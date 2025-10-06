Maguire sắp chia tay MU, khả năng lớn tái ngộ Ronaldo tại Saudi Arabia

🔥 Lời mời gọi từ Trung Đông

Theo tờ Mirror, hai đội bóng Al Nassr nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu và Al Ettifaq đều muốn đưa Maguire về Saudi Arabia. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng sôi động, lời đề nghị với mức đãi ngộ khổng lồ từ Trung Đông hoàn toàn có thể khiến trung vệ 32 tuổi xiêu lòng.

Tương lai của Harry Maguire đang bị đặt dấu hỏi lớn tại Old Trafford

Maguire gia nhập MU năm 2019 từ Leicester với giá 80 triệu bảng, thương vụ kỷ lục cho một hậu vệ người Anh khi đó. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào tháng 6/2026 sau khi "Quỷ đỏ" tự động kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm hồi mùa hè.

Điều đáng chú ý chính Maguire thừa nhận quyết định đó được thực hiện mà không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với anh.

📝 Chia sẻ về tương lai

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 8, Maguire đã thẳng thắn chia sẻ về tình hình hợp đồng của mình tại Old Trafford. Anh cho biết việc MU kích hoạt điều khoản gia hạn hoàn toàn nằm ngoài sự lựa chọn của bản thân: “Điều khoản nằm trong tay họ, tôi không có lựa chọn nào cả. Không có cuộc trao đổi nào, họ chỉ kích hoạt và hợp đồng được gia hạn. Năm nay, hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào cuối mùa giải”.

Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" cũng tiết lộ CLB đã ngăn anh rời đi trong mùa hè, đồng thời khẳng định những tháng tới sẽ là thời điểm quan trọng để đôi bên bàn bạc tương lai: “CLB đã làm rõ rằng tôi không thể rời đi trong mùa hè. Tôi tin trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ phải ngồi lại để thảo luận về việc gia hạn hay chờ đến kỳ chuyển nhượng tháng 1”.

Dù vậy, Maguire vẫn dành nhiều tình cảm cho đội bóng mà anh gọi là “ngôi nhà thứ hai”: “Tôi có định hướng cho bản thân, nhưng MU là một CLB tuyệt vời để cống hiến. Thật ngớ ngẩn nếu ai đó muốn rời đi ngay khi có cơ hội”.

⚽ Hành trình đầy biến động tại Old Trafford

Kể từ ngày đặt chân đến Old Trafford, Maguire đã trải qua nhiều thăng trầm. Anh được Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ rồi nhanh chóng trao cho chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, dưới thời Erik Ten Hag, băng đội trưởng bị tước bỏ và thậm chí anh từng tiến rất gần đến việc gia nhập West Ham vào năm 2023.

Trung vệ người Anh có thể sang Saudi Pro League và tái ngộ Cristiano Ronaldo ở Al Nassr

Dưới triều đại Ruben Amorim, trung vệ người Anh có những khoảnh khắc hồi sinh nhưng mùa này vẫn chưa thể giữ chắc suất đá chính. HLV người Bồ Đào Nha thường xuyên xoay vòng giữa Maguire và tài năng trẻ Leny Yoro, bản hợp đồng 52 triệu bảng đến từ Lille.

Trong trận thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Yoro được ưu tiên đá chính, còn Maguire chỉ vào sân ở phút 85 khi MU đã nắm lợi thế an toàn.

🌍 Áp lực nơi đội tuyển quốc gia

Không chỉ khó khăn tại CLB, Maguire còn đối diện thách thức lớn ở cấp độ đội tuyển. Dù đã có 64 lần khoác áo tuyển Anh, anh hiện bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách triệu tập mới nhất. Điều đó đồng nghĩa trung vệ 32 tuổi sẽ phải nỗ lực gấp bội nếu muốn lấy lại chỗ đứng để kịp tham dự World Cup 2026.

Tương lai của Harry Maguire vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu anh sẽ tiếp tục ở lại Man Utd để chiến đấu giành vị trí chính thức, hay chấp nhận thử thách mới tại Saudi Pro League với lời mời gọi béo bở, nơi người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo đã và đang tạo dựng dấu ấn?