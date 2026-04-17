Liverpool “đại thanh lọc”: 9 sao trên đường rời Anfield, HLV Slot chung số phận?

Mùa giải thất vọng mở đường cho cuộc “thay máu”

Liverpool đang trải qua một mùa bóng đầy biến động. Việc bị loại khỏi Champions League cùng khoảng cách 18 điểm kém Arsenal tại Premier League gần như khép lại hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Liverpool thất bại toàn diện trước PSG

Sau khi đã chi gần nửa tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng năm ngoái, ban lãnh đạo đội bóng được cho là sẵn sàng tiến hành một cuộc “đại thanh lọc” để tái thiết đội hình.

Những thay đổi nhân sự lớn tại Anfield trong mùa hè này vì thế là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, khả năng HLV Arne Slot bị sa thải cũng là rất cao, bất chấp liệu Liverpool có đứng được trong top 5 hay không.

Những cái tên lớn cũng không “an toàn”

Đáng chú ý nhất trong danh sách có thể ra đi là Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập đang trải qua mùa giải dưới phong độ, và mới đây đã ra thông báo chia tay. Sự ra đi của Salah chắc chắn sẽ để lại khoảng trống cực lớn trong đội hình Liverpool.

Salah chắc chắn sẽ rời đi, nhưng ngay cả HLV Slot cũng có thể bị sa thải

Andy Robertson cũng chốt phương án tìm kiếm bến đỗ mới, với Tottenham được xem là điểm đến tiềm năng nếu họ trụ hạng thành công. Hậu vệ người Scotland ít được sử dụng ở chiến dịch 2025/26. Nối gót Salah, Robertson mới đây cũng ra thông báo rời đi vào mùa hè theo dạng tự do.

Ở tuyến giữa, Curtis Jones và Alexis Mac Allister đều nằm trong diện có thể bị bán. Jones nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, trong khi Mac Allister có thể trở thành “quân bài tài chính” để Liverpool tái đầu tư.

Joe Gomez, người từng suýt rời đội bóng hè trước, cũng nhiều khả năng ra đi khi các CLB như Crystal Palace, Brighton hay AC Milan vẫn theo sát.

Làn sóng chia tay trải dài toàn đội hình

Không chỉ các trụ cột, nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị cũng đứng trước cánh cửa rời Anfield.

Harvey Elliott gây thất vọng trong quãng thời gian được đem cho mượn và khó có cơ hội trở lại. Federico Chiesa từng là “người hùng” tại Anfield, cũng dần mất chỗ đứng trong đội hình. Nhiều khả năng Chiesa hồi hương, nơi nhiều đội bóng lớn muốn có sự phục vụ của nhà vô địch EURO 2020.

Nhiều cầu thủ của Liverpool đứng trước nguy cơ bị thanh lý

Calvin Ramsay và Rhys Williams đều sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè và gần như chắc chắn không được gia hạn, khép lại hành trình không như kỳ vọng tại Liverpool.

Tổng thể, đây có thể là một trong những kỳ chuyển nhượng biến động nhất lịch sử gần đây của đội bóng vùng Merseyside. Khi một chu kỳ khép lại, Liverpool buộc phải chấp nhận những quyết định khó khăn để mở ra giai đoạn phát triển mới.