Barcelona "khủng hoảng mini", sếp lớn gặp riêng HLV Flick

🔥 Chủ tịch Laporta nói chuyện riêng với HLV Flick về tương lai

Theo nguồn tin từ Sport, nội bộ Barcelona không hề hoảng loạn sau 2 thất bại liên tiếp trước PSG (1-2) tại Champions League và Sevilla (1-4) tại La Liga. Dù kết quả không như mong đợi, ban lãnh đạo CLB vẫn hoàn toàn tin tưởng vào HLV Hansi Flick, đồng thời cho rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện.

Trên chuyến bay trở lại đại bản doanh từ Sevilla, Chủ tịch Joan Laporta đã có cuộc trao đổi trực tiếp với HLV Flick để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với các quyết định chuyên môn của ông. Laporta tin rằng, Barcelona sẽ sớm trở lại đường đua danh hiệu trong thời gian tới.

Chủ tịch Laporta vẫn tin tưởng tuyệt đối HLV Hansi Flick

Dù không thể hiện sự chỉ trích công khai sau trận thua đậm trước Sevilla, Flick được cho là rất không hài lòng với màn trình diễn của đội. Ông thừa nhận cả các sai lầm cá nhân lẫn hệ thống đã góp phần dẫn đến thất bại.

⚠️ Thất bại không nằm ngoài dự đoán của ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Barcelona không xem những kết quả gần đây là bất thường. Theo đánh giá từ nội bộ CLB, đây là biến cố hoàn toàn có thể xảy ra ở thời điểm căng thẳng của mùa giải.

Thực tế, tình hình hiện tại có nhiều điểm tương đồng với mùa giải năm ngoái, khi đội bóng cũng từng để thua một trận tại Champions League và một trận tại La Liga trong giai đoạn đầu mùa.

Thậm chí, thời điểm đó, Barcelona còn trải qua giai đoạn khủng hoảng dài trong từ tháng 11 và 12 do các ca chấn thương liên tục. Mùa này, những khó khăn tương tự đến sớm hơn dự kiến, vì vậy ban lãnh đạo không lấy làm bất ngờ.

Mặt khác, mùa giải vẫn còn rất dài phía trước và không có lý do gì để những người trong cuộc mất bình tĩnh. Vì vậy, quan điểm của ban lãnh đạo là duy trì sự ổn định và kiên nhẫn, thay vì phản ứng vội vàng trước các kết quả không như ý.

Việc duy trì tâm lý bình tĩnh và không bị cuốn theo áp lực truyền thông là điều được cả lãnh đạo lẫn ban huấn luyện nhấn mạnh trong các cuộc họp nội bộ gần đây.

HLV Hansi Flick và các học trò cần nhanh chóng xốc lại tinh thần

📉 Sẵn sàng cho chặng đường phía trước

Barcelona có 2 tuần nghỉ nhường chỗ cho loạt trận đội tuyển quốc gia. Sau đó, họ sẽ hướng đến những trận đấu then chốt gặp Girona (18/10, La Liga), Olympiacos (21/10, Champions League). Đây được đánh giá là 2 đối thủ vừa sức để đội bóng xứ Catalunya lấy lại phong độ và sự tự tin.

Nếu có thể giành kết quả tốt, họ sẽ có bước đệm tâm lý tích cực trước trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid vào ngày 26/10 trên sân Bernabeu.