Malaysia nhận cú sốc mới giữa bê bối nhập tịch, nguy cơ rò rỉ tài liệu mật

🔐 LĐBĐ Malaysia bị hacker tống tiền, nguy cơ lộ tài liệu mật

Mới đây, tờ New Straits Times đưa tin Liên quan tới Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Theo đó, hệ thống Quản lý giải đấu (Competition Management System - CMS) bị Hacker (tin tặc) xâm nhập, khiến toàn bộ dữ liệu liên quan đến nền bóng đá quốc gia này nguy cơ rò rỉ.

Một nhóm hacker đã xâm nhập và hệ thống dữ liệu của FAM

Vụ việc xảy ra vào hôm nay, khi một thông báo tống tiền xuất hiện trên trang CMS, xác nhận hệ thống đã bị xâm nhập: “Nếu bạn là chủ sở hữu tên miền, hãy nhấn nút bên dưới để thanh toán. Vì lý do bảo mật, nếu không thanh toán trong vòng 13 giờ, tất cả cơ sở dữ liệu sẽ bị xóa tự động".

CMS là nền tảng kỹ thuật số quan trọng của FAM, được sử dụng để lưu trữ hồ sơ cầu thủ, thống kê trận đấu, đăng ký đội bóng và tài liệu liên quan đến các giải đấu. Tính đến hiện tại, FAM chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng dự kiến sẽ phát ngôn sau khi hoàn tất điều tra nội bộ liên quan đến an ninh mạng.

⚠️ FAM "ngộp thở" vì lùm xùm

Đây không phải là lần đầu tiên, các nền tảng trực tuyến của FAM trở thành mục tiêu của hacker. Hồi năm 2014, website chính thức của FAM từng bị tấn công bởi một nhóm hacker, sau vụ việc CĐV Việt Nam bị hành hung trên sân Shah Alam ở trận bán kết AFF Cup, nơi ĐT Malaysia để thua ĐT Việt Nam 1-2.

Những rắc rối liên tiếp xuất hiện khiến bóng đá Malaysia hỗn loạn

Vụ việc xảy ra trong thời điểm nhạy cảm với FAM, khi tổ chức này vừa nhận án phạt từ FIFA vì cáo buộc giả mạo tài liệu với 7 cầu thủ nhập tịch. Nhóm cầu thủ này góp mặt trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Hiện tại, FAM đang chờ đợi quyết định chính thức về án phạt trước khi thực hiện các thủ tục kháng cáo. Nếu kết quả điều tra vẫn được giữ nguyên, ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua ngược Việt Nam, thậm chí bị cấm thi đấu.