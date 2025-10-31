Lộ diện “Robin Hood bóng đá châu Âu", lấy điểm nhà giàu chia cho nhà nghèo

Các giải VĐQG châu Âu đã đi được gần 1/3 chặng đường và mùa bóng lúc này cũng đã xác lập được phần nào cục diện các cuộc đua. Tuy nhiên vẫn có một số đội mà dư luận phân vân không biết họ sẽ thuộc về cuộc đua nào, bởi phong độ không đủ ổn định để rõ ràng thuộc nhóm đua vô địch, nhưng cũng không quá tệ để rơi hẳn ra ngoài ranh giới nhóm dự cúp châu Âu.

Đáng nói là trong các đội đó, họ thường đá khá “bay” khi gặp phải những đối thủ mạnh & có tên tuổi, nhưng lại dễ mất điểm lúc chạm trán những đối thủ yếu hơn. Người ta đã so sánh điều này với truyền thuyết về Robin Hood cướp của người giàu chia cho người nghèo, vậy hãy tìm xem những đội bóng nào đang là “Robin Hood” của bóng đá châu Âu từ đầu mùa.

La Liga: Atletico Madrid

HLV Diego Simeone mùa này đã cùng các học trò thắng được Real Madrid, Villarreal và Real Betis. Real Madrid thì khỏi cần giải thích, còn Villarreal và Real Betis cũng không phải dạng vừa: Hai đội này đều đang đá cúp châu Âu và Villarreal thậm chí đang đứng thứ 3 với chỉ 2 điểm ít hơn Barcelona. Betis vừa thua Atletico nhưng vẫn chỉ kém Atletico 3 điểm, hơn nữa họ vẫn có thể vào top 5 để đoạt vé đi Cúp C1 mùa sau.

Atletico Madrid thắng các đội mạnh nhưng cứ gặp các đội yếu hơn là chệch choạc

Nhưng không hiểu sao Atletico Madrid lại chật vật trước các đối thủ đứng ở gần nhóm xuống hạng. Kể cả nếu ta gạt Espanyol ra nhóm các đội này (Espanyol đã lên tận top 5 sau 10 vòng đầu nên khó có thể xem là đội yếu), Atletico vẫn mất điểm trước Alaves, Celta Vigo và Mallorca, tất cả đều ở nửa dưới BXH. Điều có thể an ủi được cho Atletico là ngoài Espanyol ở vòng đầu tiên, họ vẫn chưa thua thêm trận nào.

Phong độ kiểu này khiến các fan Atletico đang lo vì 2 vòng tới họ sẽ gặp Sevilla và Levante, Sevilla đã lên gần giữa BXH trong khi Levante đứng thứ 15 nhưng 3 đội xếp sau họ (bao gồm hàng xóm Valencia đang đứng thứ 18) đều bằng điểm.

Premier League: Aston Villa/Crystal Palace

Sau khởi đầu mùa giải bạc nhược, Aston Villa đang thắng liên tiếp 4 vòng mà mới đây nhất họ hạ Man City trên sân nhà. Không chỉ Man City, họ trước đó 1 vòng đã đánh bại Tottenham 2-1, và ở đầu mùa đã cầm hòa Newcastle 0-0 dù mất người trong hiệp 2.

Aston Villa 2 vòng liên tiếp thắng được 2 đối thủ mạnh là Tottenham & Man City

Tuy nhiên phong độ của “The Villans” với các đội yếu hơn không ổn định, họ thua Brentford và Crystal Palace cũng như bị cầm hòa bởi Everton và Sunderland, mặc dù Sunderland lúc này đang chễm trệ trong top 4 nhưng thời điểm hai đội gặp nhau thì chưa. Phải đến vòng 6 họ mới thắng Fulham và sau đó đánh bại Burnley.

Crystal Palace cũng là một đội được cân nhắc cho danh hiệu “Robin Hood” của Premier League khi đã thắng Liverpool, Aston Villa và hòa Chelsea, Bournemouth với Nottingham Forest trong khi để thua Everton. Tuy nhiên Palace không hẳn giống Robin Hood hoàn toàn, họ bắt nạt West Ham nhưng mới đây vừa thua Arsenal.

Serie A: Juventus hay AC Milan?

Juventus mới đây đã sa thải HLV Igor Tudor cũng vì phong độ kiểu “Robin Hood” của đội tại Serie A. Họ thắng được Inter Milan, hòa Atalanta và AC Milan, nhưng thua Como và Lazio lẫn mất điểm trước Hellas Verona. Dù vậy đầu mùa “Bà đầm già” đã thắng 2 đội yếu hơn hẳn là Parma và Genoa.

Juventus phải thay tướng sau kết quả kém thất vọng vừa qua

AC Milan là một đội khác xứng tầm với “tước hiệu”, họ quật ngã Napoli, cầm chân Juventus trên sân khách, thắng Fiorentina là đội xếp trên họ 2 bậc mùa trước và mới đây giữ điểm rời Atalanta, đội thuộc top 3 mùa 2024/25. Milan dù vậy đã thua Cremonese ở vòng 1 và bị Pisa chia điểm ở vòng 8.

Cũng như Juventus, vị thế “Robin Hood” của AC Milan không rõ ràng lắm bởi họ vẫn thắng 2 đối thủ yếu hơn là Lecce và Bologna. Ngoài ra Atalanta mùa này không còn mạnh khi đã không còn HLV Giuseppe Gasperini dẫn dắt nên cũng chưa hẳn có thể coi là đội mạnh.