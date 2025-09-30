Danh sách ĐT Việt Nam đấu Nepal: Thầy Kim gọi nhiều sao trẻ đua đầu bảng với Malaysia

Sáng ngày 30/9, HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam có trận đấu lượt đi với Nepal vào ngày 9/10 trên sân Bình Dương (TP.HCM).

ĐT Việt Nam chuẩn bị tập trung đấu Nepal.

Trận đấu lượt về, ĐT Nepal mượn sân Thống Nhất làm sân nhà để so tài với ĐT Việt Nam vào ngày 14/10. Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chào đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm với phong độ ấn tượng của cầu thủ Việt kiều trong màu áo CLB Ninh Bình tại V-League thời gian qua.

Trong khi thủ môn Việt kiều khác là Nguyễn Filip không được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam lần này. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh.

Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam lần này ghi nhận sự xuất hiện của 7 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là các cầu thủ Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh.

Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Nepal bị đánh giá thấp hơn. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi.

Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại sân vận động Bình Dương để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal.

Tại bảng F của vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam tạm xếp nhì bảng với 3 điểm ít hơn so với Malaysia. Tuy vậy, trước những bất ổn mà ĐT Malaysia đang gặp với dàn sao nhập tịch, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ hội vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng nếu đánh bại được Nepal ở 2 trận đấu tới đây.

VFF cũng đã chính thức công bố kế hoạch bán vé cho hai trận đấu nói trên. Vé có hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng, được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng online từ ngày 29/9 đến 7/10 theo hai đợt, đồng thời mở bán trực tiếp tại quầy vé sân Gò Đậu và Thống Nhất từ ngày 4/10.