Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 13/4: Yamal hơn Mbappe - Vinicius cộng lại, đội dự World Cup sắp "trảm" HLV

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Lamine Yamal Manchester United

Trang báo Tây Ban Nha hé lộ thống kê "khủng" của Lamine Yamal, thậm chí hơn cả Mbappe và Vinicius cộng lại.

Yamal lộ thống kê "khủng", hơn Mbappe - Vinicius cộng lại

Theo Mundo Deportivo, Lamine Yamal đã thực hiện thành công 16 pha rê bóng qua người trong 2 trận đấu gần nhất của Barcelona gặp Atletico Madrid (tứ kết lượt đi Champions League, thua 0-2) và Espanyol (La Liga, thắng 4-1).

Càng sốc hơn nếu biết, số pha rê bóng thành công của Yamal nhiều hơn tổng số pha rê bóng thành công của Kylian Mbappe - Vinicius cộng lại trong 2 trận gần nhất. Cụ thể, bộ đôi ngôi sao Real Madrid thực hiện 13 pha rê bóng qua người trong các trận đấu với Bayern Munich (thua 1-2) và Girona (hòa 1-1).

ĐT Saudi Arabia sa thải HLV trước thềm World Cup

Theo chương trình “Dourina Ghir” của Saudi Arabia, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã quyết định sa thải HLV trưởng đội tuyển nước này, Herve Renard và sẽ công bố trong vài ngày tới. Hiện tại, các ứng viên hàng đầu thay thế nhà cầm quân người Pháp gồm Brikles Chamosca (HLV trưởng Al Taawoun), Giorgos Donis (Al Khaleej), Pedro Emanuel (Al Fayha).

Herve Renard dẫn dắt ĐT Saudi Arabia 2 nhiệm kỳ (2019-2023 và 2024 - nay). Ở nhiệm kỳ gần nhất, ông giành 13 chiến thắng, 5 trận hòa và 11 thất bại sau 29 trận.

Ghi bàn trở lại, Salah đá chính ở đại chiến Liverpool - PSG?

Theo Foot Mercato (Pháp), ban huấn luyện Liverpool sẽ điền tên Mohamed Salah vào đội hình xuất phát ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp PSG (2h, 15/4). Ở lượt đi - nơi Liverpool thua 0-2 - tiền đạo người Ai Cập không thi đấu phút nào. Dù vậy, anh đã gây ấn tượng trở lại với HLV Arne Slot nhờ lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước Fulham tại vòng 32 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Conte phủ nhận tin đồn nhận lời dẫn dắt ĐT Italia

Trả lời Football-Italia, HLV Antonio Conte thẳng thừng phủ nhận những thông tin cho rằng ông đã tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt ĐT Italia, đồng thời khẳng định sẽ cam kết tương lai ở Napoli: “Tôi không hề nói mình sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Tôi còn 1 năm hợp đồng với Napoli, và cuối mùa giải tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch. Tôi mong các bạn hiểu đúng lời tôi nói, bởi nếu chúng bị xuyên tạc, tôi sẽ không nói gì thêm nữa".

Dự đoán tỷ số MU - Leeds United: Thời cơ vàng xây chắc top 3 sau "Derby hoa hồng" (Ngoại hạng Anh)

(2h, 14/4, vòng 32) Sau quãng nghỉ 24 ngày, MU sẽ trở lại thi đấu vào tối thứ Hai, khi tiếp đón Leeds United tại Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/04/2026 05:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN