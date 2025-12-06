ĐT Anh vào bảng "tử thần" World Cup 2026, HLV Tuchel mạnh miệng "không sợ Brazil"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

ĐT Anh vào bảng "tử thần" World Cup 2026, HLV Tuchel mạnh miệng "không sợ Brazil"

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Anh HLV Thomas Tuchel
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dù World Cup 2026 mang đến một hành trình cực “khó nhằn”, HLV Thomas Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ không để nỗi lo về đối thủ chi phối.

   

⚔️ Bảng L: Khởi đầu bằng Croatia, sau đó là Ghana và Panama

Được xếp nhóm hạt giống số 1, Anh sẽ ra quân gặp Croatia vào ngày 17/6, rồi lần lượt đối đầu Ghana và Panama. Dù vậy, điều khiến Tuchel phải nhíu mày lại chính là viễn cảnh ở vòng knock-out.

Nếu các bảng đấu diễn ra đúng như phân hạng:

Vòng 16: chạm trán Mexico tại Mexico City – nơi độ cao luôn là thử thách lớn.

Tứ kết: đối đầu Brazil tại Miami – trận đấu mà bất kỳ đội nào cũng muốn tránh.

“Bất cứ ai vô địch ở New Jersey đều xứng đáng, bởi đây sẽ là giải đấu khó nhất”, HLV Tuchel nói.

HLV Tuchel tuyên bố ĐT Anh chỉ tập trung vào việc cần làm của mình

HLV Tuchel tuyên bố ĐT Anh chỉ tập trung vào việc cần làm của mình

🌎 “Mexico City giống như một hành tinh khác”

Ông chia sẻ sự háo hức khi có thể thi đấu ở Mexico City – nơi gợi nhớ World Cup 1986: “Tôi xem giải đấu đó khi còn là thiếu niên. Cảm giác như xem mọi thứ từ một hành tinh khác”.

Nhưng trên hết, Tuchel nhấn mạnh tinh thần đội bóng: “Quan trọng nhất là ĐT Anh đến với sự khao khát và hứng khởi. Chúng tôi phải đến đó với tư cách của một tập thể”.

🧠 Tập trung vào những gì có thể kiểm soát

HLV Tuchel bác bỏ mọi tính toán né đối thủ mạnh: “Đừng lo về đội nào đứng nhất hay nhì, đừng nghĩ về việc tránh ai. Tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Giữ tâm trí đó, thành công có thể sẽ đến”.

Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Chúng ta sẽ đi từng trận một. Bảng đấu này phức tạp và khó, nhưng đã bốc thăm thì phải chấp nhận. Quan trọng là phải có mặt ở vòng trong, trước khi đưa ra bất cứ sự tính toán nào".

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2026

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2026

🌡️ Khó khăn về di chuyển và thời tiết

Các trận vòng bảng của Anh sẽ diễn ra tại Toronto, Dallas, Boston, New York hoặc Philadelphia. HLV Tuchel thừa nhận khí hậu nắng nóng là một thách thức: “Nhiệt độ chắc chắn là vấn đề. Chúng tôi phải tìm giải pháp ngay từ ngày mai, vì lịch thi đấu giai đoạn đầu cũng khá dày".

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 04:42 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: World Cup 2026
Xem thêm
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN