"Ma thuật" Rayan Cherki giúp Man City tăng tốc, Arsenal lo lắng tận cùng

Trong 45 phút đầu tiên nhạt nhòa, Man City chơi thiếu đột biến và thậm chí lép vế trước sức ép từ đội chủ nhà. Mành lưới của Gianluigi Donnarumma có lúc đã rung lên, may mà Chelsea bị bắt lỗi việt vị.

Tuy nhiên, chỉ cần vài khoảnh khắc bùng nổ sau giờ nghỉ của Rayan Cherki, toàn bộ cục diện trận đấu đã thay đổi với quyết tâm rất cao của dàn cầu thủ Man City. Phút 51, tiền vệ người Pháp thực hiện quả tạt chính xác để Nico O'Reilly đánh đầu mở tỉ số.

Rayan Cherki xé toang hàng thủ Chelsea

Sáu phút sau, vẫn là Cherki với đường chuyền sắc lẹm, đặt trung vệ Marc Guéhi vào vị trí thuận lợi để nhân đôi cách biệt. Hai pha kiến tạo, hai nhát cắt gọn gàng, đủ để định đoạt trận đấu.

Nhưng đóng góp của Cherki không chỉ nằm ở những con số. Anh di chuyển tự do, kéo giãn hàng thủ đối phương, liên tục thực hiện những pha xử lý kỹ thuật và những đường chuyền xuyên tuyến đầy sáng tạo. Một pha biểu diễn kỹ thuật ở phút 60 – tâng bóng rồi chuyền ngay trong nhịp một – cho thấy sự ngẫu hứng và đẳng cấp của một "nghệ sĩ sân cỏ".

Cầu thủ người Pháp thi đấu thăng hoa trong màu áo Man City

Với 10 pha kiến tạo ngay trong mùa đầu tiên tại Premier League, Cherki trở thành "hiện tượng" đáng chú ý nhất của Man City ở giai đoạn nước rút. Quan trọng hơn, anh mang đến điều mà đội bóng của HLV Pep Guardiola đôi khi còn thiếu: Sự đột biến.

Trong bối cảnh cuộc đua với Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định, một cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Cherki có thể là chìa khóa. Anh không chỉ giúp Man City chuyển hóa thế trận mà còn tạo ra chuỗi phản ứng tích cực, kéo theo sự thăng hoa của toàn đội.

Cherki chạm mốc 10 pha kiến tạo ngay mùa đầu thi đấu tại Ngoại hạng Anh

Thực tế cho thấy, khi Cherki "nóng máy", Man City lập tức trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Các vệ tinh xung quanh như O'Reilly hay Jérémy Doku đều được hưởng lợi từ khả năng kết nối và sáng tạo của anh.

Chiến thắng tại Stamford Bridge giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời tạo đà tâm lý trước cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới. Trong bối cảnh đó, Cherki nổi lên như "quân bài tẩy" – người có thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Đồng đội ghi nhận đóng góp của Cherki

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, tiền vệ người Pháp không chỉ giúp Man City nuôi hy vọng lật đổ Arsenal, mà còn có thể trở thành nhân tố định đoạt cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.