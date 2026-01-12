Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU bổ nhiệm HLV mới trong hôm nay: Carrick chiếm ưu thế hơn Solskjaer

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Man United sẽ bổ nhiệm HLV mới trong ngày hôm nay (12/1).

   

Man United bổ nhiệm HLV mới trong hôm nay

Trong trận thua 1-2 của Man United trước Brighton tại FA Cup, Darren Fletcher bộc lộ nhiều điểm yếu. Điều đó cũng dễ hiểu bởi ông thầy người Scotland chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện. Bởi vậy, Man United buộc phải đẩy nhanh tiến độ bổ nhiệm HLV mới.

Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick là hai ứng viên hàng đầu

Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick là hai ứng viên hàng đầu

Theo nguồn tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có cuộc họp khẩn cấp trong sáng ngày 12/1 để quyết định HLV tạm quyền cho đội bóng cho tới cuối mùa giải. Bản thân Darren Fletcher cũng xác nhận điều này trong buổi họp báo sau trận.

"Tôi chưa biết chính xác chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nhận được thông báo là sáng mai (12/1) tới trung tâm huấn luyện Carrington. Đó là tất cả những gì tôi biết. Có lẽ mọi người đều sẽ biết kết quả sớm".

Những ứng viên đáng chú ý

Darren Fletcher chỉ là phương án "chữa cháy" và không được đánh giá cao. Tuần trước, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc thể thao Jason Wilcox đã gặp hai ứng viên là Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer.

Nguồn tin cho biết ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ đưa ra quyết định trong ngày hôm nay (12/1). Cả Carrick và Solskjaer đều gây ấn tượng tốt trong buổi gặp mặt nhưng cựu tiền vệ người Anh đang được đánh giá cao hơn.

Mặc dù Ole có kinh nghiệm cầm đội bóng trong 3 năm (2018-2021) nhưng Carrick lại nhận được sự tín nhiệm. Cựu cầu thủ người Anh vẫn "ngồi không" kể từ khi bị Middlesbrough sa thải hồi hè năm ngoái.

Trước đó, Carrick gia nhập Middlesbrough vào năm 2022 khi đội bóng này đang ngụp lặn ở khu vực cuối bảng xếp hạng giải hạng Nhất Anh. Ông thầy người Anh giúp đội bóng này vượt qua được giai đoạn khó khăn và tiến vào được vòng tranh vé thăng lên Ngoại hạng Anh nhưng thất bại. Sau đó, Carrick giúp đội bóng này lọt tới bán kết League Cup nhưng không được giữ lại.

-12/01/2026 11:51 AM (GMT+7)
