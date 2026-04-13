Kịch bản Man City - Arsenal phân định ngôi vua Ngoại hạng Anh bằng hiệu số ở vòng 38

Arsenal đã đánh rơi điểm số trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32. Trong khi đó, Man City xuất sắc hạ gục Chelsea với tỷ số 3-0. Kết quả ấy khiến cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại khả năng gay cấn tới tận vòng cuối cùng.

Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống chỉ còn 6 điểm, trong khi họ còn đá ít hơn 1 trận. Quan trọng hơn cả, vòng 33 Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến đại chiến giữa Man City và Arsenal (22h30, 19/4), cuộc đấu sẽ định đoạt cả mùa giải của đôi bên.

Trong trường hợp Man City thắng trận này và tất cả các trận khác còn lại, ít nhất họ sẽ bằng điểm Arsenal cho đến hết mùa giải hiện tại. Đấy là trong trường hợp Arsenal chỉ thua Man City và thắng các trận còn lại. Chỉ cần "Pháo thủ" sảy chân 1 trận (không tính trận gặp Man City), họ có nguy cơ bị đối thủ vượt lên về mặt điểm số.

Man City và Arsenal hòa 1-1 ở trận lượt đi diễn ra trên sân Emirates

Khi kịch bản điểm số đôi bên bằng nhau cho đến vòng cuối cùng, chức vô địch có khả năng phải định đoạt bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua. Hiện Arsenal có lợi hơn Man City khi họ đạt hiệu số +38 so với +35 của đối thủ. Nhưng con số ấy không quá lớn và hoàn toàn có thể san bằng nếu đoàn quân HLV Pep Guardiola hạ "Pháo thủ".

Man City hoàn toàn có thể tái hiện kịch bản đua vô địch ở vòng cuối, tranh nhau về hiệu số bàn thắng - bàn thua giống mùa 2011/12. Đội chủ sân Etihad khi đó bằng điểm với MU nhưng vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Trên lý thuyết, Arsenal vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Nhưng tinh thần của họ đang đi xuống, chưa kể còn phải lo nghĩ tới đấu trường Cúp C1. Còn Man City đã lấy lại phong độ. Sự tự tin đang lên cao ngút của nửa xanh thành Manchester ắt hẳn khiến Arsenal lo sợ ở trận đấu tới.