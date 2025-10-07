FIFA công bố án phạt vụ 7 cầu thủ Malaysia đấu ĐT Việt Nam bằng hồ sơ nhập tịch giả

FIFA xác nhận hành vi làm giả giấy tờ

FIFA đã chính thức thông báo quyết định về việc LĐBĐ Malaysia (FAM) sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia giành chiến thắng 4-0 trong trận này nhưng thân thế của 7 cầu thủ nhập tịch của họ đã bị tố cáo là sử dụng hồ sơ giả.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA kết luận dùng hồ sơ giả mạo

7 cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha (tên hay gọi Gabriel Palmero), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano. Sau quá trình điều tra và thẩm định hồ sơ, FIFA công bố FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025, rằng họ đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

FIFA xác nhận rằng tất cả các khai sinh bản gốc của ông/bà 7 cầu thủ trên đều có nơi sinh thật ở nước ngoài (Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan). Nhưng trong hồ sơ nhập tịch, FAM đã đổi nơi sinh trong tờ khai sinh của họ sang quê quán ở Malaysia.

Hồ sơ này được FIFA xác nhận tạm thời trước khi 7 cầu thủ thi đấu trước ĐT Việt Nam nhưng chưa chứng thực đầy đủ, do đó lập luận của FAM rằng FIFA đã phê chuẩn các hồ sơ này là sai sự thật.

Cầu thủ Ông/bà được cho là gốc Malaysia Nơi sinh trong hồ sơ Nơi sinh thật được FIFA chứng thực Gabriel Palmero Bà Maria Belen Concepcion Martin Malacca, Malaysia Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha Facundo Garces Ông Carlos Rogelio Fernandez Penang, Malaysia Villa Maria Selva, Santa Fe, Argentina Rodrigo Holgado Ông Omar Eli Holgado Gardon George Town, Malaysia Caseros, Buenos Aires, Argentina Imanol Machuca Bà Concepcion Agueda Alaniz Penang, Malaysia Roldan, Argentina Joao Figueiredo Ông Nair de Oliveira Johor, Malaysia Abre Campo, Brazil Jon Irazabal Ông Gregorio Irazabal y Lamiquiz Kuching, Sarawak, Malaysia Villa de Guemica y Luno, Vizcaya, Tây Ban Nha Hector Hevel Ông Hendrik Jan Hevel Khu định cư eo biển Malacca, Malaysia Hague, Hà Lan

Án phạt cho FAM và 7 cầu thủ

Dựa trên các chứng cứ thu thập, FIFA công bố án phạt như sau:

- Với LĐBĐ Malaysia: Đóng phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) cho FIFA.

- Với 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano:

1) Đóng phạt cho FIFA mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (gần 70 triệu đồng)

2) Bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 6/10/2025.