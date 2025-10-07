FIFA công bố án phạt vụ 7 cầu thủ Malaysia đấu ĐT Việt Nam bằng hồ sơ nhập tịch giả

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

FIFA công bố án phạt vụ 7 cầu thủ Malaysia đấu ĐT Việt Nam bằng hồ sơ nhập tịch giả

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

FIFA đã ra công bố chính thức về quyết định và án phạt cho LĐBĐ Malaysia lẫn 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA xác nhận hành vi làm giả giấy tờ

FIFA đã chính thức thông báo quyết định về việc LĐBĐ Malaysia (FAM) sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia giành chiến thắng 4-0 trong trận này nhưng thân thế của 7 cầu thủ nhập tịch của họ đã bị tố cáo là sử dụng hồ sơ giả.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA kết luận dùng hồ sơ giả mạo

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA kết luận dùng hồ sơ giả mạo

7 cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha (tên hay gọi Gabriel Palmero), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano. Sau quá trình điều tra và thẩm định hồ sơ, FIFA công bố FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025, rằng họ đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

FIFA xác nhận rằng tất cả các khai sinh bản gốc của ông/bà 7 cầu thủ trên đều có nơi sinh thật ở nước ngoài (Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan). Nhưng trong hồ sơ nhập tịch, FAM đã đổi nơi sinh trong tờ khai sinh của họ sang quê quán ở Malaysia.

Hồ sơ này được FIFA xác nhận tạm thời trước khi 7 cầu thủ thi đấu trước ĐT Việt Nam nhưng chưa chứng thực đầy đủ, do đó lập luận của FAM rằng FIFA đã phê chuẩn các hồ sơ này là sai sự thật. 

Cầu thủ Ông/bà được cho là gốc Malaysia Nơi sinh trong hồ sơ Nơi sinh thật được FIFA chứng thực
Gabriel Palmero Bà Maria Belen Concepcion Martin Malacca, Malaysia Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha
Facundo Garces Ông Carlos Rogelio Fernandez Penang, Malaysia Villa Maria Selva, Santa Fe, Argentina
Rodrigo Holgado Ông Omar Eli Holgado Gardon George Town, Malaysia Caseros, Buenos Aires, Argentina
Imanol Machuca Bà Concepcion Agueda Alaniz Penang, Malaysia Roldan, Argentina
Joao Figueiredo Ông Nair de Oliveira Johor, Malaysia Abre Campo, Brazil
Jon Irazabal Ông Gregorio Irazabal y Lamiquiz Kuching, Sarawak, Malaysia Villa de Guemica y Luno, Vizcaya, Tây Ban Nha
Hector Hevel Ông Hendrik Jan Hevel Khu định cư eo biển Malacca, Malaysia Hague, Hà Lan

Án phạt cho FAM và 7 cầu thủ

Dựa trên các chứng cứ thu thập, FIFA công bố án phạt như sau:

- Với LĐBĐ Malaysia: Đóng phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) cho FIFA.

- Với 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano:

1) Đóng phạt cho FIFA mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (gần 70 triệu đồng)

2) Bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 6/10/2025.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Malaysia nhận cú sốc mới giữa bê bối nhập tịch, nguy cơ rò rỉ tài liệu mật
Malaysia nhận cú sốc mới giữa bê bối nhập tịch, nguy cơ rò rỉ tài liệu mật

Giữa thời điểm án phạt vì vụ bê bối cầu thủ nhập tịch chưa lắng xuống, Liên đoàn Bóng đá Malaysia lại đón nhận hung tin.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 00:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN