Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí
Bốc thăm chia bảng World Cup 2026: Báo Anh tái mặt, báo Tây Ban Nha lo đụng Argentina

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 đã diễn ra với những kết quả đáng chú ý. ĐT Anh và Pháp có lẽ là những ông lớn phải chịu kết quả bất lợi sau lễ bốc thăm.

   

🟥 Tây Ban Nha đã xác định ba đối thủ đầu tiên

ĐT Tây Ban Nha đã biết gương mặt những đối thủ mà họ sẽ gặp tại kỳ World Cup thứ 17 trong lịch sử. Chờ FIFA công bố lịch thi đấu cụ thể trong hôm nay, thầy trò HLV De La Fuente có thể bắt tay ngay vào hành trình săn “ngôi sao thứ hai”.

Báo Tây Ban Nha tự tin nói về lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026

Báo Tây Ban Nha tự tin nói về lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026

Dù không xuất hiện “bảng tử thần”, đội chịu thiệt nhất lại là Pháp, khi rơi vào bảng I gặp Na Uy của Haaland, Senegal và một đội từ vòng play-off quốc tế. Theo đánh giá của tờ Marca của Tây Ban Nha, việc hai siêu sao Kylian Mbappe và Erling Haaland có dịp gặp nhau sẽ là điểm nhấn lớn tại vòng bảng World Cup 2026.

🟦 Argentina rộng đường dẫn đầu – Tây Ban Nha né tránh

Đương kim vô địch Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Điều này đồng nghĩa đội xếp nhì bảng H – bảng của Tây Ban Nha – gần như chắc chắn sẽ đụng Argentina ở vòng 1/16, bởi khả năng "Albiceleste" mất ngôi đầu là rất thấp.

Vì thế, tờ Marca thúc ép Tây Ban Nha phải chơi thật tốt, giành lấy ngôi đầu bảng H để tránh Argentina. "Chỉ cần không mắc sai lầm, tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tính toán đường dài", tờ Marca nhận xét.

Tờ The Sun của Anh nói về vòng bảng World Cup 2026

Tờ The Sun của Anh nói về vòng bảng World Cup 2026

🔥 Báo chí Anh lo cho thầy trò Tuchel

Đội tuyển Anh sẽ chạm trán những đối thủ quen mặt sau khi rơi vào một bảng đấu đầy thách thức tại World Cup. "Tam sư" của HLV Thomas Tuchel được dự báo phải đi một hành trình “khó nhằn” nếu muốn đăng quang ở giải đấu mùa hè năm sau.

ĐT Anh nằm chung bảng L với Croatia – á quân World Cup 2018 – cùng Ghana và Panama, những đối thủ từng nhiều lần đối đầu trong quá khứ. Nếu dẫn đầu bảng, họ sẽ gặp một đội xếp thứ ba ở vòng 32 đội, nhưng sau đó có thể phải đối mặt với đồng chủ nhà Mexico tại Mexico City, nơi có độ cao gây khó chịu. Vượt qua thử thách đó, họ gần như sẽ đụng Brazil – đội bóng từng năm lần vô địch – ở tứ kết, viễn cảnh mà Tuchel chắc chắn muốn tránh.

Trước lễ bốc thăm, Tuchel khẳng định các học trò của ông “đủ dũng khí để mơ” về chức vô địch World Cup.

Tuyển Anh cũng hưởng lợi từ cơ chế xếp hạt giống mới theo kiểu Wimbledon của FIFA, giúp họ tránh chạm trán Tây Ban Nha hoặc Argentina trước vòng bán kết, và chỉ gặp Pháp ở chung kết nếu cả bốn đội cùng đứng đầu bảng của mình.

06/12/2025 03:56 AM (GMT+7)
