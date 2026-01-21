Báo chí Trung Quốc tự hào khi đội nhà làm nên lịch sử

Báo Trung Quốc vui mừng khi đội nhà vào chung kết

Ở trận bán kết U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc có lợi thế hơn người khi trung vệ Phạm Lý Đức bị truất quyền thi đấu vào phút 73. Nhờ đó, đội bóng xứ sở tỷ dân đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam nhờ các pha làm bàn của Peng Xiao (47'), Xiang Yuwang (52'), Wang Yudong (90+8').

Chiến thắng này giúp U23 Trung Quốc lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2026. Ngày 24/1 tới, họ sẽ tranh chức vô địch với U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc trước đó 1 ngày.

U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào chung kết. Ảnh: AFC.

Như vậy, U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử tại VCK U23 châu Á khi lần đầu tiên lọt vào chung kết. Tuy mới chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 5 trận nhưng thầy trò HLV Antonio Puche vẫn chưa để lọt lưới bàn nào.

Sau trận đấu, Tân Hoa Xã bày tỏ sự vui mừng khi U23 Trung Quốc tiếp tục làm nên lịch sử ở VCK U23 châu Á. Đồng thời, hãng thông tấn này cũng hy vọng rằng, HLV Antonio Puche sẽ giúp đội bóng giành chức vô địch.

Theo Sina, đây là thành tích lịch sử khi U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào trận chung kết U23 châu Á. Thành tích này càng đáng nể hơn khi thủ môn Li Hao có 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp kể từ đầu giải.

Tương tự, tờ Sohu cũng dành những lời lẽ mỹ miều để ca ngợi chiến thắng của U23 Trung Quốc. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, "Dragon Team" còn biết cách tận dụng tốt những cơ hội mà mình tạo ra.

Trang 163 lên tiếng khen ngợi tài cầm quân của HLV Antonio Puche. Tuy đã thực hiện 6 sự thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát so với trận tứ kết với U23 Uzbekistan nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn giúp U23 Trung Quốc kiểm soát trận đấu và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam.

Trang Guandian tỏ ra bất ngờ khi U23 Trung Quốc có thể giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn không gỡ trước đối thủ khó chơi như U23 Việt Nam. Đồng thời, trang tin này cũng ca ngợi thành tích vào chung kết với 5 trận giữ sạch lưới của đội nhà.