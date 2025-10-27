MU thắng ở trận thứ 300 của Fernandes: Từ "Vua chỉ số" tới thủ lĩnh thầm lặng

⚽ Ngày vui trọn vẹn của Fernandes

MU đã nối dài chuỗi ngày thăng hoa bằng chiến thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Trên sân Old Trafford, Bryan Mbeumo là tác giả cú đúp bàn thắng cùng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", Mattheus Cunha và Casemiro cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tuy nhiên, Bruno Fernandes không quên để lại dấu ấn trong lần thứ 300 khoác áo MU.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu nổi bật ở khu trung tuyến, thắng 9 pha tranh chấp, thu hồi bóng 7 lần và đạt tỷ lệ thành công 100% trong các tình huống tắc bóng (3/3), thậm chí suýt ghi bàn nếu thủ môn Bart Verbruggen không quá xuất sắc.

Mbeumo là cầu thủ MU hay nhất trận thắng Brighton, nhưng Fernandes vẫn ghi dấu ấn đậm nét

🔴 Từ "kép chính" thành người hùng thầm lặng

Fernandes cống hiến gần như trọn vẹn giai đoạn đỉnh cao cho MU suốt 6 năm qua, đóng góp 100 bàn thắng cùng 84 pha kiến tạo, đồng thời 4 lần được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất mùa” của CLB.

Trải qua mùa giải 2024/25 đầy khó khăn, ngôi sao 31 tuổi vẫn quyết định ở lại MU dù nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ các CLB Saudi Arabia. Để rồi, anh sẵn sàng chơi vị trí tiền vệ trung tâm trái sở trường, từ bỏ "thói quen" ghi bàn, kiến tạo nhằm phục vụ cho ý đồ chiến thuật của HLV Ruben Amorim, thậm chí trở thành tâm điểm chỉ trích sau mỗi kết quả tồi tệ.

Fernandes có thể lựa chọn cuộc sống dễ chịu bên cạnh Cristiano Ronaldo, nhưng vẫn ở lại Old Trafford để tiếp tục chiến đấu trong giai đoạn đầy thử thách. Quyết định này không chỉ vì danh tiếng hay khát vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu, mà còn vì tình yêu dành cho MU.

🧠 “Trái tim” của MU và dấu ấn cá tính không thay đổi

Khi MU cân nhắc chiêu mộ Fernandes từ Sporting Lisbon năm 2019, cựu CEO Ed Woodward đã xem đoạn video ghi lại cảnh anh đá văng cửa phòng thay đồ sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Boavista. Woodward rất thích sự nhiệt huyết của tiền vệ người Bồ Đào Nha, đồng thời tin rằng đó là tinh thần MU đang cần.

Trong trận thắng Brighton, Fernandes cũng phô bày thứ tinh thần mãnh liệt mà Ed Woodward nhắc đén. Anh liên tục chỉ đạo đồng đội, điều tiết nhịp độ trận đấu và tạo cơ hội cho các cầu thủ tấn công như Amad Diallo hay Mbeumo.

Hình ảnh ngôi sao 31 tuổi phàn nàn với trọng tài Anthony Taylor sau tình huống Amad bị phạm lỗi trong vòng cấm, hay chạy đến đập tay ăn mừng cùng Cunha sau bàn mở tỷ số, là minh chứng cho tinh thần chiến đấu và khát khao cống hiến của anh.

Fernandes trở thành thủ lĩnh thầm lặng ở MU

🏆 Giấc mơ dang dở của Fernandes

Đến nay, Ed Woodward đã chứng minh cảm nhận của ông là đúng: Fernandes trở thành bản hợp đồng thành công nhất thời hậu Sir Alex Ferguson. Chỉ tiếc rằng, sau gần 6 năm gắn bó, ngôi sao 31 tuổi mới có 2 danh hiệu cúp quốc nội, thậm chí chưa từng tiến gần đến chức vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League. Rõ ràng, điều đó chưa tương xứng với đẳng cấp của anh.

Nói về tương lai, Fernandes khẳng định sẽ không bàn đến hợp đồng mới trước World Cup 2026. Tuy nhiên ban lãnh đạo, đặc biệt là đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe — người có mặt tại Old Trafford để theo dõi trận thắng Brighton — nên cân nhắc giữ chân anh bằng mọi giá.

Fernandes đã chứng minh anh là linh hồn trong lối chơi của MU và nếu thiếu anh, "Quỷ đỏ" có thể đánh mất cả cơ hội cạnh tranh những danh hiệu lớn.