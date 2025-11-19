FIFA đề nghị 5 quốc gia điều tra 7 sao Malaysia "nhập tịch chui", nguy cơ án hình sự

⚖️ Khuyến nghị điều tra hình sự toàn cầu

LĐBĐ Thế giới (FIFA) khuyến nghị khởi xướng điều tra hình sự tại năm quốc gia trên về cáo buộc giả mạo hồ sơ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch tại ĐTQG Malaysia. Trong bản phán quyết dài 64 trang được công bố hôm qua, Ủy ban Kháng cáo của FIFA nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, đặc biệt là việc giả mạo tài liệu chính thức, đòi hỏi sự tham gia của cơ quan hình sự có thẩm quyền.

7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia đối diện nguy cơ án hình sự

FIFA nêu rõ trong báo cáo quyết định có động cơ vi phạm hình sự: “Với tính chất và mức độ nghiêm trọng của vi phạm này, đặc biệt liên quan đến tài liệu chính thức, Ủy ban chỉ đạo Ban Thư ký thông báo đến các cơ quan hình sự liên quan ở Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia.

Giả mạo hồ sơ là hành vi vi phạm hình sự theo luật pháp của các khu vực liên quan. Việc thông báo cho cơ quan chức năng là cần thiết để tiến hành điều tra và xử lý hình sự phù hợp”.

💰 FAM và các cầu thủ bị phạt nặng

Ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên quyết định của Ủy ban Kỷ luật, xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) bằng việc giả mạo hồ sơ.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,4 tỷ đồng). Trong khi đó, mỗi cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Malaysia (áo vàng) trả giá đắt cho chiến thắng trước ĐT Việt Nam

🔍 Điều tra hoạt động nội bộ FAM

Ủy ban Kháng cáo của FIFA cũng yêu cầu tiến hành điều tra chính thức hoạt động nội bộ FAM liên quan vụ việc. Cuộc điều tra sẽ xem xét những cá nhân chịu trách nhiệm, đánh giá cơ chế tuân thủ và quản trị của FAM, đồng thời xác định liệu có cần áp dụng các biện pháp kỷ luật thêm đối với quan chức hay không.

Ban đầu, điều tra sẽ tập trung vào vai trò của Tổng thư ký FAM và hai đại diện — Nicolas Puppo và Frederico Moraes - những người mà FIFA cho rằng liên quan trực tiếp, đặt ra các mối quan ngại nghiêm trọng cần được xem xét kỹ lưỡng.

⚽ Điều tra riêng về cầu thủ không đủ điều kiện

Ngoài ra, FIFA yêu cầu tiến hành cuộc điều tra riêng về việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận đấu được nhắc đến trong vụ việc. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cần xác định cách những cầu thủ này tham gia vào trận đấu và liệu có cần hành động tiếp theo hay không.

Động thái này nhấn mạnh mục tiêu của FIFA trong việc đảm bảo trách nhiệm giải trình và duy trì tính toàn vẹn của môn thể thao. Nó cho thấy phản ứng mạnh mẽ trước cáo buộc sai phạm trong bóng đá Malaysia.

FIFA mạnh tay với LĐBĐ Malaysia