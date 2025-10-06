Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) vừa công bố danh sách đội tuyển quốc gia tham dự trận đấu với Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Bản danh sách này gồm 23 cái tên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Matt Ross.

Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển - 1

Tất cả các thành viên của đội tuyển này đều là những cái tên xa lạ với ít kinh nghiệm thi đấu các giải lớn. Phần lớn đội hình tuyển Nepal đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng chỉ là những nền bóng đá trung bình của châu Á. Chỉ có vài người đang thi đấu ở giải quốc nội vốn cũng đang bị đình trệ sau những cuộc bạo lực và biểu tình. Đó là thủ môn Deep Karki, hậu vệ Bimal Panday, tiền vệ Kushal Deuba, Rohan Karki hay tiền đạo Dinesh Henjan…

Trong số những thành viên đang chơi bóng ở nước ngoài, phần lớn thi đấu ở Bangladesh, một vài cái tên chơi bóng cho các CLB Đông Nam Á như Laken Limbu tại Campuchia hay hậu vệ Rohit Chand ở Indonesia.

Người khoác áo đội tuyển nhiều nhất trong số 23 cái tên được gọi cho 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam là Kiran Limbu Chemjong. Anh đã khoác áo ĐTQG 107 lần. Rohit Chand từng 97 lần ra sân cho đội tuyển cũng là gương mặt đáng chú ý.

Phần lớn các tuyển thủ Nepal đều vô danh

Phần lớn các tuyển thủ Nepal đều vô danh

Đáng chú ý đội tuyển Nam Á này vừa gọi Mani Kumar Lama. Anh vốn là một tuyển thủ futsal. Lama thi đấu futsal chuyên nghiệp từ 2019. Cầu thủ này từng tham gia vòng loại futsal châu Á 2020. Anh ghi 3 bàn cho đội tuyển tại vòng loại.

Lý do khiến Lama phải bỏ bóng đá futsal có lẽ vì không có cơ hội thi đấu. Nepal không có giải vô địch quốc gia futsal, còn đội tuyển quốc gia thì không có trận nào suốt từ 2019 đến 2022. Đó là lý do năm 2022, anh thử sức ở môn bóng đá sân cỏ. Đến khi các hoạt động futsal được nối lại, Lama đã chuyển sang môn bóng đá 11 người.

Theo kế hoạch, đội tuyển Nepal sẽ hội quân và nhanh chóng lên đường sang Việt Nam. Đội thi đấu cả 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 tại Việt Nam gồm lượt đi vào ngày 9 và lượt về vào ngày 14/10.

DANH SÁCH TRIỆU TẬP ĐT NEPAL

Thủ môn

Kiran Limbu, Bishal Sunar, Deep Karki

Hậu vệ

Sanish Shrestha, Subash Thakuri Bam, Sumit Shrestha, Suman Shrestha, Rohit Chand, Abhishek Limbu, Anant Tamang, Bimal Panday.

Tiền vệ

Manish Dangi, Yogesh Gurung, Kritisharatna Chunju, Kushal Deuba, Laken Limbu, Manikumar Lama, Rohan Karki, Yogesh Gurung, Arik Bista, Ayush Ghalan,

Tiền đạo

Anjan Bista, Dinesh Henjan, Gillespye Jung Karki.
ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu Nepal, Văn Lâm và đồng đội chưa biết gì về đối thủ “bí ẩn”
ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu Nepal, Văn Lâm và đồng đội chưa biết gì về đối thủ “bí ẩn”

Chiều ngày 5/10, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhằm chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Nepal...

Bấm xem >>

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

05/10/2025 16:49 PM (GMT+7)
