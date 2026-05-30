Bí quyết sau thành công phi thường của Rice, Arsenal biến 105 triệu bảng thành món hời

Rice đề cao cảm xúc

Rice thường được biết đến như “cây hài” trong phòng thay đồ và chính anh cũng thích xây dựng hình ảnh đó. Ngôi sao sinh năm 1999 thường là trung tâm của những trò đùa, dù là người bày trò hay người bị trêu, đồng thời tự nhận mình là mẫu người vô tư, lạc quan. Sự hài hước là nét tính cách nổi bật giúp Rice được yêu mến.

Nhiều người gọi anh là “người kiểm soát bầu không khí” bởi tầm ảnh hưởng cực lớn trong phòng thay đồ của Arsenal. Rice cũng được lòng tất cả nhân viên của CLB, từ đội ngũ làm vệ sinh, đầu bếp cho tới HLV Mikel Arteta.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài vui tính ấy là tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, đến mức từng khiến Rice xảy ra va chạm với Jude Bellingham.

Rice hiếm khi che giấu cảm xúc

Rice không phải mẫu người thích che giấu cảm xúc. Sau trận hòa không bàn thắng với Nottingham Forest hồi tháng 1, máy quay ghi lại cảnh anh lắc đầu và buột miệng nói: “Chết tiệt, lần nào cũng thế”, trước khi tiếp tục thể hiện rõ sự thất vọng trong phòng thay đồ.

Arsenal cùng tuyển Anh có thể cảm ơn cựu danh thủ có tên Matthew Upson, người đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tư duy của Rice. Ông trở thành người cố vấn cho Rice từ thời anh mới nổi lên tại West Ham. Upson đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể và cách hành xử trên sân. Ông nhận ra Rice có thói quen để sai lầm ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân, thường thể hiện rõ sự thất vọng ngay trên sân, điều đôi khi tác động tiêu cực đến toàn đội.

Điều đó từng bộc lộ rõ trong trận West Ham thua Newcastle United 0-3 dưới thời Slaven Bilic. Rice để mất bóng dẫn tới bàn thua đầu tiên và bị ám ảnh bởi sai lầm đó đến mức Bilic phải rút anh ra ngay sau hiệp một, đồng thời công khai chỉ trích nặng nề.

Những lời khuyên của Upson cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Thú vị ở chỗ, “ngôn ngữ cơ thể” cũng là điều Arteta nhắc tới sau khi Rice gia nhập Arsenal với giá 105 triệu bảng vào tháng 7/2023.

Rice là cầu thủ giàu cảm xúc và điều đó tạo nên sức hút của anh. Trước đây, anh phần nào bị tổn thương sâu sắc sau khi bị Chelsea thanh lý năm 14 tuổi, ký ức mà đến nay cầu thủ này vẫn thường nhắc lại.

Arteta cho rằng Rice cần biết kiểm soát cảm xúc nếu muốn được xếp vào hàng ngũ tinh hoa trong bóng đá, điều mà anh vô cùng khao khát. Chẳng hạn như giấc mơ giành Quả bóng Vàng.

Nghe có vẻ viển vông? Nhưng không, đừng đánh giá thấp tham vọng hay động lực của Rice. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, anh từng khẳng định: “Không có giới hạn nào cho những gì tôi có thể làm".

Thực tế, mỗi mùa giải bắt đầu, tiền vệ 27 tuổi luôn tự hỏi bản thân cùng một điều: “Làm thế nào để tôi trở nên tốt hơn?”

Có rất nhiều ví dụ cho thấy Rice đã cải thiện tâm lý thi đấu và kiểm soát tốt hơn khát khao chiến thắng vốn luôn tồn tại trong con người anh từ nhỏ. Các HLV từng làm việc với Rice cho rằng chính tinh thần thép giúp Rice khác biệt, nhưng đồng thời anh luôn biết lắng nghe và ham học hỏi.

Rice dường như thừa hưởng điều đó từ bố mình. Rice luôn ghi nhận bố là người bình tĩnh và hỗ trợ con trai, thay vì gào thét ngoài đường biên như nhiều phụ huynh khác. Việc rèn luyện não bộ quan trọng với Rice chẳng kém gì tập luyện thể chất. Anh từng chia sẻ về tầm quan trọng của sự ổn định tinh thần và chứng lo âu ảnh hưởng ra sao tới các VĐV.

Chinh phục Bernabeu bằng bản lĩnh thép

Trận tứ kết Cúp C1 gặp Real Madrid vào mùa trước được xem là bước ngoặt lớn với Rice. Lý do không chỉ bởi 2 siêu phẩm đá phạt của tiền vệ này, thứ khiến anh nhận được lời khen trực tiếp từ David Beckham, Steven Gerrard và Frank Lampard, mà còn bởi một tình huống xảy ra ở trận lượt về tại chảo lửa Bernabéu.

Rice phạm lỗi dẫn tới việc Arsenal bị thổi phạt đền từ rất sớm, tình huống có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện. Anh bị cho là kéo ngã Kylian Mbappe và nhận thẻ vàng, đồng nghĩa lỡ trận bán kết lượt đi.

Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt như nhiều cầu thủ khác, Rice giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc khi giải thích với trọng tài người Pháp Francois Letexier rằng đó không phải pha phạm lỗi.

Việc điềm tĩnh hơn khi thi đấu giúp ích nhiều cho Rice

Trong khi xung quanh hỗn loạn với việc Mbappe liên tục gây áp lực lên trọng tài, Rice vẫn tập trung tuyệt đối. Letexier lắng nghe anh trước khi ra tham khảo VAR. Cuối cùng, quả phạt đền bị hủy bỏ, thẻ vàng cũng được rút lại và Arsenal giành vé đi tiếp. Rice được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận, giống như ở lượt đi.

Một ví dụ khác xuất hiện gần đây khi Arsenal thua Man City tại Etihad vào tháng trước, trận đấu khiến họ tưởng như đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Trong lúc nhiều cầu thủ thất vọng nằm gục xuống sân hay trùm áo lên mặt, Rice từ tư thế quỳ bỗng bật dậy, nói với Odegaard: “Chưa xong đâu.”

Khoảnh khắc đó sau này được Arteta nhắc lại và chính Rice cũng đề cập tới khi Arsenal đăng quang. Anh viết trên mạng xã hội: “Tôi đã nói với mọi người rồi… chưa kết thúc đâu". Các CĐV Arsenal thậm chí còn biến câu nói ấy thành bài hát cổ động trong ngày hạ màn mùa giải: “Anh ấy nói chưa xong đâu, Declan Rice nói chưa xong đâu".

Từng bước chứng minh mức con số 105 triệu bảng

Rice hiểu tầm quan trọng của những lợi thế dù là nhỏ nhất. Anh luôn muốn nâng cấp bản thân qua từng năm. Khi HLV phụ trách bóng chết Nicolas Jover kéo riêng anh ra trong chuyến tập huấn ở Dubai vào tháng 1/2024 và đề nghị thực hiện đá phạt góc lẫn đá phạt trực tiếp, Rice thực sự bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó và thậm chí nghi ngờ khả năng chuyền bóng của mình.

Rice sau đó dành nhiều giờ để hoàn thiện kỹ năng này. Anh nhận ra rằng dù vẫn muốn ghi nhiều bàn hơn, nhưng việc kiến tạo cũng là điều cực kỳ quan trọng trong bóng đá hiện đại, nơi các con số thống kê ngày càng được đề cao.

Rice luôn tìm cách hoàn thiện bản thân

Điều đó càng củng cố niềm tin rằng anh là nhân tố trung tâm của đội bóng. Rice chưa bao giờ thiếu tự tin và giờ đây anh còn có thể thoải mái trước mức phí 105 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra, dù điều đó từng gây áp lực lớn khiến anh thường xuyên kiểm tra mạng xã hội xem mọi người nói gì về mình. Giờ thì không còn nữa.

Dĩ nhiên, CĐV vẫn hát rằng Arsenal “mua được anh với giá hời”, nhưng cầu thủ này hiểu rõ số tiền khổng lồ dành cho mình và trách nhiệm phải chứng minh giá trị bản thân.

Sai lầm của Guardiola

Chuyên gia dinh dưỡng của Arsenal, Tom Gleeson-Brown gọi Rice bằng biệt danh “con ngựa”, cái tên do Oleksandr Zinchenko đặt cho anh vì khả năng di chuyển bền bỉ đáng kinh ngạc. Zinchenko thường xuyên gửi cho Rice những "meme" về các chú ngựa phi nước đại.

Dù sở hữu nền tảng thể chất tuyệt vời nhưng tiền vệ người Anh không phải kiểu người nghiện tập gym. Anh tập vừa đủ theo yêu cầu chứ không dành quá nhiều thời gian cho việc nâng tạ.

Trọng tâm của Rice là tăng cường sức mạnh gân kheo và đôi chân. Anh sở hữu độ dẻo dai và khả năng vận động phi thường, giúp thực hiện nhiều pha xoạc bóng ở những tư thế rất khó tin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Rice đã nâng tầm trình độ ở mùa giải 2025/26. Có những thời điểm, đặc biệt lúc Arsenal gặp khó khăn, anh gần như gánh cả đội. Bản đồ nhiệt của Rice phủ kín trung tuyến và việc từng thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau cũng hỗ trợ rất nhiều cho bản thân anh.

Bản đồ nhiệt của Rice ở mùa giải 2025/26

Tại West Ham, Rice học hỏi rất nhiều từ trung vệ James Collins, trong khi đội trưởng Mark Noble nhận ra tài năng đặc biệt của Rice và dìu dắt anh. Giờ đây, Rice đang làm điều tương tự tại Arsenal với thần đồng 16 tuổi Max Dowman.

Thời gian qua, Rice được sử dụng nhiều hơn ở vai trò số 6 và đây có lẽ là vị trí phù hợp nhất với anh. Arteta cùng ban huấn luyện đánh giá khả năng quét không gian và đọc trận đấu của Rice đã tiến bộ vượt bậc, điều mà trước đây thường bị lu mờ bởi nền tảng thể chất quá nổi bật.

Rice thể hiện mức độ tỉnh táo cùng khả năng tham gia vào mọi điểm nóng rất ấn tượng. Anh chạm bóng cực nhiều, yếu tố then chốt trong cách Arsenal vận hành, đồng thời giờ đây ngôi sao người Anh hiếm khi phải tắc bóng.

Rice cũng cải thiện đáng kể khả năng chuyền bóng. Năm 2022, khi Pep Guardiola cân nhắc chiêu mộ Kalvin Phillips và Rice, ông chọn Phillips từ Leeds United với giá 45 triệu bảng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin tưởng cầu thủ này chuyền tốt hơn và đọc không gian tốt hơn Rice. Đó hóa ra là một trong những sai lầm hiếm hoi của Guardiola, người sau đó cố sửa chữa bằng cách cạnh tranh với Arsenal để chiêu mộ Rice.

Nhưng khi ấy đã quá muộn. Arteta đã làm mọi cách để khiến Rice quyết tâm đầu quân cho Arsenal. Tiền vệ người Anh cũng chủ động tìm hiểu về Arteta bằng cách xem series “All or Nothing” và trò chuyện với đồng đội ở tuyển Anh như Bukayo Saka.

Chính sự quyết liệt cùng mức độ chỉn chu trong công việc của Arteta đã khiến Rice bị thuyết phục hoàn toàn. Anh luôn biết rõ mình phải làm gì trong từng trận đấu và tin rằng bản thân sẽ tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Arteta.

Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch với Rice, nhưng những thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Đó là cuộc đối đầu với tuyến giữa của PSG, rồi hướng tới World Cup 2026 cùng tuyển Anh.