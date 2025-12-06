ĐT Anh vào bảng "tử thần" World Cup 2026, HLV Tuchel mạnh miệng "không sợ Brazil"

⚔️ Bảng L: Khởi đầu bằng Croatia, sau đó là Ghana và Panama

Được xếp nhóm hạt giống số 1, Anh sẽ ra quân gặp Croatia vào ngày 17/6, rồi lần lượt đối đầu Ghana và Panama. Dù vậy, điều khiến Tuchel phải nhíu mày lại chính là viễn cảnh ở vòng knock-out.

Nếu các bảng đấu diễn ra đúng như phân hạng:

Vòng 16: chạm trán Mexico tại Mexico City – nơi độ cao luôn là thử thách lớn.

Tứ kết: đối đầu Brazil tại Miami – trận đấu mà bất kỳ đội nào cũng muốn tránh.

“Bất cứ ai vô địch ở New Jersey đều xứng đáng, bởi đây sẽ là giải đấu khó nhất”, HLV Tuchel nói.

HLV Tuchel tuyên bố ĐT Anh chỉ tập trung vào việc cần làm của mình

🌎 “Mexico City giống như một hành tinh khác”

Ông chia sẻ sự háo hức khi có thể thi đấu ở Mexico City – nơi gợi nhớ World Cup 1986: “Tôi xem giải đấu đó khi còn là thiếu niên. Cảm giác như xem mọi thứ từ một hành tinh khác”.

Nhưng trên hết, Tuchel nhấn mạnh tinh thần đội bóng: “Quan trọng nhất là ĐT Anh đến với sự khao khát và hứng khởi. Chúng tôi phải đến đó với tư cách của một tập thể”.

🧠 Tập trung vào những gì có thể kiểm soát

HLV Tuchel bác bỏ mọi tính toán né đối thủ mạnh: “Đừng lo về đội nào đứng nhất hay nhì, đừng nghĩ về việc tránh ai. Tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Giữ tâm trí đó, thành công có thể sẽ đến”.

Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Chúng ta sẽ đi từng trận một. Bảng đấu này phức tạp và khó, nhưng đã bốc thăm thì phải chấp nhận. Quan trọng là phải có mặt ở vòng trong, trước khi đưa ra bất cứ sự tính toán nào".

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2026

🌡️ Khó khăn về di chuyển và thời tiết

Các trận vòng bảng của Anh sẽ diễn ra tại Toronto, Dallas, Boston, New York hoặc Philadelphia. HLV Tuchel thừa nhận khí hậu nắng nóng là một thách thức: “Nhiệt độ chắc chắn là vấn đề. Chúng tôi phải tìm giải pháp ngay từ ngày mai, vì lịch thi đấu giai đoạn đầu cũng khá dày".