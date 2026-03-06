HLV Morocco bất ngờ từ chức 3 tháng trước World Cup

HLV Walid Regragui từ chức.

Việc HLV Regragui từ chức chưa đầy 100 ngày trước khi World Cup 2026 diễn ra đã được báo chí đưa tin rộng rãi. Fouzi Lekjaa, chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này, cùng ông Regragui tham dự cuộc họp báo, đồng thời cũng là buổi tri ân vị huấn luyện viên sắp mãn nhiệm.

"Đội bóng cần một gương mặt mới, một nguồn năng lượng khác biệt và một tầm nhìn mới với một huấn luyện viên mới," HLV Regragui nói. "Tôi nghĩ đội bóng cần một luồng sinh khí mới trước World Cup, một tầm nhìn mới để tiếp tục tiến bộ. Quyết định ra đi của tôi là một phần trong quá trình phát triển của đội bóng này.”

Regragui đã dẫn dắt Morocco vào đến bán kết World Cup 2022, đây là lần đầu tiên một đội tuyển đến từ châu Phi làm được điều này. Nhưng ông đã bị chỉ trích sau khi đội tuyển không thể vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2026 trên sân nhà sau thất bại trước Senegal trong trận chung kết hồi tháng Giêng.

Chủ tịch LĐBĐ Morocco Lekjaa cho biết Mohamed Ouahbi, người đã dẫn dắt đội tuyển U20 Morocco giành chức vô địch U20 World Cup 2025, sẽ kế nhiệm Regragui. Huấn luyện viên này từng phụ trách đội U23 Morocco và phần lớn sự nghiệp của ông dành cho việc quản lý các đội trẻ tại câu lạc bộ Anderlecht của Bỉ. "Tôi không đến đây để xây dựng, bởi vì nền tảng đã có sẵn. Tôi đến đây để tiếp tục thể hiện khả năng của mình," Ouahbi nói.

Đội trưởng đội tuyển Morocco, Achraf Hakimi, đã gọi HLV Regragui là một "huyền thoại" trên mạng xã hội X. Anh nói rằng: "Khả năng lãnh đạo, niềm đam mê và tầm nhìn của anh đã truyền cảm hứng không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả một đất nước và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Anh đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử bóng đá Morocco. Cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi thấy ước mơ và đã khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia với niềm tự hào lớn lao."

Morocco sẽ đá các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 với Ecuador và Paraguay lần lượt vào ngày 27 và 31 tháng 3. "Sư tử Atlas" nằm ở bảng C tại World Cup 2026 cùng với Brazil, Haiti và Scotland.