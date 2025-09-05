Trực tiếp bóng đá Brazil - Chile: Chờ "đại tiệc" tại Maracana (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 7h30, 5/9 | SVĐ Maracana Brazil 0 - 0 Chile (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brazil vs Chile Chile Điểm Alisson Vanderson Marquinhos Gabriel Caio Henrique Bruno Guimaraes Casemiro Raphinha Joao Pedro Estevao Richarlison Điểm Gillier Hormazabal Maripan Kuscevic Suazo Osorio Echeverria Loyola Tapia Brereton Diaz Aravena Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brazil Brazil Chile Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique, Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Joao Pedro, Estevao, Richarlison Gillier, Hormazabal, Maripan, Kuscevic, Suazo, Osorio, Echeverria, Loyola, Tapia, Brereton Diaz, Aravena

⚽ "Vũ công samba" thoải mái tâm lý

Brazil trải qua chiến dịch vòng loại World Cup thiếu ấn tượng khi chỉ giành 25 điểm sau 16 trận (thắng 7, hoà 4, thua 5). Dù sao đi nữa, "Vũ công samba" đã giành vé chính thức tham dự vòng chung kết, điều này phần nào tạo tâm thế thoải mái cho họ khi gặp Chile.

Một điểm tích cực là sự góp mặt của HLV Carlo Ancelotti. Dưới thời nhà cầm quân 66 tuổi, Brazil bất bại 2 trận (thắng 1, hòa 1).

🎯 Chile và thực trạng đáng báo động

Với Chile, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 diễn ra thảm họa với họ khi đội bóng này đối diện với quá nhiều trận thua trước các đội dưới cơ. Chile chỉ giành được 1 điểm và ghi 1 bàn trong 8 trận sân khách, chưa ghi bàn chính thức nào trong năm 2025.

Chưa hết, Chile hiện còn có thành tích đáng quên khi thua 5 trận liên tục trước Brazil. Chính vì vậy, khó ai tin họ chấm dứt được chuỗi trận đáng quên sắp tới, đặc biệt khi Chile còn phải hành quân đến sân của "Selecao".

💃 Cơ hội cho "kép phụ"

Trong đợt tập trung này, HLV Ancelotti đã để Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao và Endrick ở lại Real Madrid , khiến Raphinha là cầu thủ La Liga duy nhất trong đội hình. Nhưng việc đó không quan trọng, bởi mục tiêu của nhà cầm quân người Italia là thử nghiệm đội hình.