Man City hạ đẹp Chelsea: HLV Guardiola hài lòng, người hùng Cherki tuyên bố đanh thép

HLV Guardiola: “Hiệp hai là bộ mặt thật của Man City”

Phát biểu sau trận đấu với Sky Sports, HLV Pep Guardiola không giấu được sự hài lòng khi đội nhà giành trọn 3 điểm tại Stamford Bridge – một trong những điểm đến khó chịu bậc nhất tại Premier League.

HLV Guardiola hài lòng khi Man City giành chiến thắng

“Luôn là cảm giác tuyệt vời khi giành chiến thắng trên sân Chelsea. Người hâm mộ vui, và chúng tôi còn vui hơn”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.

Dù vậy, Guardiola thẳng thắn nhìn nhận đội bóng của ông chưa đạt trạng thái tốt nhất trong hiệp một. Theo ông, Man City tấn công lệch về cánh trái trong khi cánh phải thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau giờ nghỉ.

“Hiệp hai tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi cải thiện ở cả hai biên và tạo ra sự cân bằng trong cách tiếp cận khung thành”, Guardiola nhấn mạnh.

Cherki tỏa sáng, Guardiola đặt kỳ vọng lớn

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn của Rayan Cherki. Tiền vệ người Pháp tiếp tục cho thấy tiềm năng đặc biệt khi góp dấu giày trong 2/3 bàn mà Man City có ở trận này. Phút 51, Cherki tạt bóng chính xác cho O'Reilly đánh đầu cận thành mở tỷ số. Đến phút 57, Cherki đi bóng qua "rừng người", chọc khe cho Guehi gia tăng cách biệt.

Guardiola không tiếc lời khen ngợi học trò: “Cherki là một tài năng phi thường. Vấn đề duy nhất là đôi khi cậu ấy chơi quá thấp, gần với thủ môn. Với phẩm chất của mình, cậu ấy cần xuất hiện nhiều hơn ở 1/3 cuối sân, gần Haaland và các cầu thủ chạy cánh”.

Nhà cầm quân của Man City cũng nhấn mạnh đội bóng sẽ tạo điều kiện tối đa để Cherki phát huy khả năng sáng tạo: “Chúng tôi sẽ đưa bóng đến cho cậu ấy. Không cần phải lùi sâu. Với một cầu thủ còn rất trẻ, những gì Cherki thể hiện trong mùa đầu tiên tại Premier League là quá ấn tượng”.

Cherki: “Tôi không áp lực, chỉ muốn cống hiến”

Về phần mình, Cherki tỏ ra vô cùng điềm tĩnh trước áp lực của cuộc đua vô địch. Sau màn trình diễn đẳng cấp góp phần giúp Man City thắng 3-0, anh khẳng định bản thân không hề bị ảnh hưởng bởi sức ép.

Cherki chơi cực kỳ ấn tượng trước Chelsea

“Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi chỉ muốn chơi bóng cùng các đồng đội, tạo ra niềm vui và những đường chuyền tốt cho Guehi, Haaland và toàn đội, vì chúng tôi cần bàn thắng”, Cherki chia sẻ.

Ngoài khả năng sáng tạo, Man City còn cho thấy sự hiệu quả trong khâu phòng ngự. Cherki đặc biệt dành lời khen cho Guehi, người không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp lớn vào sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Dù được ca ngợi với pha kiến tạo đẳng cấp, Cherki khiêm tốn cho rằng công lớn thuộc về người dứt điểm: “Khi tôi chuyền bóng, tôi không chắc anh ấy sẽ ghi bàn. Nhưng cách Guehi khống chế và dứt điểm thật hoàn hảo”.

Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, trước khi hai đội chạm trán trong trận cầu mang tính bước ngoặt tại Etihad vào cuối tuần tới. Với phong độ hiện tại và sự thăng hoa của những nhân tố trẻ như Cherki, đoàn quân của Guardiola rõ ràng đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến định đoạt mùa giải.