Alonso chấm dứt sự độc hại ở Chelsea, dàn sao "The Blues" đừng mơ đè đầu cưỡi cổ

Chấm dứt văn hóa độc hại ở Chelsea

Trong thời gian qua, các cầu thủ Chelsea đã quá dễ dàng trong việc tìm cớ đổ lỗi. Họ có thể cho rằng HLV không đủ giỏi, còn quá thiếu kinh nghiệm, chưa từng giành danh hiệu hay đơn giản là quá hiền. Nhưng việc bổ nhiệm Xabi Alonso sẽ xóa sạch mọi lý do đó.

Alonso sẽ chấn chỉnh lại phòng thay đồ của Chelsea

Giới chủ Chelsea đã chấm dứt giai đoạn thử nghiệm và triệt tiêu “văn hóa đổ lỗi” vốn bóp nghẹt CLB trong thời gian qua. Họ trao niềm tin cho một người có đẳng cấp như Alonso, đồng thời bổ nhiệm ông với chức danh “manager” (HLV trưởng toàn quyền).

Tất cả những HLV tiền nhiệm từ khi tỷ phú Todd Boehly nắm quyền ở Chelsea đều chỉ được coi như “head coach” (HLV trưởng thông thường). Việc Alonso trở thành “manager” đầu tiên phản ánh vị thế cấp cao của ông trong bộ máy CLB, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới phòng thay đồ rằng chiến lược gia sinh năm 1981 là người nắm quyền thực sự.

Đúng là giới chủ Chelsea vẫn sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của một bộ phận CĐV, nhất là sau mùa giải 2025/26 đầy biến động khi có thể kết thúc bằng việc "The Blues" không có vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, họ đã mang về mẫu HLV đẳng cấp mà các cầu thủ từng mong muốn, và giờ trách nhiệm thi đấu nằm ở chính những cầu thủ.

Enzo Fernandez, người nổi loạn Chelsea từng vô địch World Cup? Điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa, bởi Alonso cũng từng đăng quang World Cup cùng Tây Ban Nha vào năm 2010. Chưa hết, Alonso còn có được mọi danh hiệu trong màu áo CLB khi còn thi đấu.

Mọi thứ có thể không diễn ra như kế hoạch với Alonso trên cương vị HLV tại Real Madrid, nhưng chỉ cần nhìn vào sự sa sút của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi ông rời đi, cũng đủ để thấy giá trị của chiến lược gia 44 tuổi. Trong khi đó, những gì Alonso làm được tại Bayer Leverkusen, nơi ông giành chức vô địch Bundesliga, xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

Tài năng trẻ Estevao Willian từng đùa rằng cậu không thể tin cựu HLV trưởng Liam Rosenior từng là cầu thủ chuyên nghiệp sau khi chứng kiến ông xử lý hỏng bóng bên đường biên ở sân Emirates của Arsenal. Nhưng nếu cầu thủ người Brazil chưa biết Alonso từng xuất sắc đến mức nào khi còn thi đấu, cậu sẽ sớm nhận ra điều đó trên sân tập.

Những người từng gọi Graham Potter là “Harry Potter” hay chế giễu Rosenior bằng biệt danh “ông giáo dạy thay” nên dành nhiều thời gian hơn để lo lắng Alonso nghĩ gì về họ, thay vì tiếp tục nghĩ ra những biệt danh kém thông minh.

Alonso xây dựng chuẩn mực mới

Nhiệm vụ của Alonso không chỉ là cải thiện màn trình diễn và kết quả thi đấu, mà còn phải nâng chuẩn mực của dàn sao Chelsea bằng cách xây dựng văn hóa trách nhiệm, tinh thần cạnh tranh và ý thức tập thể. Nói đơn giản hơn, không còn sự hời hợt hay thiếu nghiêm túc được phép tồn tại trong dàn sao Chelsea.

Những tấm thẻ vàng và thẻ đỏ ngớ ngẩn mà Chelsea phải nhận trong hai mùa gần đây phải được chấm dứt. Enzo Maresca từng bị phạt thẻ và truất quyền chỉ đạo nhiều gần bằng chính các cầu thủ của ông, trong khi Rosenior hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết vấn đề này. Alonso được đưa về để tạo ra hình mẫu chuẩn mực bên ngoài đường biên và yêu cầu các cầu thủ duy trì tiêu chuẩn tương tự, bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm thi đấu ra sao.

Chelsea mơ tương lai tươi sáng khi có Alonso

Trong ngày nhậm chức, Alonso đã đưa ra phát biểu nhiều cảm xúc: "Đội hình này sở hữu rất nhiều tài năng và Chelsea tiềm năng rất lớn. Được dẫn dắt đội bóng này là niềm vinh dự to lớn đối với tôi. Giờ là lúc tập trung vào làm việc chăm chỉ, xây dựng văn hóa phù hợp và giành các danh hiệu".

Alonso sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1/7, nhưng các cầu thủ Chelsea có thể biết chắc chắn rằng ông đang theo dõi sát sao 2 trận cuối mùa của họ gặp Tottenham Hotspur và Sunderland. Đồng thời, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn thu thập thông tin về từng cá nhân.

Chelsea đã hoàn tất giai đoạn “tự nhìn lại chính mình” và đi đến kết luận rằng họ cần một “manager” không chỉ giỏi huấn luyện và sở hữu bảng thành tích danh hiệu, mà còn phải có cá tính mạnh, tố chất lãnh đạo và khả năng thiết lập kỷ luật.

Tuy nhiên, điều quan trọng là giới chủ phải để Alonso thực sự được làm công việc của mình. Ông không cần những cái vỗ đầu sau chiến thắng hay các buổi “mổ xẻ” sau thất bại. Ông không cần bị chỉ đạo nên hay không nên phát biểu điều gì. Và chắc chắn Alonso cũng không cần "người xây văn hóa" khi đứng ra bảo cầu thủ tụ tập quanh trọng tài.

Điều đó không có nghĩa Alonso không cần sự hợp tác hay Chelsea sai khi không trao toàn quyền kiểm soát bộ phận bóng đá cho ông. Dĩ nhiên, Alonso vẫn cần sự hỗ trợ, cần tận dụng chuyên môn của các bộ phận khác trong hệ thống lãnh đạo và xây dựng mối quan hệ bền chặt với giới chủ. Nhưng trên hết, ông cần được trao thời gian, sự kiên nhẫn và đặc biệt là niềm tin để làm việc theo cách của mình.