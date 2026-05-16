Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Liverpool thua tan tác: Công cùn thủ kém, niềm tin vào Arne Slot bị lung lay

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Aston Villa

Trận thua Aston Villa không chỉ khiến Liverpool đối mặt với nguy cơ mất suất dự Champions League, mà còn làm gia tăng đáng kể áp lực và sự soi xét dành cho HLV Arne Slot.

   

Niềm tin bị lung lay

Giai điệu của Champions League vang lên sau trận tại Villa Park để xác nhận suất dự cúp châu Âu của Aston Villa mùa tới. Khung cảnh người hâm mộ nán lại ăn mừng quanh sân là minh chứng rõ ràng cho một CLB đang đi lên mạnh mẽ. Trái lại, với Liverpool, đó chẳng khác nào thêm một đòn đau sau thất bại toàn diện.

Liverpool hoàn toàn lép vế trước Aston Villa

Tại Anfield, những câu hỏi ngày càng lớn hơn. Liverpool bị Aston Villa vượt mặt để rơi xuống vị trí thứ năm sau thất bại 2-4, và áp lực đang dồn trực diện lên HLV Slot. Dù Slot tuyên bố trước trận rằng vị trí của ông vẫn an toàn, màn trình diễn này chắc chắn khiến phát biểu đó thêm lung lay.

Đây lại là một đêm thất vọng cho Liverpool, với những cổ động viên đội khách có lẽ đã quá mệt mỏi với chuỗi màn trình diễn nghèo nàn. “Lữ đoàn đỏ” giờ có thể buộc phải giành kết quả trước Brentford ở vòng cuối để chắc suất Champions League mùa tới. Ngày lẽ ra dành để chia tay những công thần như Mohamed Salah và Andy Robertson nay có nguy cơ trở thành trận đấu đầy áp lực.

Ngay cả khi giành vé dự Cúp C1, Liverpool cũng khó tránh khỏi một mùa hè bị chất vấn. Lần gần nhất họ thua 12 trận tại Premier League là mùa 2014/15, giai đoạn cuối của triều đại Brendan Rodgers. Những điểm tương đồng hiện nay là rất rõ, bất chấp các lý do như chấn thương hay thiếu may mắn.

Thất bại toàn diện

Aston Villa nhập cuộc mạnh mẽ hơn. Ollie Watkins có 2 cơ hội sớm nhưng không tận dụng thành công trước thủ môn Mamardashvili. Liverpool sau đó cầm bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn thiếu sáng tạo. Cody Gakpo tiếp tục gây thất vọng khi đá cao nhất trong bối cảnh Alexander Isak vắng mặt vì chấn thương.

Với Rio Ngumoha 17 tuổi bên cánh và Dominik Szoboszlai phải dạt biên, Liverpool thiếu hẳn mũi nhọn tấn công. Aston Villa tận dụng điều đó để mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ nhờ Morgan Rogers.

Điều đáng lo là Liverpool không còn là đội thất thường, họ đang quá “ổn định” trong sự tẻ nhạt. Kịch bản quen thuộc lặp lại: triển khai chậm, thiếu ý tưởng và bế tắc quanh vòng cấm đối thủ.

Arne Slot tỏ ra bất lực ngoài đường biên

Bàn gỡ của Van Dijk từ pha đá phạt của Szoboszlai tưởng như mở ra hy vọng, nhưng những sai lầm sau đó là chí mạng. Szoboszlai trượt chân để Watkins ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, rồi hệ thống phòng ngự vỡ vụn sau khi Curtis Jones phải đá hậu vệ phải và Slot tung đồng thời Federico Chiesa cùng Florian Wirtz vào sân. Đến khi Watkins hoàn tất cú đúp, cấu trúc đội hình của Liverpool gần như hỗn loạn hoàn toàn.

Salah được tung vào sân nhưng cũng không còn đủ khả năng tạo nên màn “giải cứu” như trước. Thay vào đó, John McGinn, mẫu cầu thủ giàu năng lượng và quyết liệt mà Liverpool đang thiếu, ghi siêu phẩm ấn định một đêm đáng nhớ cho Aston Villa. Bàn thứ hai của Van Dijk ở cuối trận chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Điều khiến thất bại này càng nặng nề hơn là Aston Villa vẫn còn trận đấu lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào giữa tuần tới là chung kết Europa League, nhưng không một cầu thủ áo bã trầu nào tỏ ra phân tâm. Họ đá với cường độ, quyết tâm và sự lì lợm tuyệt đối.

Ngược lại, Liverpool tiếp tục mang hình ảnh của một đội bóng đang tự thương hại chính mình. Slot có thể viện dẫn danh sách chấn thương dài, và phần nào có lý, nhưng lối chơi nghèo nàn này đã kéo dài quá lâu, bất kể nhân sự nào ra sân. Những tuần tập luyện trọn vẹn dường như không tạo ra cải thiện thực sự.

Vấn đề lớn nhất là nếu Liverpool tiếp tục đặt niềm tin vào Slot, điều gần như chắc chắn, họ sẽ phải khởi đầu mùa tới gần như hoàn hảo ngay từ vòng đầu để dập tắt làn sóng chỉ trích.

Thống kê trận đấu

Sút khung thành
14 (9)
16 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
45%
55%
Phạm lỗi
12
9
Thẻ vàng
3
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
3
Phạt góc
4
9
Cứu thua
3
5
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Liverpool: Van Dijk lập cú đúp (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 37 Ngoại hạng Anh) Virgil Van Dijk đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu, nhưng không đủ để giúp Liverpool lật ngược tình thế.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn:

-16/05/2026 05:49 AM (GMT+7)
