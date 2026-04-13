Đua vô địch Ngoại hạng Anh: 7 vòng còn lại, Man City - Arsenal đội nào thắng thế?

Arsenal chững lại, Man City tăng tốc

Một tháng trước, Arsenal từng băng băng về đích. Chiến thắng trước Everton giúp thầy trò Mikel Arteta tạo khoảng cách 9 điểm và mơ về cú ăn bốn lịch sử.

Arsenal đang bị chậm lại trong cuộc đua vô địch

Nhưng mọi thứ nhanh chóng đảo chiều. Arsenal thua Man City ở chung kết League Cup, bị Southampton loại khỏi FA Cup và gục ngã 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, Man City hồi sinh mạnh mẽ. Chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge giúp đoàn quân của Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm, thậm chí có thể còn 3 điểm nếu thắng trận đá bù.

Cuộc đua vô địch vì thế trở lại vạch xuất phát, hứa hẹn kịch bản “photo-finish” nghẹt thở.

Lịch thi đấu của Arsenal: Thử thách dồn dập

Chuyến làm khách tới sân Etihad tới đây có thể là bước ngoặt của mùa giải. Arsenal đang thua 3/4 trận gần nhất, trong khi Man City đạt phong độ cực cao.

Sau đó, “Pháo thủ” trở về Emirates tiếp Newcastle và Fulham – hai trận buộc phải thắng nếu muốn duy trì lợi thế.

Thử thách lớn đang chờ đợi thầy trò HLV Arteta

Những đối thủ tiếp theo là West Ham và Burnley, đều đang vật lộn trụ hạng, hứa hẹn không dễ chịu.

Arsenal khép lại mùa giải bằng chuyến làm khách Crystal Palace. Dù từng sa sút hồi cuối năm, Palace đã hồi sinh và từng khiến Arsenal vất vả tại League Cup. Đây có thể là “cái bẫy” ở vòng cuối.

Lịch thi đấu của Man City: Hiểm họa cuối chặng

Sau đại chiến với Arsenal, Man City chỉ phải gặp Burnley – đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Tuy nhiên, thử thách thực sự đến ngay sau đó với Everton, đội chỉ thua 2/7 trận gần nhất trên sân nhà.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh căng thẳng đến những vòng đấu sau cùng

Man City tiếp tục gặp Brentford – đội đang sa sút – và Crystal Palace (trận đá bù chưa ấn định lịch).

Chặng cuối mới là nơi tiềm ẩn rủi ro lớn. Bournemouth, đội đã đánh bại cả Liverpool lẫn Arsenal mùa này, là đối thủ cực kỳ khó chịu tại Vitality Stadium.

Cuối cùng, Man City đụng độ Aston Villa – đội đang cạnh tranh top 4. Đoàn quân của Unai Emery từng thắng City 1-0 ở lượt đi và hoàn toàn có thể lặp lại điều đó nếu cần điểm để giành vé Champions League.

Arsenal nắm lợi thế điểm số, nhưng Man City lại có phong độ và sự ổn định. Khi lịch thi đấu của cả hai đều tiềm ẩn cạm bẫy, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nhiều khả năng chỉ được định đoạt ở những vòng cuối cùng.