Mbappe đối đầu Haaland nảy lửa, ĐT Anh lo ác mộng ở vòng bảng World Cup 2026

⚠️ "Ông lớn" cẩn thận không thừa

Lễ bốc thăm World Cup 2026 đã mang đến không ít bảng đấu tiềm ẩn rủi ro cho các đội tuyển lớn. Dù không xuất hiện “bảng tử thần” thực sự do số lượng đội tham dự quá đông. Mặt khác, thể thức thi đấu mới cho phép nhiều đội đi tiếp ngay cả khi đứng thứ 3,

Dù vậy, một số bảng vẫn hội tụ nhiều cái tên đáng gờm và nếu không thi đấu tập trung, các ứng viên vô địch có thể sảy chân "rơi" mất ngôi đầu, từ đó ảnh hưởng đến tham vọng tiến sâu ở vòng knock-out.

Vòng bảng World Cup hứa hẹn xuất hiện nhiều diễn biến hấp dẫn

Lấy ví dụ ở bảng C, ĐT Brazil – một trong những ứng viên hàng đầu – đối đầu Morocco, Scotland và Haiti. Trong đó, ĐT Morocco có sự thăng tiến mạnh mẽ suốt 5 năm qua, còn ĐT Scotland nổi tiếng với lối chơi lì lợm và sở hữu ngôi sao Scott McTominay đang đạt phong độ cao.

Tương tự, ở bảng I, ĐT Pháp chạm trán Senegal - đội từng thắng họ ở trận ra quân World Cup 2002 (giải đấu mà Pháp bị loại từ vòng bảng với tư cách đương kim vô địch) cùng "ngựa ô" Na Uy. Ở bảng F, Hà Lan đối đầu Nhật Bản - đội bóng số 1 châu Á, Tunisia và đội thắng play-off châu Âu gồm Ukraine, Thụy Điển, Ba Lan và Albania - một nhóm đội thuộc hạng khá châu Âu.

🍀 Đức "dễ thở", Bồ Đào Nha - Argentina - Tây Ban Nha tự tin

Theo chiều ngược lại, ĐT Đức hưởng lợi khi rơi vào bảng E được xem là dễ nhất cùng "tân binh" Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để bóng đá Đức chấm dứt chuỗi 2 kỳ World Cup liên tiếp không vượt qua vòng bảng (2018, 2022).

Một số ứng viên vô địch khác rơi vào bảng đấu với 1 đối thủ có thể làm khó họ, có thể kể đến Tây Ban Nha (bảng H: Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay), đương kim vô địch Argentina ( bảng J: Algeria, Áo, Jordan), Bồ Đào Nha (bảng K: CHDC Congo/New Caledonia/Jamaica, Uzbekistan, Colombia).

Như thường lệ, các đội chủ nhà được hưởng lợi từ cơ chế xếp hạt giống, khiến bảng đấu của họ không có nhiều đối thủ quá mạnh. Đây là lý do các bảng đấu Mexico (A), Canada (B), Mỹ (D) được xem như nhẹ ký nhất.

ĐT Anh sẽ phải vượt qua "khắc tinh" Croatia

🏴 ĐT Anh gặp "khắc tinh" Croatia, lo ác mộng hiện về

Đội tuyển Anh đã rơi vào bảng đấu gồm Croatia, Ghana và Panama. Dù được đánh giá có khả năng vượt qua vòng bảng, ĐT Anh vẫn phải đối mặt với những đối thủ có thể gây khó khăn.

Bất chấp thành tích đối đầu lép vế (thắng 3, thua 6, hòa 2), ĐT Croatia vẫn được xem là “khắc tinh” với ĐT Anh bởi những chiến thắng của họ đều mang đến nỗi đau lịch sử cho "Tam sư".

Bên cạnh chiến thắng 2-1 ở bán kết World Cup 2018, người hâm mộ ĐT Anh hẳn chưa quên những thất bại 0-2 và 2-3 trước đối thủ này ở vòng loại EURO 2008, khiến đội bóng con cưng vắng bóng tại giải đấu.

Một đối thủ khác khiến ĐT Anh phải dè chừng là Ghana. "Tam sư" không thể đánh bại đại diện châu Phi trong lần duy nhất chạm trán ở trận giao hữu năm 2011 (hòa 1-1).

⭐ So tài đỉnh cao Mbappe - Haaland

Cặp đấu đáng chú ý bậc nhất vòng bảng World Cup 2026 diễn ra tại bảng I, khi ĐT Pháp (2 lần vô địch World Cup) chạm trán ĐT Na Uy, đội trở lại giải đấu sau 28 năm vắng bóng. Đây là trận đấu thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện của những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Cuộc chạm trán giữa Na Uy và Pháp sẽ trở thành tâm điểm ở vòng bảng World Cup 2026

Kể từ khi rời PSG vào năm 2024, Mbappe đã trở thành ngôi sao số 1 Real Madrid. Anh ghi 25 bàn cho đội bóng Tây Ban Nha ở mùa giải này, bao gồm 16 bàn/15 trận tại La Liga. Ở vòng loại World Cup, Mbappe cũng đóng góp 5 pha lập công, giúp ĐT Pháp dễ dàng đứng đầu bảng.

Bên kia chiến tuyến, Haaland ghi 15 bàn sau 14 trận ở giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù", đồng thời ghi 16 bàn chỉ trong 8 trận vòng loại. Nhờ phong độ bùng nổ đó, Na Uy toàn thắng cả 8 trận vòng loại (ghi 37 bàn).Cuộc đối đầu giữa Mbappé và Haaland không chỉ là màn so tài cá nhân giữa hai chân sút hàng đầu, mà còn được xem là trận đấu biểu tượng cho thế hệ ngôi sao mới của bóng đá thế giới.