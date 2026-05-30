Liverpool CHÍNH THỨC sa thải Arne Slot chỉ sau 2 mùa giải

Liverpool chính thức chia tay Arne Slot

Theo tin mới nhất từ Fabrizio Romano, Liverpool và HLV Arne Slot đã đạt thỏa thuận chia tay. Ông thầy người Hà Lan rời sân Anfield chỉ sau 2 mùa giải. Mùa giải đấu, Arne Slot giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, “The Kop” tụt dốc không phanh trong mùa giải vừa qua dù đầu tiên cực nhiều trên thị trường chuyển nhượng trong đó có bản hợp đồng kỷ lục của CLB, Alexander Isak. Bên cạnh đó, Arne Slot cũng mâu thuẫn với những công thần từ thời Jurgen Klopp như Mohamed Salah hay Robert Anderson. Cả hai cầu thủ này đều lựa chọn rời đội ngay sau khi mùa giải 2025/26.

Bởi vậy, mặc dù Liverpool vẫn có vé dự Champions League mùa sau nhưng ban lãnh đạo đội bóng vẫn cảm thấy cần phải có thay đổi. Theo Fabrizio Romano, Andoni Iraola là ứng viên số thay thế cho vị trí của Arne Slot.

Liverpool viết tâm thư chia tay Arne Slot

Trong thông báo chính thức, CLB Liverpool rất trân trọng những gì Arne Slot đã đóng góp nhưng cũng thừa nhận Arne Slot không phù hợp với định hướng lâu dài của CLB.

"Đây là một quyết định vô cùng khó khăn đối với chúng tôi với tư cách một CLB, điều đó là không cần phải bàn cãi. Những đóng góp mà Arne dành cho Liverpool FC trong quãng thời gian gắn bó là rất to lớn, ý nghĩa và – quan trọng nhất đối với người hâm mộ cũng như với chính chúng tôi – là thành công.

Vì vậy, sự trân trọng của chúng tôi đối với tất cả những gì ông ấy đã đạt được không thể lớn hơn nữa, đặc biệt khi những thành tựu đó được xây dựng trên nền tảng của tinh thần làm việc, sự tận tâm và trình độ chuyên môn, những yếu tố càng củng cố quan điểm của chúng tôi rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Arne, chúng tôi đã nhận ra ngay rằng ông ấy là một người không chỉ chấp nhận trách nhiệm mà còn chủ động đón nhận nó. Điều đó đã được thể hiện khi ông đồng ý đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng, khi ông đưa chúng tôi đến chức vô địch Premier League và trong suốt mùa giải vừa qua khi ông phải đối mặt với vô vàn thử thách và áp lực.

Đồng thời, chúng tôi đã cùng đi đến kết luận rằng sự thay đổi là cần thiết để CLB tiếp tục tiến về phía trước. Một lần nữa cần phải nhấn mạnh rằng đây không phải là quyết định được đưa ra một cách dễ dàng, hoàn toàn không phải như vậy.

Chúng tôi muốn nhân cơ hội này chính thức ghi nhận sự trân trọng dành cho Arne, người sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB với tư cách là huấn luyện viên mang về chức vô địch quốc gia thứ 20 cho Liverpool.

Thành tựu đó – càng trở nên đáng kinh ngạc hơn khi đến ngay trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng – được xây dựng từ năng lực huấn luyện và khả năng lãnh đạo xuất sắc mỗi ngày.

Ông ấy cũng đã giúp CLB vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất có thể tưởng tượng được sau sự ra đi của Diogo. Sự cảm thông và tính nhân văn mà ông thể hiện trong suốt thời gian đó đã nói lên rất nhiều điều về con người ông.

Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể chúc Arne những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp huấn luyện, với niềm tin rằng ông ấy sẽ tiếp tục gặt hái thành công. Chúng tôi nói điều đó với sự hiểu biết rằng di sản của Arne tại Liverpool vẫn còn nguyên vẹn và sẽ ngày càng trở nên ý nghĩa hơn trong những năm và thập kỷ tới.

Tuy nhiên, kết luận mà chúng tôi đưa ra được xây dựng trên niềm tin rằng quỹ đạo phát triển của đội bóng sẽ được định hướng tốt hơn thông qua một sự thay đổi về hướng đi. Điều đó không làm giảm đi những gì Arne đã cống hiến tại đây, cũng không làm suy giảm sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho ông. Đây cũng không phải là sự phản ánh về năng lực của ông ấy. Thay vào đó, nó cho thấy nhu cầu cần có một cách tiếp cận khác.

“Arne ra đi cùng lòng biết ơn của chúng tôi, cùng một chức vô địch Premier League mang tên mình, và với sự hiểu biết rằng ông cùng gia đình sẽ luôn được chào đón trở lại Anfield".