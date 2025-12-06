Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kịch bản trong mơ Ronaldo đấu Messi ở World Cup 2026 sớm nhất khi nào?

Sự kiện: World Cup 2026 Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Liệu người hâm mộ có thể chứng kiến màn đối đầu kinh điển giữa Ronaldo và Messi ở World Cup 2026?

⭐ Messi - Ronaldo gặp nhau sớm nhất ở World Cup 2026 khi nào?

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 vừa khép lại với những bảng đấu đáng xem. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý từ dư luận đổ dồn về bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Argentina của Messi nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Với tư cách đương kim vô địch, đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao nhất bảng và dự đoán không mấy khó khăn lấy ngôi đầu. Nếu đứng nhất bảng, Argentina sẽ gặp đội nhì bảng H (gồm Tây Ban Nha, Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay) ở vòng 1/16, trước khi tham dự vòng 1/8 tại Atlanta.

Argentina và Bồ Đào Nha đều rơi vào bảng đấu vừa sức ở World Cup 2026

Trong khi đó, ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và đội thắng trong nhóm play-off gồm Jamaica, New Caledonia, CHDC Congo. Ngoại trừ Colombia, Bồ Đào Nha hoàn toàn trên cơ các đối thủ còn lại và nếu thi dấu đúng phong độ, họ cũng có thể giành ngôi đầu, qua đó gặp một đội đứng thứ 3 bảng đấu ở vòng 1/16.

Theo tính toán từ One Football, trường hợp cùng giành ngôi đầu và thắng liên tiếp vòng knock-out, Argentina và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở tứ kết, qua đó tạo nên màn đối đầu kinh điển Messi - Ronaldo được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm.

🍀 Lần đầu chạm trán tại giải đấu trận đấu chính thức

Messi và Ronaldo đã chạm trán nhau không ít lần ở cấp độ câu lạc bộ, nhưng trên bình diện đội tuyển quốc gia, họ chỉ gặp nhau 2 lần, đều trong các trận giao hữu năm 2011 (Argentina thắng 2-1) và 2014 (Bồ Đào Nha thắng 1-0).

Nếu cuộc đối đầu xảy ra, World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên khán giả được chứng kiến Messi và Ronaldo tranh tài trong giải đấu chính thức, thậm chí ở trận đấu mang ý nghĩa sống còn.

🎭 “Vũ điệu cuối cùng” trên đất Bắc Mỹ?

Messi và Ronaldo dự kiến trở thành những cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup, bắt đầu từ năm 2006. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của họ, khi cả hai đều đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Ronaldo và Messi có thể đụng độ sớm nhất tại tứ kết

Dù từng vô địch châu Âu và Nations League, Ronaldo đã nếm trải nhiều thất vọng ở World Cup khi chưa từng ghi bàn hay kiến tạo ở vòng knock-out. ĐT Bồ Đào Nha mới 1 lần vào bán kết (năm 2006), sau đó liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8 các năm 2010 và 2018, bị loại ngay vòng bảng năm 2014. Tại World Cup 2022, Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị từ vòng knock-out và không thể giúp đội nhà vượt qua Morocco tại tứ kết.

Messi cũng trải qua nhiều năm lận đận với ĐT Argentina, với 3 lần thua chung kết Copa America và 1 lần thua chung kết World Cup (2014). Mọi thứ chỉ thay đổi từ chức vô địch Copa America 2021, mở ra chuỗi thành công cho ĐT Argentina và từ đó dẫn đến chức vô địch World Cup 2022.

Với việc cả Messi và Ronaldo đều tiến gần đến đoạn kết sự nghiệp, World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng bộ đôi siêu sao cùng góp mặt ở sân chơi lớn nhất. Kịch bản họ gặp nhau ở tứ kết không chỉ mang tính lịch sử, mà còn có thể là dấu chấm cho của cặp đại kình địch bền bỉ, nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 04:01 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: World Cup 2026
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
