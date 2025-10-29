Ronaldo - Fernandes & cột mốc 300 trận cho MU: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Bản hợp đồng xuất sắc nhất thời hậu Sir Alex Ferguson

Bruno Fernandes đã cán mốc 300 lần ra sân cho MU trong chiến thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha thứ hai trong lịch sử “Quỷ đỏ” đạt được thành tích này, sau Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes đã có trận đấu thứ 300 cho MU

Hai người đã có dịp thi đấu cùng nhau trong 18 tháng kể từ khi Ronaldo trở lại MU vào năm 2021. Dù mối quan hệ trên sân từng là chủ đề gây tranh cãi, song ngoài sân cỏ, hai ngôi sao lớn của bóng đá Bồ Đào Nha vẫn duy trì tình bạn thân thiết.

“Tôi đã nói chuyện với Ronaldo về tình hình hiện tại, về Saudi Arabia và mọi thứ”, Fernandes tiết lộ gần đây, khi thừa nhận từng cân nhắc rời MU. Cuối cùng, tiền vệ 31 tuổi quyết định tiếp tục gắn bó với nửa đỏ thành Manchester, và điều đó giúp anh cán mốc 300 trận cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Fernandes là cầu thủ thứ 52 trong lịch sử MU đạt được cột mốc này, và anh làm được điều đó trong thời gian ngắn ấn tượng nhờ khả năng duy trì thể lực đáng kinh ngạc. Nếu tiếp tục ra sân đều đặn như hiện nay, Fernandes hoàn toàn có thể vượt qua thành tích 346 trận của Ronaldo trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Chỉ số Bruno Fernandes Ronaldo Số lần ra sân cho MU 300 300 Đá chính 284 250 Bàn thắng 100 124 Kiến tạo 87 67

So sánh thống kê giữa Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo sau 300 trận cho MU

Kể từ khi gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Fernandes luôn sắm vai linh hồn trong lối chơi của “Quỷ đỏ”, dù đội chủ sân Old Trafford vẫn còn cách khá xa mục tiêu cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh. Hiện đã 31 tuổi, Fernandes vẫn là một trong những cầu thủ sáng tạo hàng đầu giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Không ngoa khi nói rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng đáng “đồng tiền bát gạo nhất” của MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

So sánh Fernandes và Ronaldo sau 300 trận cho MU

Với cột mốc ấn tượng này, giới chuyên môn đã đặt Fernandes lên bàn cân so sánh với Ronaldo: ai nổi bật hơn sau 300 trận tại Old Trafford?

Fernandes và Ronaldo từng có thời gian ngắn khoác chung màu áo MU

Khi Ronaldo trở lại Old Trafford vào năm 2021, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn tại vị. Dưới sự dẫn dắt của ông, Ronaldo ghi bàn giúp MU ngược dòng thắng Atalanta 3-2 ở phút 81, đánh dấu lần ra sân thứ 58 tại Champions League trong màu áo “Quỷ đỏ”, giải đấu mà anh từng cùng nửa đỏ thành Manchester vô địch trong mùa giải giành Quả bóng vàng đầu tiên năm 2008.

Về phần mình, Fernandes vẫn chưa thể đưa MU trở lại đỉnh cao châu Âu, cũng chưa từng góp mặt trong cuộc đua cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất, Quả bóng vàng. Nhưng nên nhớ, anh là “đầu tàu” gánh vác đội bóng chủ sân Old Trafford trong nhiều giai đoạn khó khăn.

Trong quãng thời gian đầu tiên khoác áo MU, Ronaldo giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng các danh hiệu cúp quốc nội, đồng thời ghi 124 bàn thắng sau 300 trận, trong đó có 50 bàn từ ghế dự bị. Fernandes kém hơn một chút với 100 bàn thắng, nhưng lại nhiều hơn 20 pha kiến tạo (87 so với 67).

Chỉ số Bruno Fernandes Ronaldo Số phút trung bình cho mỗi bàn thắng 255 185,3 Số phút trung bình cho mỗi bàn thắng/kiến tạo 136,4 120,3 Danh hiệu League Cup, FA Cup Ngoại hạng Anh (3 lần), FA Cup, League Cup (2 lần), Champions League

So sánh thống kê chi tiết của Bruno Fernandes vs Cristiano Ronaldo sau 300 trận cho MU

Chỉ riêng việc tiệm cận thống kê của Ronaldo đã minh chứng cho đẳng cấp và tầm ảnh hưởng lớn lao của Fernandes, đặc biệt trong bối cảnh anh thi đấu cho MU sa sút và trải qua nhiều biến động. Trung bình, Fernandes ghi một bàn sau 255 phút thi đấu, trong khi Ronaldo chỉ cần 185,3 phút. Về tổng đóng góp bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo), Fernandes đạt hiệu suất một lần mỗi 136,4 phút, còn Ronaldo là 120,3 phút.

Dù Ronaldo đã giành những danh hiệu lớn hơn trong 300 trận đầu tiên cho MU, Fernandes cũng đã góp công giúp “Quỷ đỏ” giành League Cup và FA Cup dưới thời HLV Erik Ten Hag, giai đoạn đội bóng chủ sân Old Trafford vượt qua khủng hoảng sau khi Ronaldo rời đi để gia nhập Al Nassr cuối năm 2022.

Nhìn chung, thành tích của hai ngôi sao hàng đầu bóng đá Bồ Đào Nha tại MU không cách nhau quá xa.