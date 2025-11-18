Sếp AFC tố Malaysia tự cao vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui, khiến FIFA "nóng mắt"

Datuk Noor Azman Rahman, người từng nắm chức vụ Tổng thư ký của FAM đã bị đình chỉ chức vụ sau khi vụ việc Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép ở vòng loại Asian Cup 2027 bị phanh phui. Nhưng trong thời gian bị đình chỉ, Azman Rahman vẫn tham gia các sự kiện của FAM.

Việc FAM dường như không tỏ ra quyết liệt trong việc xử lý bê bối nghiêm trọng này khiến cho FIFA "ngứa mắt". Tổng Thư ký AFC, ông Datuk Windsor John nói với truyền thông Malaysia về sai lầm của FAM:

"Không có bất kỳ bước đi nào từ FAM sau phán quyết đầu tiên từ FIFA. FIFA cho rằng FAM chẳng làm gì cả, không sa thải nhân sự nào, không báo cảnh sát, không có bất kỳ biện pháp cứng rắn nào được FAM thực hiện.

Datuk Windsor John không hài lòng với những gì FAM đã làm

Chính vì vậy, FIFA đã tiếp tục điều tra. Nếu FAM đã thực hiện những việc đó, có lẽ FIFA không chỉ đạo điều tra thêm.

Về phần Azman Rahman, tôi đánh giá ông ấy không thực sự bị đình chỉ chức vụ. Nó không cho thấy FAM thực sự tức giận với những gì đã xảy ra".

FIFA gần đây tung ra bản báo cáo dài 64 trang về vụ bê bối kể trên của FAM. Azman Rahman là 1 trong những người bị FIFA chỉ điểm phải bị điều tra đầu tiên.

7 cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia

Hiện FAM vẫn đang trong quá trình kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Họ cho rằng tất cả chỉ là do "lỗi đánh máy".

Trong khi đó, truyền thông Malaysia tỏ ra bi quan với tình hình hiện tại của FAM. Họ tin rằng CAS sẽ giống FIFA khi bác đơn kháng cáo của FAM. Nếu điều đó xảy ra, AFC vào cuộc để tiếp tục trừng phạt bóng đá Malaysia. Việc xử thua ĐT Malaysia trong các trận đấu có những cầu thủ nhập tịch trái phép là điều không thể tránh khỏi.