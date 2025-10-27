MU ngạo nghễ đua top đầu, Chelsea & Liverpool "báo động đỏ"

👻 Man City "đi đêm lắm có ngày gặp ma", MU ngạo nghễ sau 49 trận

Mùa giải 2025/26, Man City có sự thay đổi lớn về triết lí khi thi đấu thực dụng, chặt chẽ hơn, nhờ vậy họ cũng sở hữu kết quả tích cực. Tuy nhiên ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, thầy trò Pep Guardiola phải nhận thất bại tối thiểu trước Aston Villa của "bậc thầy thực dụng" Unai Emery.

MU bay cao, Liverpool khủng hoảng

Man City đứt chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong khi chuỗi ghi bàn liên tiếp của Erling Haaland dừng lại ở con số 12 trận, còn Guardiola cũng nhận bài học từ Emery về cách để giành chiến thắng "xấu xí".

Man City thua, nhưng MU đã gỡ lại thể diện cho thành Manchester bằng trận thắng tưng bừng Brighton 4-2. Bên cạnh chiến thắng trước Sunderland (2-0) và Liverpool (2-1), đây là lần đầu tiên MU thắng 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2/2024. Chính xác hơn, đã 49 trận trôi qua, "Quỷ đỏ" mới tận hưởng lại cảm giác giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Với vị trí thứ 6 (16 điểm/9 trận), bằng điểm Man City (hạng 5) và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm, dường như HLV Ruben Amorim đang dần đưa "Quỷ đỏ" trở lại hình ảnh đội bóng lớn.

🚨Liverpool khủng hoảng, "báo động đỏ" cho Chelsea

Cách đây khoảng 2-3 tuần, không ai tin rằng Liverpool sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng không lối thoát sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Dù vậy, mối lo đó đã trở thành hiện thực khi "Lữ đoàn đỏ" thua 4 vòng gần nhất.

Thất bại 2-3 trước Brentford cũng phơi bày toàn bộ vấn đề mà Liverpool gặp phải suốt thời gian qua: Hàng thủ lỏng lẻo, dàn tân binh thiếu ổn định, Mohamed Salah trồi sụt và sự bế tắc của HLV Arne Slot trong việc giúp nhà đương kim vô địch vực dậy.

Dù chưa lâm vào tình cảnh bi đát như Liverpool, Chelsea cũng gây thất vọng sau trận thua ngược Sunderland 1-2. 4 chiến thắng, 3 thất bại trong 9 trận rõ ràng không phải thành tích đáp ứng kỳ vọng, thậm chí đủ để người hâm mộ nghi ngờ sức mạnh, tham vọng của đội bóng thành London. Cộng với "bão" chấn thương hoành hành, có lẽ ngày Liverpool, Chelsea khởi sắc trở lại vẫn là dấu hỏi.

💪 Arsenal - Tottenham bay cao nhờ "không chiến"

Arsenal và Tottenham vốn là những đối thủ không đội trời chung. Tuy nhiên ở vòng đấu cuối tuần qua, 2 đội đều giành chiến thắng theo cách tương tự. Pha lập công duy nhất của Eze - mang về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trước đội bóng cũ Crystal Palace - đến từ tình huống dàn xếp đá phạt bài bản.

Trong khi đó, 2/3 pha lập công của Tottenham ở trận thắng Everton 3-0 xuất phát từ những tình huống phạt góc. Thú vị hơn, tác giả cú đúp này trung vệ Van De Ven.

Vẫn còn những ý kiến trái chiều về thứ "ma thuật đen" mà Arsenal sử dụng để giành chiến thắng, hay phong độ trồi sụt của hàng công Tottenham. Dù vậy, điều đó không quá quan trọng bởi các đại diện thành London vẫn đạt được điều mình muốn là 3 điểm, đồng thời chễm chệ trong top 3 Ngoại hạng Anh (Arsenal hạng 1, Tottenham hạng 3).

Arsenal bứt phá với 4 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi

⚡Những ẩn số chưa có lời giải

Sau khi Sunderland đánh bại Chelsea 2-1, trang Telegraph đăng bài viết với tiêu đề: "Cuối cùng cũng có câu lạc bộ thăng hạng làm rung chuyển Ngoại hạng Anh. Cảm ơn Sunderland". Rõ ràng, trải qua 2 mùa giải thảm họa của các đội bóng tân binh (2 mùa giải gần nhất, cả 3 đội tân binh đều xuống hạng cuối mùa), "Mèo đen" xứng đáng được tôn trọng nhờ màn trình diễn thăng hoa cùng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng hiện tại.

Dù không phải tân binh, việc Bournemouth leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhờ trận thắng Nottingham Forest vẫn gây sửng sốt. Giới phân tích vẫn chưa thể lí giải nổi cách HLV Andoni Iraola duy trì sự ổn định về lối chơi cho Bournemouth dù mất hàng loạt trụ cột ở kỳ chuyển nhượng hè.

Qua từng vòng đấu, cả Sunderland và Bournemouth vẫn đang là những ẩn số thú vị. Vì vậy, họ hứa hẹn tiếp tục làm khó các “ông lớn” trong các vòng tới.

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh: Leeds United 2-1 West Ham Chelsea 1-2 Sunderland Newcastle 2-1 Fulham MU 4-2 Brighton Brentford 3-2 Liverpool Wolves 2-3 Burnley Arsenal 1-0 Crystal Palace Aston Villa 1-0 Man City Bournemouth 2-0 Nottingham Forest Everton 0-3 Tottenham

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại