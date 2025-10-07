Tạm quên Malaysia, tuyển Việt Nam nhắm 6 điểm tuyệt đối trước Nepal

Theo lịch bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ đấu hai lượt trận với Nepal vào ngày 9-10 (sân Bình Dương) và 14-10 (sân Thống Nhất).

Bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng, Nepal kém tuyển Việt Nam tới 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (176 so với 114), lại chủ động "nhường" quyền đá sân nhà tại lượt về, vì vậy, chiến thắng hoàn toàn trong khả năng của Tiến Linh cùng đồng đội.

Tuyển Việt Nam hướng tới 6 điểm tuyệt đối trước đối thủ yếu nhất bảng F - Nepal

Bất luận vụ bê bối nhập tịch của Malaysia kết thúc thế nào, FIFA có xử thua Malaysia ở trận gặp Việt Nam hay không, thì 6 điểm tại hai lượt trận trước Nepal là yêu cầu bắt buộc với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuyển Nepal không có nhiều thay đổi so với lực lượng của họ khi thua Malaysia 1-2 (tháng 3) và thua Lào 1-2 (tháng 6), cũng tại vòng loại Asian Cup.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam là sự pha trộn giữa những cựu binh và nhóm 8 tuyển thủ trẻ nổi bật đôn từ lứa U23 lên. Đây được đánh giá là đội hình có chiều sâu, nhiều nhân tố đột biến.

Sau buổi tập đầu tiên chủ yếu giúp cầu thủ thả lỏng, từ ngày 6-10, HLV Kim Sang-sik tập trung vào rèn chiến thuật, bên cạnh các buổi mổ băng, họp chiến thuật nội bộ.

Nhà cầm quân Hàn Quốc hoàn toàn có thể thử nghiệm các nhân tố mới ở hai lượt trận gặp đối thủ "dưới cơ" Nepal, nhằm hướng tới các mục tiêu dài hạn phía trước. Song như đã phân tích ở trên, yêu cầu tiên quyết dành cho tuyển Việt Nam vẫn phải là 6 điểm tuyệt đối.