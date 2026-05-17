Salah ngầm chỉ trích HLV Arne Slot, nhiều cầu thủ Liverpool ủng hộ

Lời gan ruột của Salah

Liverpool còn 1 trận đấu nữa để kết thúc mùa giải 2025/26, trận gặp Brentford trên sân nhà Anfield (22h, 24/5). Nhưng họ vẫn chưa đoạt vé dự Champions League mùa sau, chắc chắn có không ít fan sẽ la ó HLV Arne Slot ngay tại Anfield ở trận tới, và Mohamed Salah, người dự kiến sẽ nói lời chia tay các fan vào Chủ nhật tuần sau, mới đây đã ngầm chỉ trích Slot.

HLV Slot & Salah

Trên Instagram, Salah viết: “Tôi đã chứng kiến mọi người ở đây chuyển từ những người hoài nghi thành những tín đồ có niềm tin tuyệt đối vào CLB. Và từ niềm tin đó, chúng ta đã trở thành nhà vô địch. Điều đó cần rất nhiều nỗ lực và tôi luôn làm mọi thứ có thể để giúp CLB đạt được điều đó. Không gì có thể khiến tôi tự hào hơn”.

“Việc chúng tôi lại thất bại thảm hại thêm một lần nữa ở mùa giải này là điều rất đau đớn và không phải thứ mà người hâm mộ xứng đáng phải chứng kiến. Tôi muốn thấy Liverpool trở lại là một đội bóng tấn công mạnh mẽ như chơi nhạc rock khiến đối thủ phải e sợ, và trở lại thành một tập thể giành danh hiệu. Đó là thứ bóng đá mà tôi biết cách chơi, và đó là bản sắc cần phải được khôi phục cũng như giữ vững mãi mãi. Điều đó không thể đem ra thương lượng, và bất kỳ ai gia nhập CLB này cũng phải chấp nhận nó”.

“Việc thắng vài trận ở cup này, giải đấu kia không phải điều Liverpool nên hướng tới. Đội nào rồi cũng thắng vài trận”.

“Liverpool sẽ luôn là một CLB có ý nghĩa rất lớn với tôi và gia đình tôi. Tôi muốn thấy đội bóng thành công thật lâu sau khi tôi đã rời đi”.

“Như tôi luôn nói, giành vé dự Champions League mùa sau chỉ là thành tích tối thiểu phải đạt được, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để biến điều đó thành hiện thực”.

"Đồng khởi"?

Đại đa số fan Liverpool cho rằng Salah viết vậy chẳng khác gì nói rằng HLV Arne Slot không còn xứng đáng dẫn dắt CLB do đã đánh mất bản sắc của đội. Và với việc trong cùng thời điểm Salah đăng những lời này, Chelsea đã gần xong vụ bổ nhiệm Xabi Alonso, tâm trạng của fan Liverpool là rất bức bối và họ không thể đồng ý hơn với những gì Salah viết ra.

Fan giơ biểu ngữ cảm ơn Salah & Robertson, cũng như đòi Slot ra đi

Salah sắp ra đi nên anh không cảm thấy đắn đo khi viết những điều đó, nhưng đáng nói là có rất nhiều đồng đội hay cả cựu đồng đội của ngôi sao người Ai Cập đồng tình. Andy Robertson, Szobozslai, Harvey Elliott, Endo, Kerkez, Frimpong đều “thả like” cho Salah, thậm chí ngay cả DJ Calvin Harris cũng chung suy nghĩ như Salah.

Curtis Jones không những thả like mà còn lên bài của riêng mình, xin lỗi các fan vì “chất lượng bóng đá dưới tiêu chuẩn”. Jones là cầu thủ “gà nhà” của Liverpool nhưng lại đang định ra đi nên những gì anh viết càng khiến fan cảm thấy không vui về hiện trạng của CLB.

Một số fan cho rằng đây chẳng khác gì một sự phối hợp giữa các cầu thủ để bày tỏ sự bất tín nhiệm với Arne Slot. Huyền thoại Steven Gerrard tin rằng đó không khác gì một kiểu tín hiệu “cầu cứu”, anh nói: “Tôi biết Mo (Salah) ít khi nói chuyện với báo giới và đăng trên mạng xã hội, nên những gì cậu ấy mới đây đăng là thông điệp rằng Liverpool đang trong trạng thái không ổn”.

“Vẫn còn 1 trận đấu nữa, nhưng cậu ấy đã viết như vậy chứng tỏ Arne Slot đã mất hoàn toàn niềm tin từ nhiều cầu thủ. Bản sắc của đội bóng này đã biến mất với Arne Slot, các cầu thủ đang kêu gọi một sự thay đổi”.