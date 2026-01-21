Đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam ở U23 châu Á: Cẩn trọng với bài bóng dài

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là U23 Hàn Quốc

Như vậy là U23 Việt Nam không thể tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận tranh giải ba (22h, 23/1). Đây sẽ là trận đấu khép lại hành trình của "Những chiến binh Sao Vàng" tại giải vô địch U23 châu Á.

HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với đội bóng quê hương trong trận tranh giải 3

Hướng tới chiến thắng là điều đương nhiên nhưng thực tế không hề dễ. U23 Việt Nam sẽ mất 2 trung vệ quan trọng ở hàng thủ là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ đỏ). Đây sẽ là bài toán đau đầu với HLV Kim Sang Sik bởi đội bóng quê hương của ông là đối thủ cực kỳ khó chịu.

Hành trình của U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 không được thuận lợi cho lắm. Họ hòa Iran ở lượt trận đầu tiên, thắng kịch tính Lebanon ở lượt thứ hai và thua Uzbekistan ở lượt đấu cuối. Họ giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhì bảng C nhờ việc Iran không thể thắng Lebanon ở lượt cuối.

Ở tứ kết, U23 Hàn Quốc cũng chỉ có được chiến thắng trước U23 Australia nhờ bàn thắng của trung vệ Shin Min Ha ở phút 88. Tại bán kết, U23 Hàn Quốc không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thua 0-1 trước U23 Nhật Bản, qua đó phải thi đấu trận tranh hạng ba.

Nhận diện đối thủ

Nếu như chỉ nhìn vào kết quả này, đa phần đều nghĩ rằng U23 Hàn Quốc không phải là đối thủ quá mạnh. Nhưng đây dễ trở thành nhận định sai lầm bởi một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, U23 Hàn Quốc thi đấu không quá phức tạp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Họ không giỏi "đan lát" giống như U23 Nhật Bản nhưng rất mạnh trong khoản tranh chấp. Đây sẽ là thử thách đối với U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc có thể hình và thể lực rất tốt

Các học trò của HLV Kim Sang Sik thường xuyên thua khi đấu tay đôi với các cầu thủ Trung Quốc trong trận bán kết nên mất thế trận. Điều đó có thể tiếp diễn trong trận tranh giải ba bởi thể lực cũng như thể hình của các cầu thủ tới từ "xứ Kim Chi" đều rất tốt.

Thứ hai, U23 Hàn Quốc chơi dựa vào bóng dài và tạt cánh đánh đầu. Lối chơi này không mới lạ nhưng để chống lại được là điều không hề dễ. Số 15, Baek Ga On có khả năng bứt tốc và đối mặt thủ môn rất tốt. Bàn thắng trong trận với U23 Australia tới từ sự kiên trì trong những pha rót bóng từ phần sân nhà.

Ngoài ra, U23 Hàn Quốc có khả năng tận dụng những tình huống cố định. Lợi thế thể hình giúp họ dễ dàng chiếm lĩnh không gian và chỉ cần đường treo bóng đẹp là U23 Hàn Quốc có thể kiếm về bàn thắng. Đội bóng này cũng rất lỳ lợm. Ngay cả khi nhận bàn thua, U23 Hàn Quốc vẫn chơi rất lỳ lợm. Đây sẽ là bài toán khó cho thầy Kim.

Tất nhiên, U23 Hàn Quốc không phải là không có điểm yếu. Họ không có cầu thủ quá xuất sắc ở khoản tấn công. Bởi vậy, ý tưởng tấn công khá "bí". Bên cạnh đó, hậu vệ của Hàn Quốc cũng dễ mắc sai lầm nếu bị đối thủ tấn công ở tốc độ cao. Đó là điều HLV Kim Sang Sik cần chú ý trong trận bán kết.