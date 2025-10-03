Malaysia công bố đội hình vòng loại Asian Cup, có sao nhập tịch nào đáng chú ý?

Ở đợt FIFA Days tháng 10/2025, ĐT Malaysia sẽ chơi 2 trận gặp ĐT Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trận lượt đi tại Viêng Chăn, Lào ngày 9/10 và trận tái đấu trên sân Bukit Jalil, Malaysia vào ngày 14/10.

ĐT Malaysia công bố đội hình tham dự vòng loại Asian Cup 2027

Trước đợt tập trung, HLV Peter Cklamovski đã công bố danh sách 29 cầu thủ Malaysia lên tuyển lần này. Theo án phạt của FIFA mới đây, toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia bị cấm thi đấu 1 năm đều không có tên. Đó là các cầu thủ: Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

ĐT Malaysia sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 6/10. Người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng như trong khu vực đặc biệt quan tâm đến đợt tập trung lần này của "Hổ Mã Lai". Họ đang là tâm điểm dư luận sau khi nhận án phạt nghiêm khắc từ FIFA, với kết luận của cơ quan quản lý bóng đá thế giới là giấy tờ, nguồn gốc nhâp tịch của 7 cầu thủ trên có những sai phạm nghiêm trọng.

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Malaysia đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Đáng chú ý, Malaysia bị phạt khi sử dụng 7 cầu thủ "nhập tịch chui" kể trên ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 trên sân nhà ngày 10/6.

Những sao nhập tịch nào đáng chú ý?

Trong đợt tập trung lần này, HLV Peter Cklamovski đã triệu tập cầu thủ nhập tịch gốc Ghana, Jordan Mintah, lần đầu tiên vào đội tuyển Malaysia. Cùng với đó, cầu thủ Ramadhan Saifullah cũng được gọi lên đội tuyển lần đầu.

Ngoài hai tân binh này, danh sách còn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ quen thuộc, bao gồm thủ môn Azri Ghani, Syihan Hazmi, các hậu vệ Corbin-Ong, Daniel Ting, Dion Cools, Dominic Tan, Junior Eldstal. Ở hàng tiền vệ, đội tuyển có sự hiện diện của Endrick (gốc Brazil, hiện đang thi đấu cho CLB CA TP.HCM) và Ezequiel Aguero. Trong khi đó, hàng công sẽ có sự góp mặt của Romel Morales, Faisal Halim và Paulo Josue. Đặc biệt, ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Malaysia, tiền đạo Safawi Rasid, cũng sẽ tham gia trong đợt tập trung này.

Đội hình triệu tập tháng 10 của ĐT Malaysia