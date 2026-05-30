Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Man City hết thời thống trị: Guardiola ra đi và bài toán tái thiết

Sự kiện: Premier League 2025-26 Erling Haaland Pep Guardiola

Sau hai mùa liên tiếp trắng tay ở Ngoại hạng Anh, Man City đứng trước bước ngoặt lớn khi triều đại của Pep Guardiola khép lại. Một cuộc tái thiết toàn diện đang chờ đội chủ sân Etihad nếu họ muốn trở lại vị thế thống trị bóng đá Anh.

   

Kỷ nguyên Guardiola khép lại sau ánh hào quang rực rỡ

Arsenal chính thức đăng quang dưới thời Mikel Arteta, sau khi Liverpool của Arne Slot vô địch mùa trước. Còn Man City chỉ về đích thứ 2 trong mùa giải cuối cùng của Pep ở sân Etihad.

Pep Guardiola vẫn là HLV thành công nhất lịch sử Man City với 20 danh hiệu lớn

Đây mới chỉ là lần thứ tư trong 10 mùa gần nhất Man City không thể nâng cúp Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đáng lo hơn cả là việc họ trải qua hai mùa liên tiếp không vô địch lần đầu tiên kể từ giai đoạn 2015-2017. Điều đó cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của đội chủ sân Etihad đã không còn như trước.

Pep Guardiola vẫn là HLV thành công nhất lịch sử Man City với 20 danh hiệu lớn mang về sân Etihad. Nhưng chính những chuẩn mực quá cao mà chiến lược gia người Tây Ban Nha tạo ra giờ trở thành áp lực khổng lồ cho người kế nhiệm. Enzo Maresca, trợ lý cũ của Guardiola, đang được xem là ứng viên sáng giá thay thế ông sau khi gây ấn tượng cùng Chelsea với suất dự Champions League, chức vô địch FIFA Club World Cup và UEFA Europa Conference League.

Hàng công phụ thuộc Haaland và bài toán chuyển nhượng

Một trong những vấn đề lớn nhất của Man City mùa này nằm ở hàng công. Erling Haaland ghi tới 38 bàn trong tổng số 122 bàn thắng của đội trên mọi đấu trường, trong khi Phil Foden, Antoine Semenyo và Rayan Cherki chỉ cùng chạm mốc 10 bàn mỗi người. Khoảng cách ấy cho thấy sự lệ thuộc quá lớn vào chân sút người Na Uy.

Mùa giải của Semenyo được đánh giá là vượt ngoài kỳ vọng. Tiền đạo này ghi 20 bàn dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt 13,79 trong màu áo Bournemouth và Man City. Khả năng dứt điểm từ xa cùng việc thường xuyên xuất hiện ở những vị trí thuận lợi giúp Semenyo duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, việc trông chờ một cầu thủ liên tục vượt xa xG suốt nhiều mùa là điều đầy rủi ro.

Nếu không bổ sung thêm nhân tố chia lửa, Haaland sẽ tiếp tục phải cày ải hơn 4.000 phút mùa tới, chưa kể còn tham dự World Cup cùng tuyển Na Uy. Ngay cả một “cỗ máy săn bàn” như anh cũng khó duy trì trạng thái sung mãn mãi mãi. Vì thế, việc Man City tiếp tục chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng gần như là điều bắt buộc nếu họ muốn trở lại cuộc đua vô địch.

Tái thiết tuyến giữa và thử thách hậu Guardiola

Ở hàng thủ, sự xuất hiện của Marc Guehi giúp Man City ổn định hơn, còn Nico O'Reilly nổi lên như phát hiện đáng chú ý nhất trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở tuyến giữa, nơi đội bóng chưa thể tìm ra giải pháp thực sự hiệu quả mỗi khi Rodri vắng mặt.

Guardiola từng biến Man City thành đội bóng khác biệt nhờ những cuộc cách mạng chiến thuật với hậu vệ biên bó vào trung lộ và các hệ thống vận hành phức tạp. Dẫu vậy, Enzo Maresca không phải Guardiola. Nếu chỉ cố gắng sao chép triết lý cũ thay vì xây dựng bản sắc riêng, chiến lược gia người Italy hoàn toàn có thể thất bại ngay từ những ngày đầu.

Ban lãnh đạo Man City được cho là đặt niềm tin lớn vào Maresca và sẵn sàng hỗ trợ ông tái thiết đội bóng. Trong bối cảnh đó, tuyến giữa nhiều khả năng sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Cái tên Enzo Fernandez thậm chí được nhắc đến như mảnh ghép lý tưởng giúp Man City tìm lại sức mạnh. Bởi như chính thực tế đã chứng minh, “không tồn tại công thức thần kỳ giúp một đội bóng bất bại suốt hơn 50 trận mỗi mùa”, và ngay cả Guardiola cũng không thể chiến thắng quy luật của thời gian.

Các cầu thủ Arsenal đã vỡ òa trong những màn ăn mừng cuồng nhiệt sau khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/05/2026 16:51 PM (GMT+7)
