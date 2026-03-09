Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

(NLĐO) - Tình hình chiến sự ở Trung Đông có thể phá nát giấc mơ bóng đá của Iraq khi họ không thể bay sang Mexico đá trận play-off World Cup ngày 31-3.

Hành trình trở lại World Cup sau 40 năm của đội tuyển Iraq có nguy cơ bị hủy hoại khi tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng trong khu vực khiến kế hoạch chuẩn bị cho trận play-off World Cup quan trọng bị đảo lộn.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Suriname và Bolivia tại Monterrey (Mexico) vào ngày 31-3 để tranh một trong những suất vé cuối cùng tham dự World Cup 2026. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt bởi nếu giành chiến thắng, Iraq sẽ lần đầu tiên trở lại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ kỳ World Cup năm 1986.

Tuyển Iraq háo hức trở lại đấu trường World Cup sau 40 năm

Tuyển Iraq háo hức trở lại đấu trường World Cup sau 40 năm

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho trận đấu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi căng thẳng quân sự trong khu vực khiến không phận Iraq bị đóng cửa theo quyết định của chính phủ nước này. Các chuyến bay chỉ có thể hoạt động trở lại từ ngày 1-4, tức sau thời điểm dự kiến diễn ra trận play-off. Điều này khiến nhiều cầu thủ cũng như thành viên Ban huấn luyện đội tuyển nước này không thể rời khỏi Iraq để hội quân.

Phát biểu với hãng tin AAP, HLV Graham Arnold - người đang mắc kẹt tại Dubai (UAE) - cho biết ông đã đề xuất với LĐBĐ Iraq yêu cầu FIFA xem xét phương án thay đổi lịch thi đấu. Theo nhà cầm quân người Úc, việc lùi thời gian tổ chức trận play-off sẽ giúp Iraq có đủ thời gian tập trung lực lượng và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu quan trọng nhất của bóng đá nước này trong nhiều thập niên.

HLV tuyển Iraq Graham Arnold đang mắc kẹt tại Dubai (UAE)

HLV tuyển Iraq Graham Arnold đang mắc kẹt tại Dubai (UAE)

"Tôi cho rằng nếu FIFA lùi lịch trận đấu, chúng tôi sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tốt. Hãy để Bolivia gặp Suriname trong tháng 3, rồi một tuần trước khi World Cup khởi tranh, chúng tôi sẽ gặp đội thắng tại Mỹ - đội thắng ở trận đó sẽ đi tiếp, còn đội thua phải về nước.

Việc dời lịch trận play-off cũng giúp FIFA có thêm thời gian để quan sát Iran sẽ làm gì. Nếu Iran rút lui, Iraq sẽ thay thế họ dự World Cup, còn UAE - đội chúng tôi đã đánh bại ở vòng loại - sẽ có thời gian chuẩn bị để gặp Bolivia hoặc Suriname ở trận play-off" - HLV Graham Arnold cho biết.

Khoảng 60% cầu thủ thuộc đội hình chính của Iraq hiện thi đấu trong nước. Do các chuyến bay bị đình trệ, những cầu thủ này cùng nhiều thành viên Ban huấn luyện vẫn chưa thể rời khỏi Iraq.

Trại huấn luyện trước trận đấu tại Houston (Mỹ) vì thế cũng buộc phải hoãn lại, trong bối cảnh các vấn đề về thị thực và di chuyển vẫn chưa được giải quyết.

Bóng đá Iraq là "nạn nhân" của nhiều cuộc khủng hoảng quân sự tại Vùng Vịnh

Bóng đá Iraq là "nạn nhân" của nhiều cuộc khủng hoảng quân sự tại Vùng Vịnh

Liên đoàn bóng đá Iraq cho biết họ vẫn liên hệ thường xuyên với FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để tìm giải pháp phù hợp. Chủ tịch liên đoàn, Adnan Dirjal, được cho là đang làm việc liên tục nhằm tháo gỡ khó khăn để đội tuyển có thể tham dự trận đấu đúng kế hoạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump "chẳng quan tâm Iran có tham dự World Cup hay không"

Tổng thống Mỹ Donald Trump "chẳng quan tâm Iran có tham dự World Cup hay không"

Không chỉ Iraq lo ngại về tình hình hiện tại. Tổ chức đại diện cầu thủ toàn cầu FIFPro cũng kêu gọi các bên liên quan đặt yếu tố an toàn của cầu thủ lên hàng đầu. Theo đại diện FIFPro, những người ra quyết định cần có cách tiếp cận thận trọng, bởi tình hình an ninh khu vực đang rất phức tạp.

Xung đột quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Trung Đông

Xung đột quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Trung Đông

HLV Arnold thừa nhận nếu không thể triệu tập đầy đủ lực lượng trong nước, Iraq khó có thể tung ra đội hình mạnh nhất. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành vé dự World Cup của đội bóng Tây Á.

Nhà cầm quân 62 tuổi từng dẫn dắt tuyển Úc vào tới vòng 1/8 World Cup 2022 và rất quyết tâm giúp Iraq tái xuất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo ông, niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của người dân Iraq chính là động lực lớn nhất để ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển nước này.

Xuất hiện thông tin FIFA đề nghị các cầu thủ Iraq di chuyển bằng đường bộ từ Baghdad đến Istanbul trong 25 giờ, trước khi bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Mexico để thi đấu. Cũng theo thông tin này, Chủ tịch LĐBĐ Iran Adnan Dirjal tuyên bố ông sẽ không cho phép các cầu thủ di chuyển quá lâu và quá nguy hiểm như vậy khi xung đột quân sự còn tiếp diễn.

LĐBĐ Iran yêu cầu trợ giúp về visa cho đội bóng

LĐBĐ Iran yêu cầu trợ giúp về visa cho đội bóng

Những rắc rối về thị thực phát sinh với lý do Mexico không có đại sứ quán tại Iraq, Bộ Ngoại giao Mexico cho hay đã chỉ đạo đại sứ quán nước này tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) liên hệ với Liên đoàn bóng đá Iraq để phối hợp giải quyết.

Video bóng đá Thái Lan - Iraq: Kịch tính VAR & 2 thẻ đỏ (Chung kết King's Cup)
Video bóng đá Thái Lan - Iraq: Kịch tính VAR & 2 thẻ đỏ (Chung kết King's Cup)

(Chung kết King's Cup) Cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Iraq đã diễn ra rất quyết liệt khi có tới 2 tấm thẻ đỏ được rút ra.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đông Linh (theo DM, ESPN) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/03/2026 11:41 AM (GMT+7)
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN