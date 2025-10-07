Malaysia nguy cơ nhận án phạt kép, sếp lớn AFC báo tin vui cho ĐT Việt Nam

⚠️ FIFA ra án phạt nặng với Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố toàn văn quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 6/10/2025, liên quan đến vụ gian lận giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia.

Theo kết luận của FIFA, FAM bị phát hiện làm giả hồ sơ nhập tịch cho bảy cầu thủ mang dòng máu Malaysia gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgi và Hector Alejandro Hevel Serrano.

ĐT Malaysia chính thức nhận kết luận từ FIFA liên quan đến vụ làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch

💰 Phạt tiền và cấm thi đấu

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 10 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 1 năm (khoảng 70 triệu đồng). FIFA cho phép FAM nộp đơn kháng cáo. Sau khi nhận đủ tài liệu chi tiết từ FIFA, FAM có ba ngày để quyết định có kháng cáo hay không.

Nếu FAM không nộp đơn kháng cáo đúng hạn, vụ việc sẽ được chuyển cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật tiếp theo.

Trong phán quyết, FIFA nhấn mạnh: “Mọi vi phạm liên quan đến tính hợp lệ của cầu thủ trong trận Malaysia gặp Việt Nam thuộc thẩm quyền của AFC. Cơ quan kỷ luật của AFC có quyền xác định hậu quả từ việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện”.

📄 Quy trình kháng cáo kéo dài nhiều tầng nấc

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, cho biết FAM có ba ngày để thông báo bằng văn bản về ý định kháng cáo lên FIFA và thêm năm ngày để hoàn tất hồ sơ. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, FAM vẫn có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vòng 10 ngày sau đó.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John

“Sau khi Ủy ban kháng cáo FIFA ra quyết định, FAM lại có thêm 10 ngày để tiếp tục đưa vụ việc lên CAS nếu muốn”, ông Windsor nói với kênh Astro Arena.

⚽ Malaysia đối mặt nguy cơ bị trừ điểm

Theo ông Windsor John, nếu FIFA xác định có cầu thủ “không hợp lệ” từng thi đấu trong các giải thuộc thẩm quyền AFC, FAM và các đội bóng liên quan có thể chịu thêm án phạt, từ tiền phạt đến trừ điểm.

Hai giải đấu bị ảnh hưởng là vòng loại Asian Cup 2027 (nơi Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ngày 10/6/2025) và AFC Champions League Elite, nơi ba cầu thủ nhập tịch Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đang khoác áo CLB Johor Darul Takzim.

🏛️ AFC sẽ ra quyết định cuối cùng

“Các hình thức kỷ luật tiếp theo, gồm phạt tiền hoặc trừ điểm, sẽ do Ủy ban Kỷ luật AFC quyết định, liên quan đến hai giải đấu nói trên”, Tổng thư ký AFC Windsor John khẳng định.

Điều này đồng nghĩa, cả đội tuyển Malaysia lẫn CLB Johor Darul Takzim đều có thể bị trừ điểm nếu AFC kết luận họ sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong các trận đấu quốc tế.

Giới chuyên gia dự đoán, kết quả trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị hủy và “Hổ Mã Lai” nhận án phạt xử thua 0-3. Tuy nhiên, kết luận của AFC sẽ chỉ được đưa ra sau khi FAM hoàn tất quá trình kháng cáo.