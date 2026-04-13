Tin mới nhất bóng đá sáng 13/4: Yamal hơn Mbappe - Vinicius cộng lại, đội dự World Cup sắp "trảm" HLV

Yamal lộ thống kê "khủng", hơn Mbappe - Vinicius cộng lại

Theo Mundo Deportivo, Lamine Yamal đã thực hiện thành công 16 pha rê bóng qua người trong 2 trận đấu gần nhất của Barcelona gặp Atletico Madrid (tứ kết lượt đi Champions League, thua 0-2) và Espanyol (La Liga, thắng 4-1).

Yamal lấn lướt Mbappe - Vinicius

Càng sốc hơn nếu biết, số pha rê bóng thành công của Yamal nhiều hơn tổng số pha rê bóng thành công của Kylian Mbappe - Vinicius cộng lại trong 2 trận gần nhất. Cụ thể, bộ đôi ngôi sao Real Madrid thực hiện 13 pha rê bóng qua người trong các trận đấu với Bayern Munich (thua 1-2) và Girona (hòa 1-1).

ĐT Saudi Arabia sa thải HLV trước thềm World Cup

Theo chương trình “Dourina Ghir” của Saudi Arabia, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã quyết định sa thải HLV trưởng đội tuyển nước này, Herve Renard và sẽ công bố trong vài ngày tới. Hiện tại, các ứng viên hàng đầu thay thế nhà cầm quân người Pháp gồm Brikles Chamosca (HLV trưởng Al Taawoun), Giorgos Donis (Al Khaleej), Pedro Emanuel (Al Fayha).

Herve Renard dẫn dắt ĐT Saudi Arabia 2 nhiệm kỳ (2019-2023 và 2024 - nay). Ở nhiệm kỳ gần nhất, ông giành 13 chiến thắng, 5 trận hòa và 11 thất bại sau 29 trận.

Ghi bàn trở lại, Salah đá chính ở đại chiến Liverpool - PSG?

Theo Foot Mercato (Pháp), ban huấn luyện Liverpool sẽ điền tên Mohamed Salah vào đội hình xuất phát ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp PSG (2h, 15/4). Ở lượt đi - nơi Liverpool thua 0-2 - tiền đạo người Ai Cập không thi đấu phút nào. Dù vậy, anh đã gây ấn tượng trở lại với HLV Arne Slot nhờ lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước Fulham tại vòng 32 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Conte phủ nhận tin đồn nhận lời dẫn dắt ĐT Italia

Trả lời Football-Italia, HLV Antonio Conte thẳng thừng phủ nhận những thông tin cho rằng ông đã tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt ĐT Italia, đồng thời khẳng định sẽ cam kết tương lai ở Napoli: “Tôi không hề nói mình sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Tôi còn 1 năm hợp đồng với Napoli, và cuối mùa giải tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch. Tôi mong các bạn hiểu đúng lời tôi nói, bởi nếu chúng bị xuyên tạc, tôi sẽ không nói gì thêm nữa".