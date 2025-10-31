Lộ diện “Robin Hood bóng đá châu Âu", lấy điểm nhà giàu chia cho nhà nghèo

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Lộ diện “Robin Hood bóng đá châu Âu", lấy điểm nhà giàu chia cho nhà nghèo

Sự kiện: Premier League 2025-26 La liga 2025-26 Juventus F.C
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các giải châu Âu đã xuất hiện những đội bóng "Robin Hood", đá với đội mạnh là hay có kết quả tốt nhưng rồi lại "dâng điểm" cho các đội yếu hơn.

Các giải VĐQG châu Âu đã đi được gần 1/3 chặng đường và mùa bóng lúc này cũng đã xác lập được phần nào cục diện các cuộc đua. Tuy nhiên vẫn có một số đội mà dư luận phân vân không biết họ sẽ thuộc về cuộc đua nào, bởi phong độ không đủ ổn định để rõ ràng thuộc nhóm đua vô địch, nhưng cũng không quá tệ để rơi hẳn ra ngoài ranh giới nhóm dự cúp châu Âu.

Đáng nói là trong các đội đó, họ thường đá khá “bay” khi gặp phải những đối thủ mạnh & có tên tuổi, nhưng lại dễ mất điểm lúc chạm trán những đối thủ yếu hơn. Người ta đã so sánh điều này với truyền thuyết về Robin Hood cướp của người giàu chia cho người nghèo, vậy hãy tìm xem những đội bóng nào đang là “Robin Hood” của bóng đá châu Âu từ đầu mùa.

La Liga: Atletico Madrid

HLV Diego Simeone mùa này đã cùng các học trò thắng được Real Madrid, Villarreal và Real Betis. Real Madrid thì khỏi cần giải thích, còn Villarreal và Real Betis cũng không phải dạng vừa: Hai đội này đều đang đá cúp châu Âu và Villarreal thậm chí đang đứng thứ 3 với chỉ 2 điểm ít hơn Barcelona. Betis vừa thua Atletico nhưng vẫn chỉ kém Atletico 3 điểm, hơn nữa họ vẫn có thể vào top 5 để đoạt vé đi Cúp C1 mùa sau.

Atletico Madrid thắng các đội mạnh nhưng cứ gặp các đội yếu hơn là chệch choạc

Atletico Madrid thắng các đội mạnh nhưng cứ gặp các đội yếu hơn là chệch choạc

Nhưng không hiểu sao Atletico Madrid lại chật vật trước các đối thủ đứng ở gần nhóm xuống hạng. Kể cả nếu ta gạt Espanyol ra nhóm các đội này (Espanyol đã lên tận top 5 sau 10 vòng đầu nên khó có thể xem là đội yếu), Atletico vẫn mất điểm trước Alaves, Celta Vigo và Mallorca, tất cả đều ở nửa dưới BXH. Điều có thể an ủi được cho Atletico là ngoài Espanyol ở vòng đầu tiên, họ vẫn chưa thua thêm trận nào.

Phong độ kiểu này khiến các fan Atletico đang lo vì 2 vòng tới họ sẽ gặp Sevilla và Levante, Sevilla đã lên gần giữa BXH trong khi Levante đứng thứ 15 nhưng 3 đội xếp sau họ (bao gồm hàng xóm Valencia đang đứng thứ 18) đều bằng điểm.

Premier League: Aston Villa/Crystal Palace

Sau khởi đầu mùa giải bạc nhược, Aston Villa đang thắng liên tiếp 4 vòng mà mới đây nhất họ hạ Man City trên sân nhà. Không chỉ Man City, họ trước đó 1 vòng đã đánh bại Tottenham 2-1, và ở đầu mùa đã cầm hòa Newcastle 0-0 dù mất người trong hiệp 2.

Aston Villa 2 vòng liên tiếp thắng được 2 đối thủ mạnh là Tottenham &amp; Man City

Aston Villa 2 vòng liên tiếp thắng được 2 đối thủ mạnh là Tottenham & Man City

Tuy nhiên phong độ của “The Villans” với các đội yếu hơn không ổn định, họ thua Brentford và Crystal Palace cũng như bị cầm hòa bởi Everton và Sunderland, mặc dù Sunderland lúc này đang chễm trệ trong top 4 nhưng thời điểm hai đội gặp nhau thì chưa. Phải đến vòng 6 họ mới thắng Fulham và sau đó đánh bại Burnley.

Crystal Palace cũng là một đội được cân nhắc cho danh hiệu “Robin Hood” của Premier League khi đã thắng Liverpool, Aston Villa và hòa Chelsea, Bournemouth với Nottingham Forest trong khi để thua Everton. Tuy nhiên Palace không hẳn giống Robin Hood hoàn toàn, họ bắt nạt West Ham nhưng mới đây vừa thua Arsenal.

Serie A: Juventus hay AC Milan?

Juventus mới đây đã sa thải HLV Igor Tudor cũng vì phong độ kiểu “Robin Hood” của đội tại Serie A. Họ thắng được Inter Milan, hòa Atalanta và AC Milan, nhưng thua Como và Lazio lẫn mất điểm trước Hellas Verona. Dù vậy đầu mùa “Bà đầm già” đã thắng 2 đội yếu hơn hẳn là Parma và Genoa.

Juventus phải thay tướng sau kết quả kém thất vọng vừa qua

Juventus phải thay tướng sau kết quả kém thất vọng vừa qua

AC Milan là một đội khác xứng tầm với “tước hiệu”, họ quật ngã Napoli, cầm chân Juventus trên sân khách, thắng Fiorentina là đội xếp trên họ 2 bậc mùa trước và mới đây giữ điểm rời Atalanta, đội thuộc top 3 mùa 2024/25. Milan dù vậy đã thua Cremonese ở vòng 1 và bị Pisa chia điểm ở vòng 8.

Cũng như Juventus, vị thế “Robin Hood” của AC Milan không rõ ràng lắm bởi họ vẫn thắng 2 đối thủ yếu hơn là Lecce và Bologna. Ngoài ra Atalanta mùa này không còn mạnh khi đã không còn HLV Giuseppe Gasperini dẫn dắt nên cũng chưa hẳn có thể coi là đội mạnh.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Man City thành đội bóng 1 người, Haaland không ghi bàn là "tắt điện"
Man City thành đội bóng 1 người, Haaland không ghi bàn là "tắt điện"

Chuỗi trận thăng hoa của Man City chững lại khi Haaland không ghi bàn, vì vậy người hâm mộ có lí do để lo lắng đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt trở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/10/2025 23:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN