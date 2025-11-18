FIFA vạch trần hành vi làm giả giấy tờ gây tổn hại danh tiếng bóng đá Malaysia

Trong quyết định đưa ra vào ngày 3-11, ủy ban kháng cáo của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ủng hộ phán quyết trước đó của cơ quan kỷ luật rằng liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh giả khai có tổ tiên là người Malaysia để được chọn vào đội tuyển quốc gia.

Các nhà điều tra của FIFA phát hiện các tài liệu do FAM nộp có ghi ông bà của các cầu thủ sinh ra tại lãnh thổ Malaysia. Nhưng hồ sơ dân sự thu thập trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy cả bảy người đều thực sự sinh ra ở nước ngoài.

Ủy ban kháng cáo FIFA đã bác bỏ tuyên bố của FAM và các cầu thủ rằng họ đã hành động một cách thiện chí. Báo cáo cho biết các cầu thủ đã ký giấy tờ nhập tịch mà không đọc kỹ và không hề cố gắng xác minh dòng dõi Malaysia của họ.

FIFA cũng phán quyết rằng FAM đã thể hiện sự tắc trách rõ ràng trong việc xử lý quá trình nhập tịch, chỉ ra những hồ sơ mâu thuẫn, những tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên chưa được xác minh và không giải quyết những yêu cầu làm rõ nhiều lần từ các quan chức FIFA.

Bóng đá Malaysia tổn hại uy tín nghiêm trọng sau khi bị FIFA trừng phạt vì giả mạo hồ sơ cầu thủ nhập tịch. ẢNH: NSTP

Các tài liệu giả mạo giúp bảy cầu thủ nhập tịch có được hộ chiếu Malaysia và giấy phép đủ điều kiện, cho phép họ tham gia các trận đấu quốc tế của tuyển Malaysia, bao gồm chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6, trong đó có hai cầu thủ nhập tịch đã ghi bàn.

Ủy ban FIFA cho biết hành vi làm giả hồ sơ nhập tịch đã mang lại cho Malaysia "lợi ích thể thao không đáng có" và bác bỏ lập luận rằng hành vi làm giả này chỉ là nhỏ hoặc chỉ mang tính hành chính.

Lời tuyên bố của FAM rằng phán quyết này không hợp lệ vì được đưa ra bởi một thẩm phán duy nhất cũng bị bác bỏ. Cơ quan phúc thẩm của FIFA cho biết quá trình xem xét kỷ luật đã được thực hiện đúng quy trình.

Trong quá trình kháng cáo, FAM đã thông báo với FIFA rằng tổng thư ký của họ đã bị đình chỉ tạm thời và một hội đồng đánh giá trong nước do cựu Chánh án Tun Raus Sharif đứng đầu đã được bổ nhiệm.

Tuy nhiên, ủy ban FIFA cho biết các bước nội bộ không thể biện minh cho việc hủy bỏ hoặc giảm nhẹ lệnh trừng phạt. Ủy ban FIFA kết luận rằng tính toàn vẹn của cuộc thi đã bị xâm phạm và "không thấy có cơ sở" nào để giảm nhẹ hình phạt cho FAM.

Vào tháng 9, ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ này mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Các cầu thủ này là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.