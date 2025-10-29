Cảnh báo đỏ ở Liverpool: Hàng thủ lỏng lẻo, nội bộ bất ổn

🔥 Hàng thủ lỏng lẻo và chuỗi thua khó chấp nhận

Liverpool đã thua bốn trận liên tiếp tại Premier League và năm trong sáu trận gần nhất. Từ vị thế của một nhà vô địch, đội bóng của Arne Slot rơi xuống vị trí thứ 7, kém Arsenal đến bảy điểm sau vòng đấu vừa qua.

Hàng thủ đáng báo động của Liverpool

Không chỉ thua về kết quả, Liverpool còn để lại mối lo lớn khi đã thủng lưới 21 bàn sau 14 trận. Đáng chú ý, tám trong số đó đến sau phút 75, biến những lần sảy chân thành các thất bại đầy tiếc nuối trước Crystal Palace, Chelsea hay MU.

Tình trạng này kéo dài từ mùa giải trước, khi tính cả trận đấu với PSG ở Champions League hồi tháng 3 năm ngoái, Liverpool đã thua 11 trong 25 trận gần nhất và chỉ giữ sạch lưới bốn lần. Những con số đáng báo động cho thấy đây không phải vấn đề nhất thời.

⚠️ Slot đau đầu vì hàng phòng ngự bất ổn

Chấn thương và sự thay đổi nhân sự liên tục khiến hàng thủ Liverpool chưa một lần có được trạng thái tốt nhất. Hệ thống phòng ngự với quá nhiều cái tên mới như Kerkez, Frimpong hay Mamardashvili cần thêm thời gian để ổn định, còn các trụ cột lại thi đấu dưới sức.

Liverpool thua 5 trên 6 trận gần nhất

Virgil van Dijk và Ibrahima Konate, hai lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng thủ, phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng gia tăng. Trong khi đó, việc mất Trent Alexander Arnold khiến khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới giảm sút đáng kể.

Arne Slot hiểu rằng muốn đưa Liverpool trở lại đường đua, vấn đề cốt lõi nằm ở việc xây dựng lại sự chắc chắn, kỷ luật và kết nối trong phòng ngự.

😡 Pardew tố trụ cột hàng thủ Liverpool “như vừa cãi nhau”

Cựu HLV Newcastle Alan Pardew gây bất ngờ khi công khai chỉ trích Konate và Van Dijk. Ông cho rằng bộ đôi trung vệ “trông như vừa cãi nhau xong”, thiếu sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống nguy hiểm.

Theo Pardew, Liverpool hiện có quá nhiều lỗ hổng. Những hậu vệ cánh trẻ tuổi như Conor Bradley thiếu kinh nghiệm, Kerkez thì lộ điểm yếu phòng ngự và chưa đáp ứng kỳ vọng sau khi rời Bournemouth. Trong khung gỗ, sự thay đổi người gác đền cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định.

Nhận định đầy mỉa mai của Pardew phản ánh thực trạng tại Anfield sự xa lạ, thiếu ăn ý và tinh thần phòng ngự rệu rã đang khiến Liverpool đánh mất bản lĩnh của một nhà vô địch.