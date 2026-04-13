Arsenal, Chelsea & Tottenham đồng loạt lụn bại, đội tầm trung cứu vớt thành London

Các ông lớn thành London gây thất vọng

Đội bóng khởi đầu cho sự thất vọng của thành London vào cuối tuần qua chính là Arsenal. Họ chỉ phải tiếp đón Bournemouth trên sân nhà, nhưng rốt cuộc lại để thua với tỷ số 1-2.

Trận thua ấy khiến vị thế của Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bị suy giảm nghiêm trọng. Họ không còn thoải mái đứng trên đỉnh bảng nữa, khi có thể bị Man City quật ngã bất cứ lúc nào. Lý do bởi nửa xanh thành Manchester đã thắng Chelsea tới 3-0 cũng ở vòng đấu này.

Arsenal tự "bắn" vào chân mình

Arsenal và Man City sẽ gặp nhau ở vòng 33 Ngoại hạng Anh tới đây (22h30, 19/4). Nếu Arsenal tiếp tục thua Man City, khoảng cách giữa đôi bên sẽ bị rút ngắn xuống còn 3 điểm, trong khi đoàn quân HLV Pep Guardiola đá ít hơn đối thủ 1 trận.

Sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì, Arsenal đang đối diện với mùa bóng thứ 4 ngậm ngùi chịu cảnh kẻ đứng sau. Nhưng dù sao "Pháo thủ" còn quyền tự quyết. Nhìn sang Chelsea, họ đã ngày một rời xa tấm vé dự Cúp C1. Trận thua trước Man City khiến "The Blues" bị đội xếp thứ 5 là Liverpool bỏ xa với khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Với vị trí thứ 6 hiện tại của mình, Chelsea chỉ có thể giành vé dự Europa League mùa giải tới. Đoàn quân Rosenior sẽ phải nỗ lực hết mình trong 6 vòng đấu còn lại để mơ lật ngược thế cờ. Nhưng tình hình không hề dễ dàng chút nào, bởi họ còn gặp MU (2h, 19/4) và Liverpool (18h30, 9/5), các đội hiện cũng đua vé dự Cúp C1 mùa tới.

Chelsea không cứu nổi Arsenal

Nhìn sang Tottenham, tình cảnh còn thê thảm hơn. Thất bại 0-1 trước Sunderland khiến họ chính thức mắc kẹt ở nhóm "cầm đèn đỏ". Tình thế đang diễn ra vô cùng nguy nan với Spurs. Họ đang hy vọng HLV De Zerbi có thể sớm cứu con tàu đắm này, khi dù sao khoảng cách với nhóm an toàn cũng chỉ ở mức 2 điểm.

Hy vọng lớn cho Brentford và West Ham

Trong khi các ông lớn thành London lụn bại ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, các đội tầm trung lại bất ngờ tiến bước. Việc Brentford hòa 2-2 Everton không phải kết quả quá ấn tượng với "Bầy ong", nhưng họ cũng rút ngắn được khoảng cách với Chelsea. Hiện Brentford nắm trong tay 47 điểm và xếp thứ 7, kém đội xếp ngay phía trên là Chelsea đúng 1 điểm.

Brentford dần áp sát Chelsea

Tất nhiên để Brentford mơ có vé dự Cúp C1 mùa tới là điều không dễ dàng. Nhưng vé đi Europa League hoàn toàn nằm trong tầm nay đội bóng này. Hoặc đơn giản hơn là giữ được vị trí thứ 7, "Bầy ong" sẽ đến với Conference League.

Trong khi đó, West Ham thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" sau khi đánh bại Wolves 4-0 ở đấu này. Họ leo lên vị trí thứ 17, đẩy Tottenham xuống hạng 18. Còn Crystal Palace vượt qua cột mốc 40 điểm khi hạ Newcastle 2-1 ở vòng đấu này để hiện sở hữu 42 điểm trên bảng xếp hạng.

Tại Ngoại hạng Anh, thường các đội giành từ 40 điểm sẽ chắc suất trụ hạng. Crystal Palace vượt được mục tiêu đó nên "The Eagles" có quyền an nhàn trong phần còn lại của giải.

Đội còn lại của thành London là Fulham để thua Liverpool 0-2. Nhưng thất bại ấy không quá quan trọng bởi Fulham nắm trong tay 44 điểm. Họ không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu.