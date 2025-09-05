Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup)
(7h30, 5/9, vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ) Do đã sớm đoạt vé dự World Cup, dàn sao Brazil sẽ bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái và sẵn sàng cống hiến màn trình diễn đỉnh cao.
Vòng loại World Cup | 7h30, 5/9 | SVĐ Maracana
Alisson
Vanderson
Marquinhos
Gabriel
Caio Henrique
Bruno Guimaraes
Casemiro
Raphinha
Joao Pedro
Estevao
Richarlison
Gillier
Hormazabal
Maripan
Kuscevic
Suazo
Osorio
Echeverria
Loyola
Tapia
Brereton Diaz
Aravena
⚽ "Vũ công samba" thoải mái tâm lý
Brazil trải qua chiến dịch vòng loại World Cup thiếu ấn tượng khi chỉ giành 25 điểm sau 16 trận (thắng 7, hoà 4, thua 5). Dù sao đi nữa, "Vũ công samba" đã giành vé chính thức tham dự vòng chung kết, điều này phần nào tạo tâm thế thoải mái cho họ khi gặp Chile.
Một điểm tích cực là sự góp mặt của HLV Carlo Ancelotti. Dưới thời nhà cầm quân 66 tuổi, Brazil bất bại 2 trận (thắng 1, hòa 1).
🎯 Chile và thực trạng đáng báo động
Với Chile, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 diễn ra thảm họa với họ khi đội bóng này đối diện với quá nhiều trận thua trước các đội dưới cơ. Chile chỉ giành được 1 điểm và ghi 1 bàn trong 8 trận sân khách, chưa ghi bàn chính thức nào trong năm 2025.
Chưa hết, Chile hiện còn có thành tích đáng quên khi thua 5 trận liên tục trước Brazil. Chính vì vậy, khó ai tin họ chấm dứt được chuỗi trận đáng quên sắp tới, đặc biệt khi Chile còn phải hành quân đến sân của "Selecao".
💃 Cơ hội cho "kép phụ"
Trong đợt tập trung này, HLV Ancelotti đã để Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao và Endrick ở lại Real Madrid , khiến Raphinha là cầu thủ La Liga duy nhất trong đội hình. Nhưng việc đó không quan trọng, bởi mục tiêu của nhà cầm quân người Italia là thử nghiệm đội hình.
