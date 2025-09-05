Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Brazil World Cup 2026

(7h30, 5/9, vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ) Do đã sớm đoạt vé dự World Cup, dàn sao Brazil sẽ bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái và sẵn sàng cống hiến màn trình diễn đỉnh cao.

   

Vòng loại World Cup | 7h30, 5/9 | SVĐ Maracana

Brazil
Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup) - 1
Chile
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup) - 1
Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique, Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Joao Pedro, Estevao, Richarlison
Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup) - 1
Gillier, Hormazabal, Maripan, Kuscevic, Suazo, Osorio, Echeverria, Loyola, Tapia, Brereton Diaz, Aravena

⚽ "Vũ công samba" thoải mái tâm lý

Brazil trải qua chiến dịch vòng loại World Cup thiếu ấn tượng khi chỉ giành 25 điểm sau 16 trận (thắng 7, hoà 4, thua 5). Dù sao đi nữa, "Vũ công samba" đã giành vé chính thức tham dự vòng chung kết, điều này phần nào tạo tâm thế thoải mái cho họ khi gặp Chile.

Một điểm tích cực là sự góp mặt của HLV Carlo Ancelotti. Dưới thời nhà cầm quân 66 tuổi, Brazil bất bại 2 trận (thắng 1, hòa 1).

🎯 Chile và thực trạng đáng báo động

Với Chile, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 diễn ra thảm họa với họ khi đội bóng này đối diện với quá nhiều trận thua trước các đội dưới cơ. Chile chỉ giành được 1 điểm và ghi 1 bàn trong 8 trận sân khách, chưa ghi bàn chính thức nào trong năm 2025.

Chưa hết, Chile hiện còn có thành tích đáng quên khi thua 5 trận liên tục trước Brazil. Chính vì vậy, khó ai tin họ chấm dứt được chuỗi trận đáng quên sắp tới, đặc biệt khi Chile còn phải hành quân đến sân của "Selecao".

💃 Cơ hội cho "kép phụ"

Trong đợt tập trung này, HLV Ancelotti đã để Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao và Endrick ở lại Real Madrid , khiến Raphinha là cầu thủ La Liga duy nhất trong đội hình. Nhưng việc đó không quan trọng, bởi mục tiêu của nhà cầm quân người Italia là thử nghiệm đội hình. 

Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup)
Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup)

(6h30, 5/9) Messi cùng các đồng đội chắc chắc rất muốn tặng quà khán giả nhà nhân dịp thi đấu vòng loại World Cup 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 03:00 AM (GMT+7)
