại bỏ được kiểu hành xử đó, thì đó là một sự ô nhục cho bóng đá".

🧩 MU gia tăng tuyến giữa, mơ thứ hạng cao tại Ngoại hạng Anh

Hiện vẫn chưa rõ Jobe Bellingham có sẵn sàng rời Dortmund hay không, nhưng Manchester United được cho là đang mở rộng danh sách mục tiêu. Đội chủ sân Old Trafford muốn "gánh lỗ" cho Dortmund bằng cách chi ra 30 triệu bảng để chiêu mộ em trai siêu sao Jude Bellingham ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

MU nhắm đến Jobe Bellingham

Bên cạnh Jobe Bellingham, "Quỷ đỏ" còn nhắm tới Conor Gallagher của Atletico Madrid. Tiền vệ người Anh đã mất suất đá chính dưới thời Diego Simeone và đang tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn để giành vé dự World Cup.

HLV Ruben Amorim khát khao làm mới hàng tiền vệ, hai cái tên kể trên đều có thể là thương vụ khả thi cho “Quỷ đỏ” trong phiên chợ đông. Lúc này MU đang có cơ hội để đua top 4 Ngoại hạng Anh và việc chiêu mộ Jobe Bellingham hay Conor Gallagher phục vụ cho kế hoạch đó.