Man City thành đội bóng 1 người, Haaland không ghi bàn là "tắt điện"

Chuỗi trận thăng hoa của Man City chững lại khi Haaland không ghi bàn, vì vậy người hâm mộ có lí do để lo lắng đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt trở thành "Đội bóng phụ thuộc Haaland".

   

🧊 Haaland bị “bắt chết”, Man City lộ điểm yếu

Trong 2 ai tháng qua, chiến thuật “chuyền cho Haaland là có bàn thắng” dường như luôn mang lại hiệu quả cho Man City. Tuy nhiên, Aston Villa đã chỉ ra mặt hạn chế của cách chơi đó khi ngăn chặn thành công tiền đạo người Na Uy, chấm dứt chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn của anh cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Haaland "tịt ngòi", Man City đứt chuỗi trận thăng hoa

Haaland "tịt ngòi", Man City đứt chuỗi trận thăng hoa

Trận đấu khép lại với việc Aston Villa trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới trước Man City sau 9 trận. Dù có phần may mắn khi Haaland bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, đội bóng của HLV Unai Emery vẫn xứng đáng được khen ngợi vì cách họ “bắt chết” chân sút chủ lực của đối phương.

Trả lời truyền thông sau trận, HLV Emery cho biết: “Chúng tôi phải dùng mọi thứ có thể để ngăn cản anh ấy”. Thật vậy, Aston Villa tăng cường chất cơ bắp ở tuyến giữa với Amadou Onana và Boubacar Kamara, đồng thời để 2 trung vệ Ezri Konza - Pau Torres theo kèm sát sao Haaland, khiến chân sút này chỉ có 4 pha chạm bóng trong vòng cấm.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola vẫn khẳng định đội bóng của ông “chơi tốt” và chỉ thiếu chính xác ở khâu dứt điểm: “Chúng tôi chơi ấn tượng, có 18 cú sút, con số không tệ. Tinh thần toàn đội rất tốt, chỉ thiếu sự chính xác trong những pha kết thúc cuối cùng”.

⚽ Không ai "gánh đội" thay Haaland, thống kê dở khóc dở cười

Thống kê cho thấy, Man City sút 18 lần cả trận, nhưng một nửa trong số đó bị hàng thủ Aston Villa chặn lại. Trong số 9 cú sút trúng hướng khung thành, Haaland chiếm 3 cú dứt điểm – tất cả đều bị thủ môn Emiliano Martinez cản phá.

Ngoài Haaland, chỉ Savinho khiến thủ thành người Argentina phải ra tay cứu thua. Các cầu thủ khác như Bernardo Silva, Oscar Bobb hay Jeremy Doku đều không có pha dứt điểm nào. Nếu Guardiola cho rằng vấn đề chỉ nằm ở việc “chưa ghi bàn”, có lẽ ông cần nhiều hơn một người sẵn sàng gánh trách nhiệm đó.

Trong số 17 bàn của Man City ở Ngoại hạng Anh, Haaland đóng góp 11 bàn, bên cạnh 2 bàn... phản lưới

Trong số 17 bàn của Man City ở Ngoại hạng Anh, Haaland đóng góp 11 bàn, bên cạnh 2 bàn... phản lưới

Sự phụ thuộc vào Haaland đã kéo dài từ chuỗi trận trước đó: 8 bàn thắng gần nhất của Man City đều do tiền đạo người Na Uy ghi. Tại Ngoại hạng Anh, người cuối cùng ngoài Haaland ghi bàn cho Man City là… Maxime Esteve của Burnley – với 2 pha phản lưới (trận Man City thắng Burnley 5-1).

Càng sốc hơn nếu biết, Maxime Esteve chính là "chân sút" tốt thứ nhì Man City ở Ngoại hạng Anh 2025/26 cho đến hiện tại. Ngoài Haaland đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 11 bàn, 4 cầu thủ khác có 1 pha lập công gồm Phil Foden, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders và Matheus Nunes), trong khi bộ đôi chạy cánh chủ lực là Savinho, Doku vẫn “tịt ngòi”.

🏆 Từ “Đội hình ăn 3" đến "Đội bóng của Haaland"

Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, Haaland ghi 36 bàn ở Ngoại hạng Anh và 52 bàn trên mọi đấu trường, nhưng Man City vẫn có nhiều ngôi sao khác chia sẻ gánh nặng ghi bàn: Foden (11 bàn), Julian Alvarez (9), Ilkay Gundogan (8), Kevin De Bruyne (7). Nhờ sự đa dạng đó, họ giành cú "ăn 3" lịch sử (Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League).

Ngay mùa sau, dù Haaland vẫn là Vua phá lưới (28 bàn), các đồng đội như Foden (19), Alvarez (11) hay Rodri (8) đều góp phần quan trọng giúp đội bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh Khi đó, mọi đối thủ hiểu rằng nếu Haaland bị phong tỏa, vẫn còn nhiều mũi nhọn khác sẵn sàng trừng phạt họ.

Giờ đây điều đó không còn đúng. Mùa 2024/25, Man City không giành nổi danh hiệu lớn nào lần đầu tiên sau 8 năm. Haaland ghi 22 bàn ở giải quốc nội, trong khi 2 người xếp sau anh (Foden và Omar Marmoush) chỉ có 7 bàn.

Thành bại của Man City giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào Haaland

Thành bại của Man City giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào Haaland

⚠️ Hiểm họa khôn lường

Sau 9 vòng đầu mùa 2025/26, Man City đã mất 11 điểm và thua 3 trận – bằng 1/3 số trận đã đấu - và đứng thứ 5, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Cùng thời điểm mùa trước, họ chỉ mất 4 điểm và vẫn bất bại.

Trả lời truyền thông, HLV Guardiola vẫn tỏ ra bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh mùa giải còn dài: “Tôi từng lo khi chúng tôi đứng thứ 14 hồi tháng 9, nhưng giờ tôi cảm thấy đội bóng vẫn tốt, vẫn còn nguyên sức sống. Chúng tôi không nhìn bảng xếp hạng, chỉ tập trung vào từng trận”.

Tuy vậy, nếu không sớm tìm ra lối chơi bớt phụ thuộc vào Haaland, Man City có nguy cơ trở thành đội bóng "Haaland và phần còn lại” – giống cách Guardiola từng mỉa mai Tottenham là “đội bóng của Harry Kane”. Nếu điều đó không thay đổi, họ có thể khép lại mùa giải mà không có danh hiệu nào, giống như Tottenham từng trải qua.

29/10/2025 14:24 PM (GMT+7)
