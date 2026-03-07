Al Nassr xác nhận Ronaldo chấn thương nặng, nguy cơ vắng World Cup 2026

Chấn thương cơ đùi buộc Ronaldo tạm rời xa sân cỏ

CLB Al Nassr vừa đón nhận thông tin không mấy tích cực khi những vấn đề thể lực gần đây của Ronaldo được xác định nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.

Ronaldo dính chấn thương

Tiền đạo kỳ cựu đã phải rời sân với dấu hiệu đau ở vùng đùi trong trận đấu gần nhất. Sau khi tiến hành kiểm tra y tế chi tiết, các bác sĩ phát hiện anh bị rách đáng kể ở phần sau đùi phải. Chấn thương này buộc Ronaldo phải vắng mặt trong các trận đấu sắp tới của Al Nassr, bao gồm cuộc đối đầu với Neom SC.

Nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục, Ronaldo đã sử dụng chuyên cơ cá nhân để bay tới Madrid trong tuần này. Tại đây, anh sẽ tiếp tục điều trị cùng đội ngũ bác sĩ riêng đã đồng hành với mình nhiều năm.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang có nhiều biến động, nhưng ban lãnh đạo Al Nassr vẫn ưu tiên để ngôi sao lớn nhất của đội được tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế quen thuộc và chất lượng cao.

HLV Jorge Jesus xác nhận CR7 điều trị tại Tây Ban Nha

Trong buổi họp báo trước trận, HLV trưởng Jorge Jesus của Al Nassr đã thẳng thắn chia sẻ về tình trạng của đội trưởng.

HLV Jesus xác nhận Ronaldo phải bay đến Madrid

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, quyết định để Ronaldo sang Tây Ban Nha điều trị xuất phát từ kết quả kiểm tra nội bộ cho thấy tổn thương cơ phức tạp hơn dự đoán.

HLV Jesus cho biết trong phát biểu được tờ A Bola dẫn lại: “Trong trận đấu gần nhất, Ronaldo rời sân với dấu hiệu đau cơ. Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận ra chấn thương nghiêm trọng hơn mong đợi và cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Cristiano đã bay sang Tây Ban Nha vì chấn thương này cần được điều trị tại Madrid cùng chuyên gia đã làm việc với cậu ấy lâu nay”.

Thông tin này khiến người hâm mộ Al Nassr không khỏi lo lắng, bởi Ronaldo vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống tấn công của đội bóng.

Nguy cơ lỡ các trận quốc tế trước thềm World Cup

Thời điểm Ronaldo chấn thương được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm với cả Al Nassr lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha.

Các báo cáo ban đầu cho thấy anh có thể phải nghỉ thi đấu tối thiểu bốn tuần. Điều này đặt dấu hỏi lớn về khả năng góp mặt của Ronaldo trong các trận giao hữu quốc tế sắp tới của Bồ Đào Nha với Mexico và ĐT Mỹ.

Đây là những trận đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026. Nếu thiếu vắng đội trưởng, HLV Roberto Martinez sẽ mất đi một mắt xích chiến thuật quan trọng cũng như nguồn cảm hứng lớn của đội tuyển.

Ở cấp CLB, Al Nassr cũng đang đối mặt lịch thi đấu bị xáo trộn. Trận đấu của họ tại AFC Champions League Two gặp Al Wasl FC trước đó đã phải hoãn lại do tình hình khu vực, khiến nhịp thi đấu của đội bóng bị gián đoạn đúng vào thời điểm Ronaldo phải bước vào quá trình điều trị.

ĐT Bồ Đào Nha sẽ thiếu vắng Ronaldo

Nỗi lo trước thềm World Cup 2026

Quá trình hồi phục của Ronaldo tại Madrid sẽ được theo dõi sát sao với mục tiêu giúp anh trở lại trước giai đoạn quyết định của mùa giải tại Saudi Arabia.

Ban huấn luyện Al Nassr hiểu rằng họ không được phép đánh rơi điểm số trong lịch thi đấu dày đặc nếu muốn cạnh tranh danh hiệu. Vì vậy, đội ngũ y tế của CLB sẽ liên tục phối hợp với các chuyên gia tại Tây Ban Nha để đánh giá khả năng rút ngắn thời gian hồi phục của ngôi sao 41 tuổi.

Cuộc đua với thời gian đã bắt đầu, không chỉ với Ronaldo, mà còn với tham vọng của cả Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha. Nên nhớ, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Với quỹ thời gian còn lại, không ai dám đảm bảo Ronaldo có đủ điều kiện để hồi phục hoàn toàn và lấy lại thể trạng tốt nhất trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không.

Nếu góp mặt, đây sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của anh, sau các lần tham dự vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.